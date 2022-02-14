Фанаты «Вест Хэма» против защитника клуба

Нельзя играть кошкой в футбол

Защитник лондонского «Вест Хэма» выбыл из игры с «Лестером» еще на стадии предматчевой разминки. Несмотря на то что оскандалившийся футболист попал в стартовую заявку на игру Премьер-лиги, он не вышел на поле, сославшись на плохое самочувствие, пишет SkyNews.

Курт Зума оказался в центре скандала из-за видео, на котором он руками и ногами бьет свою кошку за разбитую вазу. Руководство «Молотобойцев» оштрафовало его на £250 тыс., а компания Adidas разорвала рекламный контракт. Видео снял и опубликовал его брат Йоан Зума, игрок «Дагенхэма», который также отстранен от матчей.

Как сообщают СМИ, сейчас в Великобритании делом занимается Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA). Юристы французской благотворительной организации La Fondation 30 Millions d’Amis («Фонд 30 миллионов друзей») подали на Зума в суд. За жестокое обращение футболисту грозит до четырех лет тюрьмы и штраф €60. Обе кошки футболиста конфискованы зоозащитниками, жизни и здоровью животных ничего не угрожает.

Перед матчем с «Лестером» тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес попросил у общественности прощения за «ужасные» действия Зума, однако подчеркнул, что оставит 27-летнего футболиста в заявке. Босс «Молотобойцев» отметил, что «все мы совершаем ошибки», и он надеется, что французского футболиста можно будет реабилитировать так же, как пьяного водителя.

Однако защитник лондонского клуба настроил против себя болельщиков «Молотобойцев», которые освистывают и ругают его с трибун. Более того, некоторые спортсмены публично пообещали побить французского игрока. Например, в его адрес прозвучали грозные слова бойцов UFC Яна Блаховича и Мухаммада Мокаева. «Если ты такой крутой, ублюдок, попробуй ударить меня. Что за кусок дерьма. Жестокое обращение с животными нельзя терпеть», – написал поляк, а Мокаев захотел отхлестать Зума по щекам, чтобы тот выглядел перед ним «таким же беззащитным, как его кошка».