Морганатический брак: не царское дело

О не признанном в Российской империи союзе потомков Пушкина и Романовых

«…Этот брак, заключенный наперекор законам нашей

страны, требующий моего предварительного согласия,

будет рассматриваться в России как

недействительный и не имевший места»

(телеграмма Александра III принцу Нассау

Николаю Вильгельму и великому герцогу

люксембургскому Адольфу)

Несколько лет назад муж привел меня на викторианское кладбище, что в западном Хэмпстеде. Кладбище-парк с узкими тропинками и тенистыми аллеями, множеством диких цветов. И конечно, самое английское из всех растений – плющ, обвивающий все паутиной треугольных листов. Иногда за кустами мелькал рыжий хвост – лиса. Что ищет здесь? Место для вечности, добычу? Может, это призрак?..

– Не ваши ли это Романовы? – спросил тогда муж. – Из царской семьи?

– Наши, наши… – ответила я невпопад, разглядывая скорбяще-скучающую Мадонну на соседнем надгробии.

– Не туда смотришь.

Пришлось смотреть туда, куда указывал перст мужа, – на небольшой склеп. Не было на нем декоративной лепнины и грустных ангелов – только небольшой крест. Известняк от времени потускнел и обветрился, но гранитный и мраморный блеск соседних надгробий не затмевал его. В склепе под тенью сосен уже которое десятилетие лежат великий князь Михаил Михайлович Романов (внук Николая I) и его жена, графиня Софья Николаевна Меренберг (внучка А. С. Пушкина).

Каким был потомок российского императора?

В очереди на трон князь был далеко не первым, поэтому волновало его больше всего личное, семейное благополучие. Великий князь был весел, красив, великолепно танцевал и пользовался репутацией любимца большого света. Достигнув совершеннолетия в 20 лет и получив право распоряжаться своими средствами, он начал постройку роскошного дворца (Санкт-Петербург, Английская набережная, 22). «У нас должен быть приличный дом», – сказал он архитектору. Под словом «мы» надо было понимать его и будущую жену. По словам младшего августейшего брата великого князя Александра Михайловича: «Он еще не знал, на ком женится, но во что бы то ни стало собирался жениться на ком-нибудь и как можно скорее. В постоянных поисках «царицы своих грез» он делал несколько попыток жениться на девушках неравного с ним происхождения. Это создало тяжелые осложнения между ним и нашими родителями и ни к чему не привело».

Жизнь за границей

26 февраля 1891 года без разрешения государя императора Александра III, без согласия родителей великий князь Михаил Михайлович женился в итальянском городе Сан-Ремо на графине Софье Меренберг, старшей дочери принца Дома Нассау Николая Вильгельма от морганатического брака с графиней Натальей Александровной Меренберг (1836–1905), дочерью А. С. Пушкина. Но происхождение графини Софьи Меренберг (графини де Торби) было недостаточно высоким для того, чтобы она могла войти в семью Романовых.

К моменту женитьбы Михаилу Михайловичу (или Миш-Мишу, как его называли в семье) было около тридцати лет.

В России брак был признан морганатическим (неравнородным). Вслед за тем высочайшей волей великий князь тотчас был уволен от службы и лишен всех прав, с воспрещением въезда в Россию. Несогласие и непризнание русским государем брака внучки Пушкина с внуком Николая I вынудило молодых супругов навсегда поселиться в Англии. Великий князь Михаил Михайлович и Софья Николаевна многие годы жили в арендованной усадьбе Кенвуд, расположенной посреди огромного и живописного паркового массива в северо-западной части Лондона. Теперь в этом доме размещена картинная галерея.

В 1908 году Михаил Михайлович опубликовал в Лондоне автобиографический роман «Не унывай» («Never Say Die»), который посвятил жене. В романе он резко осуждал узаконенные правила бракосочетания высокопоставленных лиц, фактически исключающие супружеские узы по любви.

Мыслями великий князь был всегда с родиной. Когда летом 1914 года Россия вступила в войну с Германией, он отправил письмо Николаю II с просьбой разрешить вернуться на родину, но ответа так и не получил. Тогда Михаил Михайлович, «поскольку неловко было в военное время оставаться в Лондоне без определенных занятий», поступил на службу в качестве секретаря к генералу Н. С. Ермолову – военному представителю России в Англии в годы Первой мировой войны. Великий князь несколько лет состоял в доверительной переписке с Николаем II. История сохранила текст письма, датированного 15 (28) ноября 1916 года: «Я только что возвратился из Букингемского дворца. Джоржи (английский король Георг V – прим. авт.) очень огорчен политическим положением в России. Агенты Интеллидженс Сервис, обычно очень хорошо осведомленные, предсказывают в ближайшем будущем в России революцию. Я искренне надеюсь, Никки, что ты найдешь возможным удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно».

Потомки Пушкина и Романовых

Королева Виктория пожаловала Софье Николаевне и ее потомству титул графов де Торби. У Миш-Миша и Софьи было трое детей: дочери Анастасия (Зия), Надежда (Нада) и сын Михаил. Потомки А. С. Пушкина, трижды породнившиеся с Романовыми, породнились еще и с членами английской королевской семьи. А поэт, сам того не предвидя, стал родственником «самовластительного злодея», как он назвал Николая I. Вот как озвучивают жизненное кредо их потомки: «Дух свободы и чувство ответственности – вот что мы получили в наследство от наших русских прародителей. Внутренней свободе мы учились и продолжаем учиться у Пушкина, ответственности в выполнении долга перед обществом – у Романовых».

За прошедшие годы английское потомство поэта и Романовых широко разветвилось и сегодня насчитывает более сорока человек. В Великобритании потомки Пушкина и Романовых занимают привилегированное положение, так как находятся в родственной связи едва ли не со всеми дворами Европы, включая и королевский дом Великобритании. Прапраправнучка поэта и великого князя М. М. Романова – Наталья Эиша (внучка Анастасии) – стала супругой 6-го герцога Вестминстерского, одного из самых богатых людей Англии, и получила титул герцогини Вестминстерской. Об этой свадьбе писали все английские газеты. Второго ребенка герцогини (дочь) крестила принцесса Уэльская, леди Диана. А сама Наталья Эиша стала крестной матерью принца Уильяма, внука королевы Елизаветы. Вот такие родственные узы свели потомков Александра Пушкина с Романовыми и британской королевской семьей.

Прапраправнучка поэта Александра Гамильтон, герцогиня Аберкорнская (внучка Анастасии), – общественный деятель, меценат, в 1987 году учредила в Северной Ирландии литературную премию «Пушкинский приз», которой награждаются дети за лучшие стихотворения и рассказы.

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Морганатический брак великого князя Михаила Михайловича Романова и отъезд в Англию спасли его и продлили земную жизнь.

А на кладбище в западном Хэмпстеде для него и его жены, внучки А. С. Пушкина, началась вечность.

Место захоронения: 69 Fortune Green Road, London, NW6 1DR

Метро: West Hampstead

Подготовила Валентина Коркоран,

председатель лондонского литературного клуба «Глагол»