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Бен Уоллес: «Нападение России на Украину весьма вероятно»

Бен Уоллес: «Нападение России на Украину весьма вероятно»
Фото commons.wikimedia.org

Запад не смог договориться с Путиным

По мнению министра обороны Великобритании, в воздухе «запахло Мюнхеном». Такую эмоциональную оценку итогам переговоров с российскими коллегами Бен Уоллес дал в интервью газете Sunday Times, имея в виду события 1938 года, известные как «Мюнхенский сговор», не сумевший предотвратить Вторую мировую войну.

Москва отрицает какие-либо планы вторжения в Украину, но сосредоточила у границы более 100 000 военнослужащих. Уоллес полагает, что угроза реальна, а политика умиротворения в отношении Кремля не сработает: «Возможно, Путин просто заглушит свои танки, и мы все разойдемся по домам, но на Западе висит душок Мюнхена».

Перед Второй мировой войной европейские державы проводили политику умиротворения по отношению к нацистской Германии, кульминацией которой стало соглашение в баварской столице, разрешающее вторжение Гитлера на чехословацкие территории. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен по итогам переговоров тогда заявил, что «принес мир целому поколению», – по факту же предательство западными союзниками Чехословакии не сумело предотвратить войну в Европе.

В своем интервью Уоллес сказал, что Москва может «начать наступление в любое время». Позже он сообщил в «Твиттере», что из-за «ухудшения ситуации в Украине» он прервал длинные выходные за границей со своей семьей.

Одно из неофициальных правил британской политики – избегать исторических аллюзий, особенно о Второй мировой войне. То же самое касается высказывания Бена Уоллеса и его ссылки на Мюнхенский сговор, полагают эксперты. Некоторые сделали из этого вывод, что министр обороны обвинил часть союзников в стремлении умиротворить Путина, к примеру, президента Франции Эмманюэля Макрона. Советники мистера Уоллеса настаивают на том, что трактовать слова министра следует в том ключе, будто он предположил, что российский лидер уже принял решение вторгнуться в Украину, точно так же, как Гитлер в Мюнхене – оккупировать часть Чехословакии.

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