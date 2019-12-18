Клевета, репутация и социальные медиа

Приближаются новогодние праздники, многие из нас вовсю готовятся к предновогодним и рождественским вечеринкам. Очень скоро социальные сети заполнятся фотографиями, сделанными на фоне елки или праздничного стола, о которых, возможно, нам придется не раз потом сожалеть. Либо на фоне праздничной шумихи вас заденут высказывания кого-то из гостей, и вы примете опрометчивое решение разместить какую-либо нелестную для него информацию на просторах интернета.

Для большинства частных лиц и компаний онлайн-репутация зачастую может быть важнее, чем офлайн.

Негативные отзывы в интернете могут оказать пагубное влияние на то, как клиенты будут воспринимать производимые вами товары или предоставляемые вами услуги. Особо сильное влияние оказывают комментарии в первых строчках поисковой выдачи.

И даже если в офлайне ваша репутация идеальна, в интернете она весьма уязвима, поскольку это уже неконтролируемое вами пространство. Любой недовольный потребитель либо недобросовестный конкурент могут создать о вас не самую благоприятную картину, и клиенты станут обходить вас стороной.

Илон Маск недавно выиграл иск о клевете, возбужденный против него в США Верноном Унсвортом после того, как в Маск назвал Унсворта «педофилом» в своем «Твиттере». Твит позднее был удален, но до этого его уже подхватили различные СМИ.

Унсворт потребовал от основателя Tesla 190 млн долларов (£145 млн) как компенсацию за нанесенный ущерб. По утверждениям представителей защиты Маска, слова, высказанные на просторах «Твиттера», нельзя воспринимать иначе как шутку, так как они часто «гиперболизируются».

Британская журналистка Кэрол Кадвалладр стала объектом иска о защите чести и достоинства со стороны бизнесмена Аррона Бэнкса, который финансировал кампанию Leave.EU. Иск касается двух публичных выступлений и двух твитов, в которых говорится о финансировании выборов и отношениях Бэнкса с Россией. В вынесенном на днях предварительном решении судья Сайни подчеркнул, что следует избегать чрезмерно «юридической» трактовки публичных высказываний, поскольку обычный человек, смотрящий или слушающий радиопередачу или публичное выступление, не будет использовать такой подход.

Так можно ли использовать интернет, чтобы выразить свое мнение или покритиковать кого-то? И как далеко можно в этом зайти?

Согласно закону о диффамации, «честное мнение» может служить аргументом защиты по иску. Поэтому можно смело оставлять «честный» отзыв или комментарий о качестве обслуживания или товаре. В заявлении о защите он должен быть представлен как личное мнение с подробным обоснованием. Вам не следует оставлять какие-либо отзывы, основанные на слухах, которые потенциально могут оказаться злонамеренными, ложными или преувеличенными.

Иски о защите чести и достоинства/диффамации подаются в течение года с даты публикации. Для материалов, которые продолжают публиковаться в интернете, отсчет времени начинается с даты, когда материал был опубликован впервые.

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