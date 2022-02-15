Автоподставы: советы автомобилистам

В предыдущих материалах читатели были ознакомлены с наиболее распространенными видами автоподстав на дорогах Великобритании, а также советами, как избежать ловушек мошенников. В этой статье будут даны рекомендации, как себя вести, если вас все-таки втянули в срежиссированную аварию и вы подозреваете, что стали жертвой аферистов.

Постарайтесь не паниковать. Не стоит бегать вокруг разбитой машины, кричать и вести себя агрессивно. Конечно, сказать легче, чем сделать, но все же попробуйте глубоко вдохнуть и выдохнуть, успокоиться и ни в коем случае не признавайте свою вину. Заглушите мотор, включите аварийный сигнал. Позвоните в полицию по номеру 101 и объясните: вы подозреваете, что стали жертвой мошенников. Попросите, чтобы полиция прибыла на место происшествия. Если ситуация такова, что вашей жизни угрожает опасность и необходима срочная помощь, позвоните 999. В идеале следует иметь видеорегистратор, чтобы обезопасить себя в подобных ситуациях и доказать свою невиновность. Если у вас нет видеорегистратора в автомобиле, осмотрите внимательно место происшествия на наличие камер видеонаблюдения. Записи с них помогут доказать, что вы стали жертвой мошенников. Если имеются свидетели происшествия, спросите у них, не согласятся ли они назвать вам их имена и предоставить контактную информацию. Свидетельские показания – это мощная защита в ситуациях, когда вас несправедливо обвиняют в аварии. Вам не нужно брать подробные показания у свидетелей – этим будут заниматься полиция и (или) ваши юристы. Главное, чтобы те лица, которые видели, как произошла авария, согласились подтвердить вашу невиновность, если в этом возникнет необходимость. Как и в любой другой аварии, следует попробовать обменяться контактной информацией с водителем-аферистом. Эту информацию потом нужно будет передать вашей страховой компании и в полицию. При разговоре с мошенником лучше не говорить, что вы подозреваете обман, чтобы не накалять ситуацию и не подвергать себя лишней опасности. Будьте осторожны – вы имеете дело с преступниками! Обратите внимание, написал ли водитель свою контактную информацию при вас или дал вам уже заготовленный документ. Если это была автоподстава, то у мошенника будет липовая бумага с его данными. Ни в чем не признавайтесь и ничего не подписывайте, несмотря на давление со стороны водителя-мошенника. Сделайте фотографии повреждений обоих автомобилей (или отсутствия повреждений) и места происшествия. Нередко мошенники специально повреждают машины после аварий или усугубляют имеющиеся небольшие царапины либо вмятины, пытаясь тем самым заработать максимальные суммы на страховых выплатах. Запишите подробно марку, модель, номер автомобиля, что конкретно было повреждено у другого автомобиля. Запишите название улицы, где произошла авария. Эту информацию потом будет необходимо передать в страховую компанию и в полицию. Попробуйте настоять, чтобы другой водитель записал его (ее) версию событий. Этот документ потом поможет в расследовании. Попробуйте настоять, если это безопасно, чтобы второй водитель показал вам водительское удостоверение, и сделайте фотографию этого документа. При наличии данной информации потом будет легче и быстрее провести необходимую работу – это предотвратит споры о том, кто именно был за рулем. Пересчитайте всех пассажиров в другой машине и, если позволяют обстоятельства, сфотографируйте водителя и его пассажиров (но только если вы считаете, что сделать это будет безопасно!). Мошенники нередко вписывают несуществующих пассажиров в иск о компенсации, и ваши действия помогут разоблачить действия аферистов. Если кто-то пострадал или есть хоть какой-то намек, что кто-то мог пострадать в аварии, звоните в срочную службу медицинской помощи по телефону 111 и обратите внимание, как отреагируют на вызов скорой люди, находящиеся в автомобиле предполагаемых мошенников. Запишите свою собственную версию событий, включая описание людей в поврежденном транспортном средстве: пол, во что они были одеты и т. п., то есть все, что вы можете зафиксировать. Это значительно улучшит шансы на выигрыш дела. Без промедления обратитесь в свою страховую компанию, сообщите об инциденте и проинформируйте, что вы оказались жертвой мошенников. Вам необходимо будет описать всю ситуацию подробно и содействовать в расследовании происшествия. Сообщите об инциденте в организацию Insurance Fraud Bureau. Страховая индустрия специально создала эту организацию, которая занимается расследованием случаев мошенничества, связанных со страховыми выплатами. Вы можете рассказать о мошенничестве, позвонив в Insurance Fraud Bureau по телефону 0800 422 0421, либо обратиться по адресу в интернете: insurancefraudbureau.org/cheatline.

О мошенничестве на дороге можно сообщить властям анонимно и конфиденциально.

Пожалуйста, примите во внимание, что данная статья не представляет собой конкретный юридический совет и носит лишь рекомендательный характер. Точную информацию в каждом конкретном случае вы можете получить только на индивидуальной консультации.