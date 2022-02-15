Новинки по уходу за волосами

От того, как выглядят наши волосы, зависит не только наш образ, но и настроение. Поэтому стилисты постоянно совершенствуют техники стрижки, пытаясь придумать различные варианты, чтобы форма и объем сохранялись как можно дольше. Нет ничего хуже, чем проснуться и в спешке пытаться уложить бесформенную копну волос. А когда по каким-либо причинам волосы начинают выпадать – это приводит к настоящей панике. Но не стоит расстраиваться раньше времени: справиться с этой проблемой непросто, но реально – исключения составляют только случаи, когда выпадение волос обусловлено проблемами со здоровьем. А все остальные нюансы можно скорректировать правильно подобранными уходовыми средствами, которые не только справятся с выпадением волос, но и сделают их блестящими и шелковистыми. И конечно, есть периоды, когда нужно особенно внимательно следить за тем, какими средствами вы пользуетесь: беременность и кормление грудью. Обо всем этом – в сегодняшнем обзоре новинок для волос.

Линия волос для беременных и кормящих мам WeTwo

От £20 // wetwolondon.com

Бренд WeTwo запустил новую линейку роскошных средств по уходу за волосами, в которую вошли шампуни и кондиционеры. Ее создательница Келли Симпкин (Kelly Simpkin), известный лондонский парикмахер, в сотрудничестве с экспертами и исследователями соединила в ней свой профессиональный опыт и любовь к эфирным маслам, создав за три года бренд, полностью безопасный для использования во время беременности, кормления грудью и в период после него. Тщательное тестирование и многочисленные комбинации формул сделали продукцию WeTwo идеальной: без парабенов, силикона, фалатов и SLS. Косметика на 90% состоит из натуральных ингредиентов и подходит для веганов.



По словам Келли Симпкин, она хотела создать ассортимент по уходу за волосами, который предлагал бы беременным женщинам то, в чем они действительно нуждаются: продукты, которые не только безопасны в использовании во время беременности и кормления грудью, но и действительно дают хороший результат. «Поэтому я проконсультировалась с Клэр Меллон, ведущим гинекологом MBCHB MRCOG CCST, чтобы сформировать научно обоснованный ассортимент продуктов, которые принесут душевное спокойствие всем женщинам», – комментирует парикмахер.



В линейке представлены шампуни и кондиционеры. Система ухода включает в себя трехступенчатую программу: линия NOURISH – богата всеми питательными веществами, которых не хватает во время беременности, REBUILD предназначена для укрепления и густоты волос в период кормления, а BEYOND питает волосы, делая их блестящими, и подходит всем женщинам.

Средства, стимулирующие рост волос, DSD De Luxe

От £27 // sst–uk.co.uk

Линия средств для волос (особенно от выпадения!) итальянского производителя Divination Simone DeLuxe (DSD de Luxe) достойна внимания. Все средства относятся к классу космецевтиков, которые сочетают силу лекарственных препаратов с удовольствием и комфортом, характерным при использовании высококачественных косметических средств, основанных на биологически активных природных компонентах.

Средства DSD de Luxe содержат комплекс стимуляторов роста волос на основе плацентарного экстракта, аденозина, кофеина, кайенского перца, фитоэстрогенов, витаминов, инозитола. Также в состав входят экстракт карликовой пальмы, блокирующий активность дигидротестостерона (гормона, являющегося частой причиной выпадения волос), кегаба и капиксил, стимулирующие активность без побочных эффектов и привыкания. Все препараты этой группы обладают сосудорасширяющими свойствами, а кератин, коллаген и пантенол оказывают положительное влияние на структуру волос, делая их блестящими и объемными.



Начать знакомство со средствами марки можно с набора Daily Care Kit (£90). В него вошли шампунь 4.1 Dual Action Shampoo, кондиционер, 4.2 Dual Action Conditioner и маска 4.3 Dual Action Mask. Эта серия дает двойной эффект: стимулирует рост волос и улучшает их структуру. Средства содержат высокоактивный комплекс стимуляторов роста волос и антиандрогенов на основе плацентарного экстракта, маточного молочка, инозитола, аденозина, кофеина, кайенского перца, фитоэстрогенов, витаминов и сосудорасширяющих компонентов. Помимо благоприятного влияния на рост волос, эти препараты благодаря высокой концентрации кератина, коллагена и пантенола восстанавливают структуру поврежденных волос, придавая им силу, эластичность, блеск и дополнительный объем.

Тренд: Wolfcut, или «волчья» стрижка

От £80 за стрижку, мытье и укладку // patriziamanias.com

Тренд на стрижку пришел к нам из Азии, затем попал на просторы Голливуда и наконец закрепился в «Инстаграме» и «ТикТоке». «Волчья» стрижка – это гибрид двух стилей: длина от маллет и многослойность от шегги. Стилисты любят работать с такой стрижкой в основном из-за интересной формы и объема, которого можно добиться даже не на густых волосах.

Джорджия Ренци (Giorgia Renzi, @hairby_giorgia), стилист салона Patrizia Manias Covent Garden, запустила свой хэштег #wolfcutgang благодаря успешной коллаборации с мейкап-блогером Даниэль Маркан (@DanielleMarcan), у которой больше миллиона подписчиков в «Инстаграме».



Джорджия Ренци: «Стрижка Wolfcut – несомненно, тренд 2021 года. Эта прическа подходит практически всем, но если у вас очень прямые волосы, вам придется потратить немного времени на укладку дома, чтобы воссоздать объемную челку. Огромный плюс, как и в случае со многими многослойными прическами, состоит в том, что вам не нужно будет постоянно поддерживать стрижку, потому как при отрастании «волчья» стрижка выглядит отлично. Потратив всего 10 минут на быструю укладку перед вечеринкой, вы получите идеальный эффект модной стрижки. Мой совет для легкой поддержки объема: нанесите сухой шампунь на корни, в районе челки, помассируйте несколько секунд – готово».



Многие вдохновились трендом и, привыкнув за локдауны стричься самостоятельно, решили выполнить «волчью» стрижку дома. Чаще всего результат был плачевным. Исправление последствий неудачных пируэтов может обойтись дороже, да и отрастать волосы будут долго, поэтому советуем выбрать хороший салон для такого эксперимента по перемене внешности.