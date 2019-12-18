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Две новинки, которые стоит взять в руки на каникулах

«Каштановый человечек» Сорен Свейструпа

В Копенгагене происходят жестокие убийства. Погибают молодые женщины, имеющие детей, на месте преступления находят самодельные игрушки – фигурки из орехов каштана, ноги и руки из спичек. Таких же «каштановых человечков» изображает убийца, отпиливая жертвам ступни и кисти. Детективы Тулин и Хесс никак не могут обнаружить связь между убитыми женщинами и то, какое значение в преступлении играют их дети. Интуиция подсказывает, что жуткие послания адресованы министру социальной защиты Дании Розе Хартунг, у которой год назад бесследно пропала 12-летняя дочь Кристине. И хотя тело девочки не нашли, осужденный по этому делу отбывает срок в психиатрической лечебнице.

Этот роман понравится поклонникам скандинавского нуара, Ю Несбе, Стига Ларссона и культового сериала «Мост». В нем Сорен Свейструп – надо же, даже в фамилии есть слово «труп» – выдержал все до единого канона жанра. Издевательства над детьми, отданных в приемные семьи, безразличие матерей, не желающих ничего знать, роль государственных чиновников, безответственных и равнодушных, полицейский с сомнительной репутацией, идущий до конца расследования, невзирая на начальственные окрики и политику. И, конечно же, обаяние северной природы и деловой жизни в столице Дании. Свейструп известен как сценарист популярного сериала «Убийство» и фильма «Снеговик», это своего рода знак качества, поэтому он так хорош и в своем первом литературном опыте.

«Девять совсем незнакомых людей» Лианы Мориарти

Сюжет о том, как в одном месте собираются незнакомые люди, а потом выясняется, что для этого была причина –  отнюдь не новый в литературе. Вспомнить хоть «Десять негритят» Агаты Кристи или «Мост короля Людовика Святого» Торнтона Уальдера. Австралийская писательница Лиана Мориарти собрала незнакомцев, сразу раскрыв причину их собрания – пансионат «Транквиллум-хаус», где каждый из персонажей с помощью оздоровительных методик намерен от чего-то избавиться. Писательница – от лишнего веса и любовника-мошенника, разбившего ей сердце, мать, отец и дочь от чувства вины за смерть сына и брата, бывший популярный спортсмен от бессмысленности своего существования. И вроде бы поначалу методики, разработанные хозяйкой пансионата, русской эмигранткой Машей не вызывают беспокойства, а даже наоборот – вселяют покой и удовлетворение, под конец внушают страх и опасения. А равнодушные друг к другу люди в экстремальной ситуации, как водится, раскрывают свой потенциал и воспроизводят свои лучшие качества.

Лиана Мориарти пять лет назад написала роман «Большая маленькая ложь», по которому сняли одноименный суперпопулярный сериал на тему абьюза и его последствий, травматичных и даже убийственных для всех сторон. В «Девяти совсем незнакомых людях» автор сочувствует участникам коллективных тренингов, наивно верящим в их животворящую силу, и одновременно издевается над «томиробинсами» в разнообразных обличьях – манипулирущими, получающими удовольствие и выгоду от экспериментов, производимых над своими подопечными.

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