Рост зарплат отстает от уровня инфляции

Риелторы – в топе по доходам

Рост заработной платы в Великобритании ускорился в январе, а количество вакансий достигло нового рекордного уровня, но реальные доходы не поспевают за самым высоким уровнем инфляции за три десятилетия, сообщает The Guardian.

Управление национальной статистики заявило, что годовой темп роста средней общей заработной платы, включая бонусы, увеличился до 4,3% за три месяца до декабря по сравнению с 4,2% за предыдущий период.

Эта цифра выросла из-за новогодних премий, особенно среди работников в сфере финансов, страхования и недвижимости. Общий рост заработной платы без учета премий замедлился на 0,1% и составил до 3,7% по сравнению с 2020 годом.

Однако с учетом инфляции, которая находится на самом высоком уровне с начала 1990-х годов, реальные доходы снизились за год на 0,1%, а заработная плата без учета премий – на 0,8%.

Цифры показывают, что темпы роста доходов в одних секторах экономики выше, чем в других, при этом годовой рост заработной платы в среднем составляет 4,6% по сравнению с всего лишь 2,9% для сотрудников государственного сектора. Так, работники финансовых структур стали получать на 7% больше, а сферы недвижимости – на 14%, что значительно превышает инфляцию. Заработная плата работников образования выросла всего на 0,4%, что является самым низким показателем с 2013 года. Сотрудники сферы здравоохранения и социальной работы стали получать больше на 4,5%.