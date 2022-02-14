Компенсация в £2,3 трлн оказалась ошибкой

Энергокомпания винит технический сбой

Энергетическая компания Northern Powergrid в настоящее время выплачивает компенсации своим клиентам, пострадавшим от отключения электричества во время урагана «Арвен». Каково же было удивление 74 из них, когда они увидели в присланных чеках 13-значные суммы. О курьезе пишет Би-би-си.

Фотографии чеков с ошибками распространились в социальных сетях. Это случилось через несколько дней после того, как Northern Powergrid подверглась критике за то, что на обработку требований о компенсации у нее ушло несколько месяцев. В основном извещения о триллионах фунтов возмещения ущерба получили жители с индексами Галифакса и Ньюкасла.

44-летний Гарет Хьюз из Хебден-Бридж в Западном Йоркшире поделился фотографией своего чека на сумму более £2,3 трлн. Хьюз прожил без электричества более трех дней, после того как в конце ноября ураган «Арвен» разрушил коммуникации на севере Англии. Сначала йоркширцу прислали чек на £135, но ему сказали, что он имеет право на большее, и Хьюз решил обжаловать сумму.

Новый чек заставил его улыбнуться: «Я знал, что это нереальные деньги». Компания заявила, что произошла техническая ошибка. Представитель Northern Powergrid сообщил, что вместо суммы платежа был неверно указан код электросчетчика.

«Как только мы заметили канцелярскую ошибку, мы обеспечили остановку всех 74 чеков, чтобы их нельзя было обналичить, – сказали в компании. – Мы благодарим тех клиентов, которые были честны и обратились к нам. Мы связались напрямую со всеми 74 абонентами, чтобы извиниться за ошибку и заверить их, что правильный платеж будет выдан им в ближайшее время».