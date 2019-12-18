Беби-бум от Джонсона

Фантастика – его способ!

Как и три года назад перед референдумом, Бориса Джонсона опять обуял азарт невероятных предвидений. Кто не помнит, как тогда мэр Лондона вдруг обещал соотечественникам, что «Брекзит» позволит принципиально улучшить финансирование британского здравоохранения. Те 350 миллионов фунтов, которые Соединенное Королевство еженедельно вносит на счета Евросоюза, с куда большей пользой пойдут на пополнение бюджета NHS.

Минфин тут же опроверг подобную возможность, а канцлер Джордж Осборн и многие авторитетные экономисты прокомментировали эту идею как совершенную ерунду. Однако наивные пенсионеры и молодые мамы восприняли заявление Джонсона как истину в последней инстанции и отдали свои голоса за выход из ЕС.

Перед выборами 12 декабря на страницах The Sunday Times премьер-министр снова обещал избирателям нечто из области чистой фантастики. Он заверил взрослое население Королевства, что если на ближайших парламентских выборах он сохранит за собой место главы правительства, эта победа вдохновит британцев на новый… бум деторождения! То есть люди придут в такой неописуемый восторг, что тут же бросятся в постель заниматься производством новых мальчиков и девочек.

В этом же интервью Джонсон добавил, что только консерваторы способны осуществить «Брекзит» и вывести страну из-под крылышка Брюсселя. Иными словами, хотите увеличить коренное население Великобритании, голосуйте за кандидатов от партии тори.

Но если в 2016-м с пресловутыми 350 миллионами фунтов его явно ввели в заблуждение, то на этот раз Джонсон сослался на свой собственный опыт, объяснив, что в 2012-м сразу после лондонской Олимпиады, которая принесла Великобритании неслыханный успех, рождаемость в столице стремительно пошла вверх.

Общество не верит вам, сэр

Сегодня уже мы знаем о безоговорочной победе консерваторов, но, что касается вероятного «беби-бума», то с ним пока нет ясности. Во-первых, репортеры The Sunday Times выяснили у социологов, что неожиданный взлет рождаемости после Олимпиады 2012 года связан вовсе не с победами британцев на стадионах, а с выходом в свет эротической книги «50 оттенков серого», которая была очень популярна в Британии осенью 2012-го и зимой и весной 2013-го.

Впрочем, журналисты англоязычных стран высказывают серьезные сомнения, полетят ли стрелы Купидона или так и останутся в колчане? К идее премьера с недоверием отнеслись многие серьезные обозреватели не только в Британии, но по всему миру. В социальных сетях она вызвала шквал ядовитой иронии.

Такая повсеместная реакция на очередную выдумку Джонсона не могла не подействовать на британских избирателей. Необычайный разрыв между выигравшими тори и поверженными лейбористами показывает, что массы, поверившие в 2016 году в консервативную идею о «Брекзите», продолжают верить в нее и хотят ее осуществления. С другой стороны, избиратели не видят в лидере лейбористов Джереми Корбине сильную политическую фигуру, способную стабилизировать страну и общество.

В то же время ни либдемы, категорически возражавшие против выхода страны из ЕС, ни лейбористы, не сумевшие разъяснить своим традиционным поклонникам: рабочим на севере и в Центральной Англии, а также в Уэльсе, каким разрушительным может стать для них выход из Евросоюза – не нашли подход к недовольным избирателям. Перспектива «Брекзита» фактически перевернула жизнь жителей маленьких британских городов, которые, как известно, не удовлетворены своим положением и мечтают о лучшем медобслуживании, лучшем уходе за больными и пожилыми, лучшем школьном образовании для детей, лучших зарплатах для работающих и многом другом, что можно охарактеризовать словом «лучше».

Как сказал лидер ныне поверженного движения за проведение второго британского референдума Хьюго Диксон: “У нас в стране наступил крах либерализма, и причина в том, что мы не смогли найти подход к людям, живущим в маленьких городках, чья многолетняя традиционная культура была нарушена и буквально смята наступлением постиндустриального прогресса”.

Полетят стрелы Купидона или нет?

Что же, тори разгромили лейбористов на выборах, и премьер Джонсон остается у власти. Теперь остается дождаться мощного бума деторождения в Великобритании. Правда, кто именно будет претворять его в жизнь, не вполне понятно.

Идея, конечно, ясна: необходимо, чтобы кто-то очень влиятельный оказал серьезное давление на мужчин и женщин этой страны, находящихся в детородном возрасте. Иными словами, вопрос должен решаться где-то на небесах. Хотя с чего это вдруг боги возьмутся проталкивать «распоряжение» раба своего Бориса? Что им с этого? И если небесное политбюро почему-то признает идею недостаточно морально корректной, то второе условие, несмотря на все старания и заклинания главы британского правительства, может не быть исполнено.

Тогда на Британских островах наступит истинный кошмар. Давать указания престарелым ангелам и назначать им сроки исполнения поручений пока еще никто не пробовал. Уговаривать пожилых членов, восседающих на облаках, или, не приведи Господь, давать им взятки никому в голову не приходило. Войска на небеса тоже еще никто и ни при каких обстоятельствах не осмеливался вводить.

Взлететь на небо, чтобы лично убедить святых отцов? Оно, конечно, дело осуществимое, но не будем забывать, что самолеты туда до сих пор не летают, телеграммы не доходят, английская королевская почта при всех своих достоинствах и скоростных качествах тоже не способна пробиться сквозь густые облака и тяжелые грозовые горизонты.

А ведь, кроме всего прочего, надо позаботиться еще и об обратном билете… Тут главное не жалеть патронов. Взять с собой пару бутылок настоящего армянского коньяка 30-летней выдержки и еще парочку крепеньких калифорнийских лимончиков с тонкой кожицей. Хотя, если честно, ни коньяк с ереванского завода, ни великолепные на вкус и невероятно ароматные лимоны вопроса могут не решить. Что тогда?

Да ничего. Жили без беби-бума столько лет, поживем еще столько же! Но вера в премьера-кудесника наверняка может пошатнуться.

Джонсон нашел козла отпущения

Он, оказывается, «пасется» в здании через улицу Уайтхолл, которую госслужащие любовно именуют «правительственной деревней».

Впрочем, Джонсон уже начал готовить почву для отступления. В воскресенье 15 декабря появились слухи, что Доминик Каммингс, считающийся главным архитектором победы премьера на парламентских выборах, с понедельника займется аудитом в министерстве обороны. По данным канцелярии премьер-министра, военное ведомство слишком вольготно тратит деньги, выделяемые ему из бюджета, и не слишком экономно распоряжается ими при закупках вооружений и всяческой техники.

Теперь Каммингсу предстоит на какое-то время переквалифицироваться из пиарщиков в финансовые ревизоры и как можно скорее разобраться, как и почему транжирят миллионы фунтов стерлингов генералы и адмиралы из оборонного управления. Имея представление о том, как самоотверженно обычно трудится Доминик Каммингс над выполнением поручений своего шефа, можно предположить, что он и его помощники с энтузиазмом возьмутся за дело, и военному начальству придется сильно постараться, чтобы как-нибудь отбиться от претензий, которые будут предъявлены комиссией канцелярии премьера.