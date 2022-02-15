Автоподставы: советы автомобилистам

В предыдущих материалах читатели были ознакомлены с наиболее распространенными видами автоподстав на дорогах Великобритании, а также советами, как избежать ловушек мошенников. В этой статье будут даны рекомендации, как себя вести, если вас все-таки втянули в срежиссированную аварию и вы подозреваете, что стали жертвой аферистов.
- Постарайтесь не паниковать. Не стоит бегать вокруг разбитой машины, кричать и вести себя агрессивно. Конечно, сказать легче, чем сделать, но все же попробуйте глубоко вдохнуть и выдохнуть, успокоиться и ни в коем случае не признавайте свою вину.
- Заглушите мотор, включите аварийный сигнал. Позвоните в полицию по номеру 101 и объясните: вы подозреваете, что стали жертвой мошенников. Попросите, чтобы полиция прибыла на место происшествия. Если ситуация такова, что вашей жизни угрожает опасность и необходима срочная помощь, позвоните 999.
- В идеале следует иметь видеорегистратор, чтобы обезопасить себя в подобных ситуациях и доказать свою невиновность. Если у вас нет видеорегистратора в автомобиле, осмотрите внимательно место происшествия на наличие камер видеонаблюдения. Записи с них помогут доказать, что вы стали жертвой мошенников.
- Если имеются свидетели происшествия, спросите у них, не согласятся ли они назвать вам их имена и предоставить контактную информацию. Свидетельские показания – это мощная защита в ситуациях, когда вас несправедливо обвиняют в аварии. Вам не нужно брать подробные показания у свидетелей – этим будут заниматься полиция и (или) ваши юристы. Главное, чтобы те лица, которые видели, как произошла авария, согласились подтвердить вашу невиновность, если в этом возникнет необходимость.
- Как и в любой другой аварии, следует попробовать обменяться контактной информацией с водителем-аферистом. Эту информацию потом нужно будет передать вашей страховой компании и в полицию.
- При разговоре с мошенником лучше не говорить, что вы подозреваете обман, чтобы не накалять ситуацию и не подвергать себя лишней опасности. Будьте осторожны – вы имеете дело с преступниками!
- Обратите внимание, написал ли водитель свою контактную информацию при вас или дал вам уже заготовленный документ. Если это была автоподстава, то у мошенника будет липовая бумага с его данными.
- Ни в чем не признавайтесь и ничего не подписывайте, несмотря на давление со стороны водителя-мошенника.
- Сделайте фотографии повреждений обоих автомобилей (или отсутствия повреждений) и места происшествия. Нередко мошенники специально повреждают машины после аварий или усугубляют имеющиеся небольшие царапины либо вмятины, пытаясь тем самым заработать максимальные суммы на страховых выплатах.
- Запишите подробно марку, модель, номер автомобиля, что конкретно было повреждено у другого автомобиля.
- Запишите название улицы, где произошла авария. Эту информацию потом будет необходимо передать в страховую компанию и в полицию.
- Попробуйте настоять, чтобы другой водитель записал его (ее) версию событий. Этот документ потом поможет в расследовании.
- Попробуйте настоять, если это безопасно, чтобы второй водитель показал вам водительское удостоверение, и сделайте фотографию этого документа. При наличии данной информации потом будет легче и быстрее провести необходимую работу – это предотвратит споры о том, кто именно был за рулем.
- Пересчитайте всех пассажиров в другой машине и, если позволяют обстоятельства, сфотографируйте водителя и его пассажиров (но только если вы считаете, что сделать это будет безопасно!). Мошенники нередко вписывают несуществующих пассажиров в иск о компенсации, и ваши действия помогут разоблачить действия аферистов.
- Если кто-то пострадал или есть хоть какой-то намек, что кто-то мог пострадать в аварии, звоните в срочную службу медицинской помощи по телефону 111 и обратите внимание, как отреагируют на вызов скорой люди, находящиеся в автомобиле предполагаемых мошенников.
- Запишите свою собственную версию событий, включая описание людей в поврежденном транспортном средстве: пол, во что они были одеты и т. п., то есть все, что вы можете зафиксировать. Это значительно улучшит шансы на выигрыш дела.
- Без промедления обратитесь в свою страховую компанию, сообщите об инциденте и проинформируйте, что вы оказались жертвой мошенников. Вам необходимо будет описать всю ситуацию подробно и содействовать в расследовании происшествия.
- Сообщите об инциденте в организацию Insurance Fraud Bureau. Страховая индустрия специально создала эту организацию, которая занимается расследованием случаев мошенничества, связанных со страховыми выплатами. Вы можете рассказать о мошенничестве, позвонив в Insurance Fraud Bureau по телефону 0800 422 0421, либо обратиться по адресу в интернете: insurancefraudbureau.org/cheatline.
О мошенничестве на дороге можно сообщить властям анонимно и конфиденциально.
Пожалуйста, примите во внимание, что данная статья не представляет собой конкретный юридический совет и носит лишь рекомендательный характер. Точную информацию в каждом конкретном случае вы можете получить только на индивидуальной консультации.
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