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В Лондоне появились новые электробусы

В Лондоне появились новые электробусы
Фото кадр из промо-ролика TfL

В них есть USB-зарядки и держатели для телефонов

Состоялся официальный запуск работы новых электробусов на маршруте 63 между Кингс-Кросс и Хонор-Оук. Они оснащены люком на крыше, полом с имитацией дерева, держателями для мобильных телефонов и индивидуальными зарядными устройствами, а также цифровыми табло, которые в режиме реального времени сообщают о ситуации на дорогах. Об этом пишет издание Secret London.

Первый автобус с нулевым уровнем выбросов на маршруте 63 был представлен в декабре прошлого года. К концу марта в эксплуатацию планируется ввести 29 новых транспортных средств. 

Полностью электрические автобусы, впервые разработанные около двух лет назад, призваны побудить больше пассажиров вернуться к общественному транспорту. Это тем более актуально сейчас, когда пандемия стала утихать. Новые электробусы присоединятся к уже имеющемуся автобусному парку с нулевым уровнем выбросов, который в настоящее время насчитывает 650 экипажей.

Официальный запуск электробусов сопровождался предупреждением о том, что, скорее всего, эта партия станет последней в кампании по обновлению автобусного парка TfL. Столичная транспортная компания находится в состоянии глубокого финансового кризиса и нуждается в бюджетном субсидировании, о котором мэр Лондона Садик Хан так и не договорился с правительством страны. 

Лондонцы со скепсисом отнеслись к новинке: слишком много нареканий вызывает у пассажиров флагман предыдущего этапа обновления, модель New Routemaster, которую жители столицы прозвали «Борисмастером». К слову, именно многочисленный парк «Борисмастеров» не даст TfL закупать электробусы в необходимом объеме: уже имеющимся автобусам требуются ремонт и переоснащение, на которые у транспортной компании, в общем, тоже нет средств. 

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