﻿﻿﻿﻿﻿

Герцогиня Корнуолльская заболела ковидом

Герцогиня Корнуолльская заболела ковидом
Фото commons.wikimedia.org

Она переносит недуг впервые

Камилла Паркер-Боулз самоизолировалась после положительного результата теста на COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Кларенс-Хаус.

Тест ее мужа, принца Уэльского Чарльза, показал положительный результат на вирус четыре дня назад, но 74-летняя Камилла в тот же день провела ряд мероприятий после отрицательного результата ее теста.

Принц Чарльз встретился с королевой за два дня до того, как стало известно о его заболевании. Источник в Букингемском дворце сообщил, что у монарха не было никаких симптомов. Тем не менее опасения по поводу здоровья Елизаветы II по-прежнему сохраняются.

Представитель Кларенс-Хаус заявил, что принц и герцогиня будут следовать указаниям правительства. Камилла Паркер-Боулз заразилась коронавирусом впервые, а принц Чарльз – во второй раз.

Положительный тест Камиллы был получен через неделю после того, как королева заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуолльская стала королевой-консортом, когда Чарльз взойдет на престол.

profile-sample2
Герцогиня Корнуолльская заболела ковидом
14-02-2022
profile-sample2
Компенсация в £2,3 трлн оказалась ошибкой
14-02-2022
profile-sample2
В Лондоне появились новые электробусы
14-02-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.