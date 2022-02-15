Семейства ваши оба

«Книга Бобы Фетта», США, 2021–2022, создатель Джон Фавро

Закончился сериал «Книга Бобы Фетта», и теперь можно не бояться спойлеров, говорить открыто и обсуждать основной посыл не только этого спин-оффа, но и всего нового разворота вселенной «Звездных войн». Да, в последних эпизодах фанатам франшизы выдали несколько подарков, которым обрадовались не все. В частности, им представили киноверсию наемного убийцы Кэда Бэйна из анимационных «Войн клонов»: в сериале он выглядит смешно и мультяшно, хоть и славится своей скоростью выхватывать револьвер из кобуры. При этом в финале седьмого, последнего, эпизода Боба Фетт убил Бэйна, своего давнего врага; маршал Коббо, которого только что на дуэли убил Бэйн, оказывается в живительном саркофаге, а над ним навис специалист по суперимплантам. И кто-то уже говорит, что и о маршале снимут спин-офф.



Даже интересно подсчитать, сколько процентов из многомиллионной аудитории сериала действительно полезли в интернет искать подробности биографии названных персонажей. Все же зрителей у Disney+ слишком много, а в самом сериале есть идеи и смыслы куда важнее. И касаются они – прямо или косвенно – ордена джедаев, ангелов-хранителей Вселенной, какими их некогда изобразил Джордж Лукас в оригинальной трилогии и каковыми мы их считали слишком долго, чтобы это не стало проблемой.

Возьмем две симметричные сцены сериала. Первая. Мандалорец приходит в свою секту, потрясая добытым в бою черным джедайским мечом. Он, безусловно, герой, великий воин, и все его сородичи признают его заслуги, куют для Грогу (маленький Йода) миниатюрную кольчужку из суперпрочного бескара. Но – изгоняют Мандалорца из своих рядов, потому что он, видите ли, снимал свой шлем, показал свое лицо другим людям, а значит – опозорил себя навеки. Вторая. Грогу сидит перед Люком Скайуокером, и тот кладет на тряпочку два предмета: уже упомянутую кольчужку и джедайский меч. Грогу должен выбрать: или он отсекает все привязанности, или покидает Люка Скайуокера. Мы, в общем, заранее знаем, что он выберет, если внимательно смотрели диснеевские полные метры «Звездных войн», так как там отмечалось, что первым падаваном Скайуокера был Кайло Рен. Так и есть, Грогу изгнан за то, что не предал своего, по сути, названного отца.



Эти сцены фактически уравнивают секты джедаев и мандалорцев, противопоставляя их кодекс с его абсурдным аскетизмом и бесконечными придирками семье, дружбе, благодарности, наконец, свободе. И зритель невольно начинает перебирать в памяти основные события «Звездных войн». Задумывается о том, не являлись ли все главные проблемы этой вселенной следствием недостатков джедайского ордена. Не их ли вина в том, что Энакин стал Дартом Вейдером, что ситхи (или сифы) захватили власть и создали Империю во главе с Палпатином. В конечном итоге, нет ли вины Джедаев в том, что Кайло Рен стал ситхом и что в их рядах регулярно происходит резня – то в одной казарме всех вырежут, то в другой. Возможно (намекает нам вполне прозрачно сериал о Бобе Фетте, некогда охотнике за джедаями, Мандалорце, который винил джедаев в своих бедах, Кэде Бэйне, грозе джедаев), джедаи – важнейшая проблема в «Звездных войнах». Самая могущественная секта, принципы которой регулярно входят конфликт с жизнью и с той самой Силой, о которой они так пекутся.

Конечно, можно оправдать выбор, перед которым Люк ставит детеныша с травмированной психикой, тем, что никто, положивший руку на плуг и оглядывающийся назад, не достоин, и т. п. Но сама логика фильмов и сериалов, которые систематично производит «Дисней», заставляет вспоминать о том, что Дух, то есть Сила в терминологии Лукаса, дышит где хочет. И его не чувствуешь в омоложенном на компьютере лице Марка Хэмилла – Люка Скайуокера. Его чувствуешь в Бобе Фетте, который умер, воскрес и бродит по самой опасной планете в галактике без своего фирменного шлема. Чтобы показать, что он открыт для всех. Чтобы его уважали, а не боялись.

Его чувствуешь в ассасине Феннек, которая бескорыстно помогает Фетту, рискуя жизнью, которую он когда-то ей спас. В Маршале Коббо, который по первому зову Фетта, подобно апостолу Фоме, сказал своим людям: пойдем и умрем вместе с ним. И, конечно, в Мандалорце, который во второй половине сериала о Фетте неожиданно превратился в главного героя и отправился искать Грогу, чтобы иметь силы отказаться от эгоистичного собственнического чувства (как ему объяснили) во имя любви, который готов отдать свою жизнь и свой меч другу, который давно уже по количеству благородных поступков обошел всех остальных героев франшизы «Звездные войны».

Сериалы Disney+ сменили парадигму, они словно Новый завет в сравнении с Ветхим: туда, где действовал закон, они принесли любовь в самом высоком смысле. Провозгласили право одиночек и маргиналов быть выше любых сект, какими бы идеалами те ни прикрывались. Делегировали этим отщепенцам право вершить истинную судьбу Вселенной, недаром же у Мандалорца оказался могущественный меч, и Мандалорец однажды, конечно, научится с ним обращаться, вытащит его из символического камня, соберет свой круглый стол и постарается, чтобы он остался местом друзей и соратников, а не рыцарским орденом, где опять принципы, законы и аксиомы будут наступать друг другу на пятки.

Мы ведь поэтому с такой жадностью смотрим уже три сезона и ждем фактически четвертый (формально третий) этой осенью. Именно ради освобождения от джедайского фарисейства и дыхания новой жизни. Может, в этом спасение морально устаревшей, как доказали полнометражные эпизоды, франшизы, а для нас лично – важный урок, который неплохо бы усвоить.