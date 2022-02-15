Игра на повышение

О последствиях увеличения базовой процентной ставки, а также инфляции и налогов

Британский регулятор снова повысил процентную ставку. Это произошло уже во второй раз за три месяца, и уровень поднялся с 0,25 до 0,5%. Такая мера направлена на борьбу с инфляцией, которая растет, несмотря на неустойчивое восстановление экономики. Эксперты предупреждают о том, что высокие счета за электроэнергию к апрелю подтолкнут инфляцию к еще большему росту, чем прогнозировалось ранее, – до 7% и выше. Ухудшает ситуацию то, что в этом году британцы столкнулись с максимальным падением своего дохода за три десятилетия. А еще правительство решило повысить налоги… Для чего это делается и как отразится на рядовых англичанах?

Голосование как миссия

В комитете по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee), где принималось решение о размере ставки, из девяти членов четверо проголосовали за более агрессивное повышение – до 0,75%. Объяснили просто: стране надо справиться с ростом цен и быстрее вернуть их к целевому уровню инфляции Банка в 2%.

Кроме того, все члены комитета проголосовали за то, чтобы начать процесс сокращения программы количественного смягчения Центробанка на сумму £895 млрд, созданной за последнее десятилетие после финансового кризиса 2008 года (программа была дополнена во время пандемии). MPC заявила, что решит не реинвестировать доходы от погашения облигаций, в результате чего ее активы сократятся на £70 млрд в ближайшие два года.

Как утверждают эксперты, финансовые рынки расценят такое голосование как отражение решимости Центрального банка занять независимую позицию в своей миссии по снижению инфляции. При этом члены MPC игнорируют негативное влияние более высоких затрат по займам на способность экономики расти.

Однако в пессимистичной оценке экономических перспектив Великобритании Треднидл-стрит прогнозирует, что в этом году располагаемые доходы семей сократятся еще на 2%, что станет наибольшим падением с 1990 года.

ЕЦБ оставил нулевую ставку В свою очередь, Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне (показатель держится с марта 2016 года). Ставки по краткосрочным кредитам и депозитам прежние – 0,25% и -0,5%. Регулятор ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%.

ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme в первом квартале 2022 года более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках PEPP прекратится в конце марта. ЕЦБ будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы по меньшей мере до конца 2024 года.

Также Евростат отметил, что годовая инфляция в ЕС ускорилась в январе до 5,1%. Это новый рекорд начиная с 1997 года.

Виновата инфляция

Переход к повышенной ставке до 0,5%, которого так ждали экономисты, произошел после того, как официальная оценка годовой инфляции в декабре достигла 30-летнего максимума в 5,4%, что вызвано резким ростом счетов за электроэнергию для домашних хозяйств.

На фоне подъема цен на энергоносители экономисты подсчитали, что инфляция приблизится к пику, близкому к 7,25%, в апреле – налицо резкая корректировка предыдущего прогноза в 6%. Также Центральный банк предупредил, что продолжит повышать ставку в этом и следующем году: повышение достигнет 1,5% к середине 2023 года.

Рост цен на газ был основным фактором, обусловившим скачок инфляции в течение следующих нескольких месяцев до самого высокого уровня с августа 1991 года. Напряженный рынок труда, на котором заработная плата поднялась на фоне увеличения числа вакансий до рекордного уровня, стал еще одним фактором подорожания товаров в магазинах.

Повышение процентной ставки последовало за объявлением Риши Сунака о планах предоставить всем домохозяйствам возвратную скидку в размере £200 на их счета за электроэнергию. Домохозяйствам с низкими доходами также была обещана дополнительная поддержка.

MPC заявил, что неопределенность в отношении экономического воздействия «омикрона» снизилась, и его последствия для рабочих мест и роста, вероятно, будут более ограниченными, чем прогнозировалось в декабре. Напомним, что именно тогда, несмотря на опасения по поводу новой волны пандемии, Банк повысил процентную ставку с рекордно низкого уровня в 0,1% до 0,25%.

Разъяснения и последствия

Быстрый рост затрат будет продолжаться, что заставит рабочих требовать повышения заработной платы, а предприятия так и будут повышать свои цены, подпитывая цикл, который будет и дальше удерживать инфляцию на высоком уровне. Таков прогноз экспертов.

Кстати, еще недавно Кэтрин Манн, член комитета Банка по установлению ставок, заявляла о том, что задача денежно-кредитной политики состоит в том, чтобы опираться на ожидания, которые могут привести к такому сценарию в будущем.

Сегодня уже есть признаки того, что это и происходит. Экономисты Центрального банка, основываясь на опросах руководителей предприятий, ожидают, что расчеты по заработной плате вырастут почти на 5% в течение следующего года. В то же время прогнозируется, что замедление экономики, наряду с более высокими процентными ставками, приведет к тому, что к 2024 году инфляция снова окажется ниже целевого показателя Центрального банка.

«Мы сталкиваемся с компромиссом между сильной инфляцией и ослаблением роста, – сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. По его словам, «увеличение было необходимо, потому что вероятность того, что инфляция вернется к целевому уровню без него, пока слишком мала».

Кроме того, Бейли отметил, что Великобритания сильно пострадала от так называемой импортируемой инфляции, вызванной глобальными факторами, такими как нехватка энергии и проблемы с поставками. Он считает, что воздействие резкого роста мировых цен на энергоносители и товары британская денежно-кредитная политика не может предотвратить. Ведь роль Центрального банка состоит в том, чтобы вернуть инфляцию к ее целевому уровню и попытаться при этом избежать чрезмерной волатильности в экономике. «Мы сталкиваемся с риском того, что часть более высокой импортируемой инфляции может укорениться во внутренней экономике, и это приведет к более длительному периоду высокой инфляции», – сказал Бейли.

И налоги повысятся… Премьер-министр Борис Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак объявили о том, что с апреля 2022 года повысятся и налоги. Согласно новому плану, благодаря налогам Национальной службе здравоохранения удастся дополнительно собрать £12 млрд. Работники, работодатели и самозанятые будут платить взносы на национальную страховку на 1,25% больше, чем сейчас. С 2023 года надбавка станет самостоятельным налогом на здравоохранение и социальное обеспечение. Из-за скачка инфляции британские парламентарии призывали отказаться от повышения налогов, однако, по заверениям премьера и канцлера, это необходимая мера: система прогрессивная, и богатые будут платить гораздо больше всех остальных.

Затягиваем пояса

Но зачем вообще правительства повышают базовые ставки? И как такая ситуация отразится на жителях страны?

Начнем с того, что базовая, или ключевая, процентная ставка – это тот минимум, по которому Центральный банк страны выдает кредиты другим банкам и кредитным организациям. Также это максимальная ставка, по которой Центробанк принимает депозиты от банков. Если ставка низкая, то банку выгодно брать взаймы у Центробанка – из-за этого снижаются проценты по кредитам и вкладам.

Любые изменения базовой ставки влияют на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и курс обмена валюты. Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, как следствие, дорожают средства на финансовом рынке. Это, в свою очередь, воздействует на уровень потребительского спроса и сбережений. Проще говоря, если население мало потребляет и не тратит свои накопления, то инфляция падает. Кроме того, инфляцию снижает повышение базовой ставки, которое также укрепляет курс национальной валюты.

В ситуации повышения ставки сильнее всего пострадают 2,2 млн заемщиков, которые взяли ипотеку с плавающей процентной ставкой. По таким программам ставки повышаются или понижаются по усмотрению кредитора, который, в свою очередь, мониторит политику Банка Англии. По мнению экспертов, повышение процентных ставок значительно ухудшит финансовые перспективы этих заемщиков.

Увеличение базовой ставки делает кредиты менее доступными прежде всего для предприятий малого бизнеса, которым становится сложно использовать меры государственной поддержки.

Стоит ли британцам готовиться к тяжелым временам? Как заявила Треднидл-стрит, в ближайшие два года ожидаются замедление экономики и рост безработицы. Несмотря на текущее рекордное количество вакансий, безработица, вероятно, увеличится с 4,1 до 5% в 2023 году. При этом прогнозируется замедление роста ВВП до 1,25% в следующем году и до 1% в год выборов – в 2024 году.

Повышение базовой ставки, планы по увеличению налогов, рост инфляции и безработицы вызывают серьезные опасения у британцев. Ведь в период выхода из состава ЕС Джонсон обещал жителям Соединенного Королевства «красивую жизнь». А на деле оказывается не так здорово: экономическая напряженность нарастает.

Англичане недовольны сложившейся ситуацией. Вот «на закуску» некоторые из высказываний в «Твиттере»:

– «Огромное повышение стоимости жизни разрушительно влияет на британских подданных, а заработная плата не успевает за темпами. Все больше работающих людей живут в бедности, не могут себе позволить даже самый базовый уровень жизни. Им приходится выбирать между едой, топливом, отоплением и электричеством. Этого не должно происходить в 2022 году»;

– «Время покажет, но я думаю, что многие люди уже устали жить на грани нищеты. Даже люди, которые зарабатывают £30 тыс. в год, затягивают пояс потуже. 2022 год, а продовольственные банки все еще используются по всей стране. Стыдно!»;

– «Вслед за введением нового налога в апреле последуют митинги и демонстрации, что повлечет еще больше проблем, чем есть сейчас. Можно делать ставки на то, что через несколько недель, когда люди увидят свои квитанции за электроэнергию, ощутят повышение местных налогов, цен на еду и на топливо, они вернут Великобританию в ЕС обратно. Иначе на их совести будут беспорядки».

Так что не расслабляемся после спада пандемии и готовимся к новым, уже экономическим испытаниям.