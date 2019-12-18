Новый год в Антарктиде

Как устроить праздник среди айсбергов и пингвинов

Антарктида. Снежная королева планеты Земля. Она была пугающе красива, как Мелания Трамп. Сердита, как Грета Тунберг. Холодна, как ледяное сердце моей первой любви. Суха, как берег Скелетов в Намибии. И ветрена, как Чикаго.

Здесь, на краю света, недалеко от мыса Горн, между Огненной Землей и Райской бухтой, в проливе Дрейка и прошел мой самый необычный Новый год – 1.1.11.

28 декабря 2010 года корабль Star Princess вышел из порта Стенли на Фолклендских островах и взял курс на Антарктиду. 17-палубный лайнер, оставив позади остров Слона, шел вдоль Антарктического полуострова, пробираясь к заливу Адмирала и острову Короля Георга I, а затем, плавно минуя бело-голубые ледяные скалы, прошел сквозь «Аллею айсбергов».

Антарктида – это айсберги

«Звездная Принцесса» скользила вдоль ледового шельфа Antarctic Sound. Он обманчив и труднопроходим, длиной 56 и шириной 22 км, и в нем плавают айсберги.

Айсберги – огромное скопление снега и льда, под воздействием гравитации тихо сползающее и плавающее в океане уже тысячи лет. Огромное давление вытесняет из них кислород, и они приобретают голубой оттенок.

Самые большие – Ice Island – громадные, как острова. Tabular Iceberg – плоские и студеные, веют холодом, как сквозняки викторианского дома. Bergy Bits – гористые и иглообразные.

Чуть поменьше – Growler – вроде лондонского такси, по размерам с кэб. И самые маленькие – Brush Ice, или суп изо льда – плавающий кучами лед.

Антарктида – это Антарктика

Антарктика в два раза больше Австралии и в полтора раза – Европы. Это пятый по величине континент в мире площадью 14,2 млн кв.км. Говорят, что еще Аристотель и римляне упоминали Pólus Antarcticus, а само слово «Антарктика» по-гречески означает «напротив Арктики», то есть это место, диаметральное Северному полюсу, где живут белые медведи.

Антарктика — это Южный полюс, и живут там сотни тысяч пингвинов. Медведи и пингвины, между прочим, никогда не встречаются, а территория льда не принадлежит никому – даже людям.

Антарктида – это лед и холод

Если представить эту глыбу льда, то получится, что на дне Земли стоит ее огромный «ледяной трон», или 90% всего мирового льда. Это самое холодное место в мире. Зимой температура колеблется от 80 до почти 90 градусов мороза, а летом – от +1 до + 12.

Это еще и самый высокий континент на Земле, который холоднее Арктики по двум причинам. Во-первых, потому что большая его часть — это Антарктические Анды – горные льды и нескончаемое полярное плато высотой 3-4 тыс. м, а ее самая высокая точка — 4 892 — массив Винсон. И во-вторых: Арктический океан, покрывающий Северный полюс, проникает через лед и тем самым предотвращает понижение температуры до экстремальных единиц, присущих Антарктиде. Так что Южный полюс холоднее Северного.

Антарктида – это полярный вихрь и сухость

Это страна самых сильных ветров на планете. Когда полярники из СССР прилетели сюда, они укрепили шасси самолета, привязав его цепями к железным кольям во льду. Утром остались только шасси, а сам сорванный ветрами, искореженный самолет лежал в трех километрах от стоянки.

Зимой, с апреля по ноябрь, когда наступает антарктическая ночь, сильные ветры дуют без перерыва.

Это самое сухое место на Земле: буквально ледяная пустыня с минимальным количеством осадков. На Южном полюсе их выпадает всего десять см в год. А еще в Антарктиде только четыре часа тьмы, в остальное время светло. Хрустящие от мороза рассветы и закаты прекрасны!

Антарктида – это альбатросы и пингвины

30 декабря Star Princess шла к большому глейшеру под названием «ледник Ноймайера». Это один из самых доступных для обзора ледников в Антарктиде. Рядом на льдинах охотились леопардовые тюлени, тюлени-крабоеды и морские слоны – самые большие морские котики.

Иногда над кораблем пролетали альбатросы – снежные буревестники с рекордным размахом крыльев до 3,7 метра. На айсбергах стояли, ходили и ныряли тысячи пингвинов. Пингвины не летают, но очень быстро плавают. На суше это очень симпатичный абсурд природы – семейство нелетающих морских птиц, маленькие крылья которых под водой работают, как винты корабля, который они легко обгоняли. Их здесь сотни тысяч, и живут они только в Южном полушарии, а в Северном – на Галапагосских островах.

Моряки и полярники

Считается, что первыми здесь побывали голландцы, а капитан Джеймс Кук был первым человеком, нога которого ступила на шесть континентов. Он пересек Antarctic Circle в 1773 году, и его корабли не дошли до Антарктиды всего 120 км. После этого он написал: «Ни один человек никогда не решится проникнуть в этом направлении дальше, чем это удалось мне. Земли, которые находятся там, никогда не будут исследованы».

Великому Куку поверили, и почти пятьдесят лет никто даже и не пытался продвинуться дальше. Лишь в 1820 году Россия снаряжает полярную экспедицию под командой Фаддея фон Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Они прошли по маршруту Кука и 16 января 1820 года открыли Антарктиду.

На двух шлюпах «Восток» и «Мирный» русские моряки покорили вечные льды. Уму непостижимо, как небольшие корабли прошли сквозь громадные айсберги, без локаторов и эхолотов…

Как добраться, когда ехать и сколько стоит?

В уникальном регионе я был на круизном лайнере, а маршрут начинался 21 декабря в Бразилии: прилетаем из Лондона на British Аirways или Norwegian Air за 11 часов 50 минут. Садимся на корабль, плывем, в море встречаем Рождество, затем Новый год в Антарктиде, потом православное Рождество снова в море, а заканчивается круиз 9 января в Аргентине, в Буэнос-Айресе, откуда и улетаем домой. Это самый интересный, самый недорогой – три тысячи фунтов на человека без перелета, но и самый длинный круиз – целых 20 дней.

Есть и короткие, но дорогие варианты. Прилетаем в аргентинский городок Ушуайя. В его порту есть и другие корабли: The World – плавучий кондоминиум, с двух- и трехкомнатными апартаментами. Там можно купить или взять в аренду кондо и «плавать» в своей квартире по всему миру. А можно заказать тур на экспедиционном судне Fram норвежской компании Hurtigruten или на российском корабле «Академик Сергей Вавилов», которые работают на маршрутах в Антарктиде. Это примерно 9 тыс. фунтов на человека, и корабли направляются на Антарктический полуостров, пересекая пролив Дрейка, где есть турбаза и аэродром.

Если на борту свыше 500 человек, то судно не имеет права осуществлять высадки на берег. При количестве туристов от 201 до 500 требования тоже высокие: ограничены места для высадок и сокращено время пребывания на суше. Когда ехать? Круиз надо покупать за полгода, а сезон длится с ноября по март, когда в северном полушарии зима, а в южном – антарктические весна и лето.

Волшебные цифры 1.1.11.

Ну а теперь про Новый год! Мы дошли до крайней точки маршрута 64°57’8″ южной широты: в страховом полисе корабля написано «…not below 65 South». Это означает, что продвигаться ниже 65 градусов южной широты пассажирским судам запрещено», – сказал капитан англичанин. А потом подписал и подарил мне сертификат о посещении Антарктиды.

На следующий год я проснулся в час и 11 минут пополудни. Посмотрел на часы-календарь. Увидел эти цифры – первое число первого месяца 11 года. Подивился их непонятному смыслу и вспомнил все. Как в новогоднюю ночь мы были в ресторане, потом пошли танцевать, а ровно в полночь над нами разорвалась зеленая сетка, и сотни разноцветных надувных шаров упали на головы празднующих на центральной палубе.

Затем «исследователи Антарктики» вышли на верхнюю палубу, а там – полярный вихрь и огромные семиметровые волны. Качает. Не видно ни зги, только безумный водоворот мыса Горн, где встречаются два великих океана. Там, где свирепствуют ураганы и бог морей Нептун серебряным трезубцем успокаивает волны. Но тщетны его потуги – Тихий и Атлантический бьются насмерть.

Там на палубе, во тьме кромешной, чокнулись звонкими фужерами и произнесли тост, что этот Новый год прошел в месте, где за все время с момента его открытия побывало всего полмиллиона человек из семи миллиардов, живущих на этой Земле. Мне еще не доводилось встречать Новый год так далеко от дома.