Достаточно ли вы вакцинированы для Франции?

QR-коды потребуются почти везде

Отныне британцы не смогут заходить в рестораны, бары и кафе, а также пользоваться общественным транспортом дальнего следования во Франции. Республика изменила срок годности вторых доз вакцины против COVID-19, сообщает The Telegraph.

Если вам исполнилось 18 лет и ваша вторая доза была введена более четырех месяцев назад (то есть 15 октября или ранее), для доступа на закрытые площадки вам понадобится особый сертификат, так называемый прививочный пропуск, который выдается после получения бустерной инъекции.

Из 48 миллионов британцев, которым были введены две дозы вакцины против коронавируса, 45 миллионов (почти все в возрасте 18 лет и старше) получили вторую дозу не позднее 15 октября 2021 года.

Тем не менее только 37 миллионов взрослых британцев (и небольшое число 16- и 17-летних) в настоящее время сделали повторную прививку, а это означает, что существует зазор примерно в 8 миллионов британцев старше 18 лет, получивших две дозы прививки без ревакцинации. Для этих людей есть варианты предъявить доказательства выздоровления или игнорировать заведения, ставшие для них недоступными.

Новые ограничения не касаются общих правил въезда во Францию. Чтобы подтвердить свой вакцинационный статус, достаточно продемонстрировать проверяющему QR-код из NHS App, который присылают после введения бустерной инъекции.

Пропуск потребуется для входа в рестораны, кафе, бары (как в помещении, так и на открытом воздухе), поезда дальнего следования и автобусы, крупные торговые центры, музеи, галереи, театры, кинотеатры, концертные залы, выставочные площадки, дискотеки, ночные клубы, фестивали под открытым небом, спортивные площадки, тематические парки, зоопарки, библиотеки, бассейны, туристические достопримечательности, такие как Эйфелева башня, больницы и дома престарелых.