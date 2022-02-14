Британцам приказали покинуть Украину

Не все из них согласились на эвакуацию

Гражданам Великобритании на Украине предписано покинуть страну в ближайшее время, пока еще доступны коммерческие средства сообщения, пишет Би-би-си. Предупреждение министерства иностранных дел Великобритании прозвучало после заявления США о том, что Россия может вторгнуться «в любой день», и гражданам Соединенного Королевства было приказано покинуть страну.

Борис Джонсон заявил, что опасается за безопасность Европы. Глава правительства призвал союзников подготовить «тяжелый пакет экономических санкций», если Россия примет «разрушительное решение» о вторжении на Украину.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире Би-би-си предупредил, что Королевские ВВС не смогут вывезти британцев в случае агрессии России, поэтому они должны сами немедленно уехать из страны.

SkyNews рассказывает историю Стюарта Маккензи, гражданина Великобритании, прожившего в Киеве 28 лет. Британец принял решение остаться в украинской столице со своей женой, несмотря на заявление правительства: «Было много мыслей, дискуссий и решений. Мы надеялись, что разговор Байдена и Путина может сотворить какое-то чудо, но этого не произошло. И мы с женой начали собираться, загрузили машину и забронировали отели. Но утром… мы просто не смогли уехать, это было выше наших сил».

Маккензи добавил, что он не хотел покидать своего брата и троих племянников, а также «тысячи» друзей и коллег по работе, поскольку «95% людей остаются на Украине».