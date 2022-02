Ужин в цирке, в туалете или в темноте: необычные рестораны Лондона

Лондон полон всевозможных парадоксальных традиций, явлений и вещей. Посещение ресторана тут легко превратится в приключение, которое запомнится навсегда. Сегодня мы обойдем самые необычные рестораны города, и, возможно, кому-то из наших читателей они понравятся больше, чем традиционные. Из великого множества выбраны те, в которых наиболее приятная атмосфера и где поприличнее готовят.

The Piano Works

Начнем, пожалуй, с чего-нибудь не слишком радикального, и тут первым в голову приходит именно The Piano Works. Их два: один называется Farringdon и расположен в соответствующем районе, второй – The Piano Works West End – затерян в переулке между Лейстер-сквер и Чайна-тауном. Это не просто ресторан – это нечто среднее между ресторацией и концертным клубом. Здесь очень хорошая живая музыка высококлассного клубного уровня (лондонского – это важное отличие). Внешне это концертный зал со столиками, на сценической площадке музыканты играют британский рок-н-ролл. При желании услышать что-то определенное полагается написать название произведения на обороте счета или салфетке, отдать официанту – и вашу заявку постараются исполнить. Можно заказать ужин за столик, а можно и барными закусками ограничиться – в заведении хороший бар. Ресторанное меню маленькое, но интересное, состоит в основном из британских блюд, исполненных в более сложных и дорогостоящих вариантах, чем обычно бывает (например, когда грибной соус содержит не шампиньоны, а настоящие белые грибы). Цены средние.

ГДЕ: 113–117 Farringdon Rd, London EC1R 3BX

Lost Boys Pizza

Тем, кому Piano кажется слишком серьезным, можно выбрать место позабавнее. Так, в переулках Камдена скрывается единственная в Лондоне вампирская пиццерия. Вопреки названию, место уютное, совсем не мрачное, средневековой готичности лишено напрочь – это что-то среднее между голливудской комедией ужасов и итальянским ресторанчиком. Гибрид потрясающий, ничего похожего я не встречала. Специализируется пиццерия на так называемой черной пицце – при ее приготовлении в тесто добавляют щепотку золы. В некоторых частях Италии на самом деле принято так делать для улучшения качества теста: оно при этом получается воздушным внутри и хрустящим снаружи, хоть и выглядит страшновато, будто сильно подгорело. В Lost Boys Pizza любят авторские названия с уклоном в вампиризм и соответствующие элементы декора, но пицца у них хорошая, а цены умеренные.

ГДЕ: 245 Eversholt St, London NW1 1BA

Circus

Как насчет ужина в цирке? Конечно, это не цирк с круглой ареной и рядами кресел. Так называется ресторан в Ковент-Гардене, но в остальном отличия не так уж велики. Вообразите себе ужин во время представления, с артистами, работающими на сцене в ресторанном зале. Номера разные – и клоунада, и гимнастика, и кабаре, и просто музыка, атмосфера напоминает веселую вечеринку в цирковом закулисье. Меню шеф-повар определил как Pan-Asian, но по сути это скорее фьюжн, чем азиатская кухня, и создано специально для того, что в Британии называют словом The sharing, то есть поедания совместно, большой компанией. Соответственно, много закусок, которые удобно есть руками, в изобилии представлены горячие блюда для того же шеринга, тоже околоазиатские, хорошие коктейли и большой выбор вина. Цены средние, хотя могли бы быть и пониже.

ГДЕ: 27–29 Endell St, London WC2H 9BA

Dans Le Noir

Если уж говорить об уникальных ощущениях, то они точно возникнут в небольшом ресторане недалеко от Клеркенуэлла. Зал не освещен, блюда подбирают по вкусам под каждого посетителя, но деталей ему для чистоты эксперимента не сообщают, еду подают в непроглядной тьме… Казалось бы, зачем? Но на самом деле происходит любопытная вещь. Даже привычное блюдо враз начинает казаться вкуснее, интереснее, богаче – словно внутри подкрутили какую-то ручку настройки, наводя резкость. Опыт получается интереснейший и полезный: это ощущение хорошо знакомо гурманам, но в повседневной жизни многие забывают об этом. Еще академик Павлов доказал, что нормальная и полезная еда – это еда с испытываемым наслаждением, и здесь этому вполне можно научиться или вспомнить заново – для тех, кто уже подзабыл. Обязательно сходите, если вы любите вкусно поесть. И наоборот: если совсем нет – тоже сходите, вдруг передумаете.

ГДЕ: 69–73 St John St, London EC1M 4AN

Big Moe’s

Если есть во тьме не хочется, то можно сходить в более веселое и шумное место – например, в «Большой Мо». Это американский ресторан, стилизованный под дайнер 50-х годов. Если при слове «американская еда» вспоминаются исключительно гамбургеры из «Макдональдса» – здесь обязательно стоит побывать, уже ради одной возможности узнать, что такое настоящий, правильный бургер. В Штатах существует своя культура жарки мяса на гриле, пришедшая туда из Латинской Америки, и, поверьте, на продукцию сетевых ресторанов это даже отдаленно не похоже. Отдельного внимания заслуживает дизайн. Помните, как в фильме «Криминальное чтиво» выглядело заведение, в котором герои Умы Турман и Джона Траволты танцевали твист? Это и есть американские 50-е. Цены здесь средние, еда тяжеловатая, но вкусная – в США 50-х люди еще не разучились готовить.

ГДЕ: 96 Whitechapel High St, London E1 7RA

Bob Bob Ricard

Если уж говорить о стилизации, то нельзя пропустить «Боб», целиком посвященный 20-м годам, а именно парижским 20-м, эпохе ар-деко, Хемингуэя, джаза, Джозефины Бейкер, вечеринок до рассвета и прочего «праздника, который всегда с тобой». Зал оформлен чрезвычайно ярко. Удобно, что столики по большей части отделены друг от друга, а в качестве особой фишки каждый из них оборудован кнопкой с надписью «Press for Champagne». Кнопка действующая, каждое нажатие – официальный заказ официанту, и под это дело «Боб» продает в год больше шампанского, чем любой другой ресторан на территории Соединенного Королевства.

Специализируется Bob Bob Ricard на шампанском и высококлассном вине. Кухня посвящена тем же парижским 20-м с их всплеском русской эмиграции, поэтому готовить тут пытаются «элитную» русскую кухню. На ту еду, к которой мы привыкли с детства, это не похоже – тут скорее очередной фьюжн на русские мотивы, причем англизированный. Но готовят вкусно. Цены выше среднего.

ГДЕ: 1 Upper James St, London W1F 9DF

Bustronome

Есть возможность совместить еду и город: «Бастроном» – это городской автобус-даблдекер, переоборудованный в передвижную панорамную площадку с рестораном внутри. Для этого стены и крышу заменили огромными панорамными окнами, а внутри установили столики на двоих. Автобус ездит по центру города, а посетители любуются вечерним Лондоном и радуются ужину из нескольких перемен блюд. Прокатиться приятно и любопытно – панорамные автобусы встречаются редко, получается интересный взгляд на город, да и готовят тут хорошо. Кухня французская с французским же шеф-поваром. Стиль – офранцуженный фьюжн, цены выше среднересторанных за счет того, что тут к трапезе добавлены панорама с туром по городу. Длится ужин-тур 2 часа 45 минут.

ГДЕ: постоянного адреса нет

WC Bloomsbury

Не удивляйтесь, если увидите буквы WC в названии ресторана. Это на самом деле ресторан, расположенный в публичном туалете. Туалет, правда, скорее историческая реликвия, чем утилитарное помещение: перед нами ватерклозет викторианских времен, построенный 120 лет назад. Архитектору удалось невозможное: он перестроил клозет под бар, не уничтожив старины и колорита эпохи. В результате получилось очень удобное и яркое, вовсе не «туалетное» заведение, и здание по-прежнему входит в Лист национального достояния. Вообще это ресторан категории Wine & Charcuterie, подают тут хорошее вино и то, что к нему подходит. Основная специализация – так называемые доски: к вину сервируется большая доска с нарезкой, состоящей из мясных или рыбных деликатесов либо сыров. Деликатесы высококачественные, из тех, что не в каждом ресторане найдешь, даже хорошем. Вина тоже. Цены вполне приемлемые.

ГДЕ: Guilford Pl, London WC1N 1EA

The Sarastro

Содержание полностью соответствует расположению: устроившийся на знаменитой Друри-лейн в самом сердце Вест-Энда «Сэрэстро» больше похож на театр, чем на ресторан. Зал с ложами, сценой, занавесом и галереями над всем этим украшен массой странных и неожиданных предметов. На сцене играет живая музыка, в основном популярные классические произведения и самые знаменитые фрагменты из опер. Все вместе – что-то среднее между театром двухсотлетней давности, восточным базаром и складом театрального реквизита. Впечатление ошеломляющее. Владельцы все это веселье скромно называют The Show After The Show, что чистая правда. Как и положено ресторану, расположенному в черте The Theatreland, кроме обычного меню, тут дополнительно предлагается большой выбор пре- и посттеатральных блюд. Специализация – турецкая и средиземноморская кухня, хоть и в англизированном варианте. Цены, увы, откровенно ой-ой-ой!

ГДЕ: 126 Drury Ln, London WC2B 5SU

Gremio de Brixton

В Британии в церквях чего только не бывает, и вот – ресторан в церковной крипте. Занимает он подвал St Matthew’s Church в Брикстоне. Церковь 1824 года постройки, но все равно колоритная. Подвал темный, арочный, стены из голого кирпича – словом, готично. Украшают ресторан фотографии матадоров. Подаются в основном тапас, хорошие, качественные и в неплохом ассортименте. Выбор не хуже, чем в Испании: горячие и холодные, мясные и рыбные, острые и не очень – любые, а если хочется чего-то поосновательнее, то можно и паэлью заказать. К тапас предлагается обширный винный лист, состоящий, разумеется, в основном из испанского вина. Дополнительная радость – приятная музыка и исполнители фламенко (неожиданно хорошие). По определенным дням их сменяют диджей и латина. Место оживленное и популярное в первую очередь у местных жителей. Цены вполне демократичные.

ГДЕ: St Matthew’s Church, Basement, Brixton Hill, London SW2 1JF

Подготовила Елена Чернявская