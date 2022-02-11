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Вводятся получасовые тарифы на электричество

Вводятся получасовые тарифы на электричество
Фото Flickr.com

«Умные» счетчики не выгодны пользователям

Энергокомпании Scottish Power, EDF и Octopus Energy заявили о поддержке радикального пересмотра тарифов, согласно которому с клиентов будет взиматься больше за использование энергии в периоды пиковой нагрузки и меньше – в более спокойные часы. Об этом сообщает газета The Telegraph. 

Фирмы, обслуживающие 11 млн клиентов (около трети домохозяйств), поддержали план модернизации «умных» счетчиков, которые будут отправлять поставщикам данные об использовании энергии с получасовым интервалом. 

Это позволит применять дифференцированное ценообразование, при котором стоимость электричества будет меняться в зависимости от времени суток. Домохозяйства будут платить больше за просмотр телевизора или пользование стиральной машиной в часы пик, например утром и вечером, нежели ночью или в середине дня.

Представитель Scottish Power сказал: «Дифференцированные получасовые тарифы предоставят потребителям реальную возможность сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, особенно водителям электромобилей, заряжающихся дома. Они также дадут очень точный профиль местного спроса на электроэнергию по мере того, как страна движется к полностью электрическому будущему с нулевым углеродным следом. Это позволит оптимизировать существующую инфраструктуру и более эффективно планировать модернизацию». Однако не все разделяют такой оптимизм, особенно в преддверии неминуемого роста тарифов на энергию весной 2022 года.

Энергетический регулятор Ofgem заявил, что изменение будет реализовано на всех «умных» счетчиках к 2025 году, а первые шаги по модернизации будут сделаны уже в мае 2022 года. 

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