В Лондоне в 14-й раз пройдет Неделя российского бизнеса, организованная студентами Лондонской школы экономики (LSE) и членами университетского Russian Business & Culture Society. Ведущие специалисты в различных областях будут говорить о разнице между ведением бизнеса в Великобритании и России, устойчивости стартапов и о том, как превратить свое увлечение в прибыльную компанию. Спикеры мероприятия: певец и предприниматель Валерий Меладзе, основатель Hedonism Wines Евгений Чичваркин, шеф-повар ресторана Zima Алексей Зимин и другие.
КОГДА: 5–6 марта
ГДЕ: De Vere Grand Connaught Rooms, 61–65 Great Queen Street, London WC2B 5DA
БИЛЕТЫ: eventbrite.co.uk
Russian Business Week – 2022
- In Афиша
- 15.02.2022
В Лондоне в 14-й раз пройдет Неделя российского бизнеса, организованная студентами Лондонской школы экономики (LSE) и членами университетского Russian Business & Culture Society. Ведущие специалисты в различных областях будут говорить о разнице между ведением бизнеса в Великобритании и России, устойчивости стартапов и о том, как превратить свое увлечение в прибыльную компанию. Спикеры мероприятия: певец и предприниматель Валерий Меладзе, основатель Hedonism Wines Евгений Чичваркин, шеф-повар ресторана Zima Алексей Зимин и другие.
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