План консерваторов по иммиграции, или Что принесет новый 2020-й год?

Не за горами новый год, а вместе с ним и новые перспективы.

Консервативная партия одержала уверенную победу на всеобщих выборах и получила мандат на проведение в жизнь иммиграционной политики в «австралийском стиле».

Что же обещают нам консерваторы в новом году в области столь наболевшего иммиграционного вопроса?

Консервативная партия одержала уверенную победу на всеобщих выборах и получила мандат на проведение в жизнь иммиграционной политики в «австралийском стиле».

Вот ключевые изменения, которые правительство тори планирует внести после «Брекзита»:

1. Основанная на баллах иммиграционная система

Единая новая система будет распределять баллы по ряду критериев. Она распределит вновь прибывших иммигрантов по трем отдельным категориям:

• «Исключительный талант» – высокообразованные мигранты, получившие награды мирового уровня или иным образом продемонстрировавшие исключительный талант; спонсируемые предприниматели, открывающие новый бизнес; инвесторы. По этой категории нет необходимости в получении предложения о работе, а визы будут выдаваться в ускоренном порядке.

• «Квалифицированные работники» – работники, которые соответствуют критериям системы начисления баллов и имеют подтвержденное предложение о работе. По отдельным визовым категориям, таким как виза NHS, иммигранты также смогут попасть в страну в ускоренном порядке.

• «Особые категории» – сюда относятся, например, визы для низкоквалифицированной рабочей силы или визы для краткосрочных визитов (например, гастроли). Критерии будут постоянно пересматриваться на основе рекомендаций экспертов MAC. Эти визы ограничены во времени и не дают возможность получить вид на жительство.

После прекращения свободного передвижения граждан Евросоюза и введения электронной авторизации во время передвижения (ЭАП) все потенциальные мигранты будут проходить скрининг на уголовное прошлое, а лицам, совершившим серьезные преступления, въезд в Великобританию будет запрещен.

2. Новая роль Консультативного комитета по миграции («ККМ»)

ККМ должен будет публиковать годовой отчет через Home Office. Он будет отчитываться о мерах, которые помогают сократить чистую миграцию, а также устранить возникающие пробелы на рынке труда, включая рекомендации по конкретным секторам.

ККМ продолжит выполнять консультативные функции, а Home Office оставит за собой право принятия окончательных решений о будущем иммиграционной системы.

В обязанности ККМ также будет входить постоянное отслеживание потребностей рынка труда.

После введения нового цифрового иммиграционного статуса ККМ сможет лучше отслеживать влияние иммиграции на отдельные сообщества.

3. Цифровой иммиграционный статус для борьбы с незаконным пребыванием после 2022 года

После 2022 года все мигранты будут иметь полный цифровой статус, и те, кто пребывают в стране на законном основании, смогут легче подтвердить свой иммиграционный статус.

Все мигранты будут платить ежегодные медицинские взносы до тех пор, пока они не получат постоянный вид на жительство в стране – обычно не раньше, чем после пяти лет проживания.

Консерваторы гарантируют равноценные права к гражданам ЕС и мигрантам из стран, не входящих в ЕС, в отношении доступа к пособиям. Однако пособия будут выдаваться только тем, кто смог сделать определенные взносы в систему.

В связи с этим правительство приняло решение о:

• О срочном создании официальной программы обмена опытом и знаниями с правительствами Австралии и Канады, которая бы позволила экспертам приезжать в Великобританию и обмениваться передовым опытом с должностными лицами во время разработки системы.

• О назначении экспертную группу, которая бы обеспечила внедрение новой иммиграционной системы с января 2021 года.

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