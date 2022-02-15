Сухие склоны и крытые горнолыжные комплексы

Горнолыжное катание в этом году проблематично: нет снега. Англичане с этим уже давно смирились и построили на острове 80 горнолыжных комплексов с искусственным снегом и сухими склонами.

Эти центры можно условно разделить на три категории: настоящие горнолыжные курорты, склоны с искусственным снегом и сухие склоны.

Настоящие горнолыжные курорты есть только в Шотландии, об этом мы писали в нашем январском выпуске. А сухие склоны и склоны с искусственным снегом можно найти практически в любой части Великобритании. Но не спешите радоваться: не все так просто. Независимо от того, какого уровня вы достигли как лыжник или сноубордист, катаясь на настоящем снежном склоне, на сухом вам придется начать с нуля. Правила горнолыжных центров не позволяют выходить на склон без соответствующей лицензии. Минимальный необходимый уровень для самостоятельного катания лыжников – четвертый. Для сноубордистов – стандарт уровня C.

Техника катания на лыжах и сноуборде на настоящем и на искусственном снеге сильно различается. Освоить катание на снежной поверхности намного быстрее и проще. На снегу можно допустить небольшие огрехи в технике, а на сухом склоне – нельзя. Скопление снега под вашими лыжами или доской вместе с уменьшенным трением поможет вам сделать поворот или остановку, в то время как на сухих склонах вы должны поворачивать лыжи или доску в несколько другой технике. Тренировка и привыкание могут занять некоторое время, даже если вы когда-либо катались на лыжах по снегу.

В каждом центре есть школа лыжников, где можно пройти курс обучения: индивидуально и в группе. Обычно в группах не более 12 человек. Занятия проходят по четко структурированной системе, но каждый движется в своем индивидуальном темпе, и, возможно, некоторые уроки придется повторить, прежде чем переходить к следующему уровню.



Занятия длятся, как правило, около 1,5 часов. Прийти нужно за 30 минут до начала урока, чтобы подготовиться. Рекомендуются спортивная одежда с длинными рукавами, длинные брюки и перчатки. Покупать специальные горнолыжные костюмы необязательно. Если на улице жарко, то подойдут леггинсы или спортивные брюки и футболки с длинными рукавами.

Оборудование для обучения советуют брать напрокат, даже если у вас есть горные лыжи. Из-за специфического характера катания на сухом склоне износ лыж и скейта увеличивается, поэтому свои лучше все же приберечь для настоящих гор. Правда, шлемы, как правило, не предоставляют в прокатах. Они, в принципе, необязательны, но желательны.

Многие школы сотрудничают с национальной организацией по снежному спорту – Snowsport England, получают от ее специалистов поддержку и рекомендации по привлечению людей к зимним видам. В последнее время возросла популярность лыж и сноуборда среди детей: все больше и больше маленьких спортсменов можно увидеть в горнолыжных школах. Обучение лыжников начинается уже с трех лет, а сноубордистов – с девяти. Кататься без присмотра инструктора вы сможете сразу после аттестации. Сделать выбор горнолыжного центра просто: их больше 80 на острове, и наверняка в радиусе 50 километров от вашего дома находится один из них. Многие открытые склоны работают даже в туманную погоду, так как оснащены противотуманным освещением. Расскажем о трех ближайших к Лондону центрах.

Skiing Sandown Ski Centre

Сандаун – единственная горнолыжная трасса, которая находится в самом Лондоне. Этот спортивный центр расположен на холме Эшер в Суррее, откуда открываются панорама столицы и прекрасный вид на ипподром Сандаун-Парк. В центре четыре сухих склона для лыжников и сноубордистов любого уровня.

Более 15 лет здесь работает лыжная школа для юниоров и взрослых.

В баре можно выпить горячего шоколада, пообедать после тренировки и полюбоваться видами Лондона.

В центре активного отдыха есть тренажерный зал: он основательно отремонтирован и оборудован последними линейками от Technogym. В фитнес-клубе ежедневно проходят и групповые программы. Для любителей фитнеса на открытом воздухе здесь есть функциональная воркаут-площадка Fit Pit. В центре можно поиграть в сквош и настольный теннис. Во время детских каникул тут проводят интересные спортивные программы.

ГДЕ: More Lane, Esher, Surrey KT10 8AN

БИЛЕТЫ: sandownsports.co.uk

Skiing Skieasy Chiswick

Потренироваться можно также в искусственной лыжной зоне Skieasy Chiswick в Большом Лондоне. Для катания на лыжах и сноуборде имеется 100-метровая трасса. Конечно, это вряд ли можно назвать склоном, но для тренировки и подготовки к катанию на настоящем склоне это хорошая база. Лыжники и сноубордисты спускаются по наклонной конвейерной ленте 5 на 6 метров. Лента движется непрерывно, как раз имитируя бесконечный наклон. Симулятор создает непрерывную поверхность, поэтому вы можете кататься на лыжах без длительных остановок до 30 минут.

Такое катание на лыжах и сноуборде – отличная фитнес-тренировка для всего тела.

Здесь нет подъемников, а склон расположен внутри закрытого холла. Его стены украшают фотографии Альп: так возникает ощущение, что вы действительно в горах.

ГДЕ: Dukes Meadows Golf and Tennis, Dan Mason Drive, London W4 2SH

БИЛЕТЫ: skieasy.net

Indoor Ski Area The Snow Centre – Hemel Hempstead

Лыжный комплекс The Snow Center расположен в 50 км к северу от столицы. Он был открыт в 2009-м и работает 364 дня в году.

Зона зимних видов спорта расположена между высотами 116 и 146 метров. Работают четыре подъемника. Длина главного склона – 160 метров: это самый большой крытый склон в Великобритании. Ширина снежных склонов – более 30 метров.

В центре есть горнолыжная школа для всех возрастов и уровней. Как и в других центрах Великобритании, ски-пассы доступны только для тех, кто имеет подтвержденный уровень.

Горка Ringo Slide, где можно покататься на «ватрушках», несомненно, порадует маленьких посетителей от четырех лет. Она работает по выходным и во время школьных каникул.

В The Lodge Bar & Kitchen приятно отдохнуть, выпить горячего шоколада и подзакусить, наслаждаясь видом на 160-метровый главный склон.

ГДЕ: St Albans Hill, Hemel Hempstead HP3 9NH

БИЛЕТЫ: thesnowcentre.com

Инга Коуру-Недашковская @ingakouru

Автор Health Fitness Travel Guide, healthfittravel.com