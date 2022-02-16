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Во рву Тауэра нашли редкие артефакты

Во рву Тауэра нашли редкие артефакты
Фото pixnio.com

Сокровища откопали садовники 

Учебный снаряд времен Первой мировой войны и французский грош XV века входят в число сокровищ, обнаруженных археологами во рву лондонского Тауэра этой зимой, пишет The Telegraph.

Также были найдены позднесредневековая, или тюдоровская, пряжка, вероятно, от пояса для ножен, а также монета в полпенни XVII века, которая могла быть отчеканена на Королевском монетном дворе башни.

Открытия пролили свет на сложную и разнообразную историю рва площадью 14 тыс. кв. м, который использовался как фруктовый сад в Средние века, пастбище для скота – в Викторианскую эпоху и огород – во время Второй мировой войны.

Находки были сделаны в ходе подготовки к «Суперцветению» – фестивалю цветов, который пройдет во рву крепости XIII века этим летом в честь Платинового юбилея королевы. 

Альфред Хокинс, куратор зданий в Historic Royal Palaces, благотворительной организации, которая заботится о лондонском Тауэре, сказал: «Ров имеет очень долгую историю, насчитывающую более 700 лет. Сначала он служил оборонительным сооружением, а затем его осушили и как только не использовали за это время! Каталог находок, сделанных за время исследований, отражает его сложную судьбу».

Обнаружение учебного снаряда времен Первой мировой войны напоминает о том, что Тауэр был тренировочным лагерем с 1914 по 1918 год. В нем в начале кампании в ожидании развертывания размещались солдаты – они обучались обращению с оружием, которое хранилось на складах в башне. Сооружение также использовалось для содержания людей, представлявших серьезную угрозу национальной безопасности; в Первую мировую там казнили 11 шпионов.

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