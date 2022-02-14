Герцогиня Корнуолльская заболела ковидом

Она переносит недуг впервые

Камилла Паркер-Боулз самоизолировалась после положительного результата теста на COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Кларенс-Хаус.

Тест ее мужа, принца Уэльского Чарльза, показал положительный результат на вирус четыре дня назад, но 74-летняя Камилла в тот же день провела ряд мероприятий после отрицательного результата ее теста.

Принц Чарльз встретился с королевой за два дня до того, как стало известно о его заболевании. Источник в Букингемском дворце сообщил, что у монарха не было никаких симптомов. Тем не менее опасения по поводу здоровья Елизаветы II по-прежнему сохраняются.

Представитель Кларенс-Хаус заявил, что принц и герцогиня будут следовать указаниям правительства. Камилла Паркер-Боулз заразилась коронавирусом впервые, а принц Чарльз – во второй раз.

Положительный тест Камиллы был получен через неделю после того, как королева заявила, что хочет, чтобы герцогиня Корнуолльская стала королевой-консортом, когда Чарльз взойдет на престол.