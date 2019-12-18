Замки Великобритании, в которых можно остановиться 

Augill Castle

Замок Огилла безумно красив и уникален – не зря он расположен в долине с райским названием Eden Valley, откуда рукой подать до национального парка Йоркшир-Дейлс и Озерного края. Он был построен в 1841 году, но со временем пришел в запустение. К счастью, замок спасли Саймон и Венди Беннетты, которые изначально приобрели это здание как дом для своей семьи, но в итоге создали здесь еще и отель. Гостиница в этом замке отличается от других замковых отелей особым ощущением уюта и раскрепощенности. Здесь нет униформы у персонала, нет строгих правил – сюда приходят, как к себе домой. Вы можете запросто сбросить свою обувь и расслабиться на диване у камина или рояля в гостиной. Впрочем, ужин здесь – светское мероприятие, когда вы сможете пообщаться за большим столом с другими постояльцами гостиницы. А если у вас намечается большая вечеринка, вы можете снять весь замок, рассчитанный на 29 гостей.

ГДЕ: Leacetts Lane, Kirkby Stephen CA17 4DE

ЦЕНА: от £162 за двухместную комнату

Warwick Castle

Как насчет комнаты, в которой во время Войны роз ночевал сам король Эдвард IV? Перед сном, правда, придется подняться на 55 ступеней по винтовой лестнице. Ночь в этой комнате для семьи из четырех человек обойдется в £600. В стоимость входят два дня посещения замка, круглосуточные услуги консьержа, частный тур по замку с гидом-историком, который займет столько времени, сколько вы пожелаете. Не забываем про шампанское по приезду и рыцарский завтрак. Для более бюджетного отдыха можно выбрать ночевку в домике или палатке у стен замка. Уорик – один из самых величественных замков в стране. Здесь сохранились останки норманнского кургана, стены из песчаника XIV века, а также георгианское и викторианское крыло.

ГДЕ: Warwick CV34 4QU

ЦЕНА: от £43 с человека за ночь в палатках и домиках за пределами замка, от £164 с человека за ночь в замковой спальне

Bovey Castle

Замок Бови – это большой гранитный особняк 1907 года постройки, расположенный в живописной части национального парка Дортмур. Внутри вас ждет роскошный декор в стиле эпохи королевы Елизаветы с огромными каминами и широкими лестницами из красного дерева. Вам обязательно понравится чудесный вид на национальный парк, открывающийся через большие окна. В отеле есть бассейн с подогревом в стиле ар-деко и джакузи, а также спа-салон, паровая баня и сауна. Устройтесь на шезлонге на крыше и любуйтесь пейзажами! А когда надоест, отправляйтесь изучать окрестности: кроме поля для гольфа и стрельбища, гостей ждут красоты дикой природы с дикими лошадьми на горизонте и маленькими затерянными деревушками. На территории также есть вертолетная площадка (если вы вдруг решили выбрать этот вид транспорта) и ресторан Great Western с превосходным обслуживанием.

ГДЕ: North Bovey, Newton Abbot TQ13 8RE

ЦЕНА: от £152 за двухместный номер

Lumley Castle

Ламли переоборудовали из усадьбы в замок в 1389 году, и с тех пор он принимает большое количество гостей. В XIX веке он даже служил студенческим общежитием Даремского университета, а сегодня вы можете выбрать одну из 73-х спален и остановиться на ночь. Это роскошный, теплый и темный замок: настенные покрытия с гербовым рисунком, каменные полы с флагами, роскошные шторы, средневековые костюмы и много красного бархата. При этом Ламли еще регулярно посещают призраки. Заметим, что это никак не повлияло на популярность отеля. Только представьте атмосферные комнаты замка с громадными стенами, глубоко посаженными окнами и массивными карнизами! В дополнение к отдыху в отеле можно организовать рыбалку на близлежащей реке Уир, поиграть в гольф на соседнем поле и покататься на велосипедах. Гости также отмечают интересную программу мероприятий, включающую елизаветинские банкеты и приключенческие ужины Murder Mysteries.

ГДЕ: Ropery Lane, Chester-Le-Street DH3 4NX

ЦЕНА: от £67 за двухместный номер и от £217 за королевский номер

Amberley Castle

Замок Амберли в Западном Сассексе был построен в XII веке как усадьба для епископа Чичестера. Он находится рядом с приходской церковью деревни Амберли, известной в графстве как «жемчужина Сассекса». Замок окружает впечатляющая 18-метровая стена, к которой примыкают сторожевая и гардеробная башни. Как полагается замку, здесь есть действующие подъемные ворота, а также восхитительный сад. Убранство замка непритязательно, а встречающиеся на пути доспехи передают ощущение средневековья. Большинство номеров выполнены в традиционном стиле с кроватями с балдахинами, но есть и спальни в более современном исполнении. Номера в замке сочетают в себе элементы старины и современную роскошь, а ресторан имеет репутацию одного из лучших в Сассексе.

ГДЕ: Amberley Castle, Nr Arundel, West Sussex, BN18 9LT

ЦЕНА: от £176 за двухместный номер

Peckforton Castle

Этот величественный замок – популярное место для проведения свадеб богатых и знаменитых. Его построили в XIX веке всего в двух милях от останков средневекового замка Бистон, где, согласно легенде, Ричард II спрятал свое сокровище. Пекфортон представляет собой средневековый замок в викторианском стиле с зубчатыми стенами, прорезями для стрел и каменными винтовыми лестницами. Старинное убранство замка сохранилось: на голых каменных стенах до сих пор можно лицезреть французские гобелены, доспехи и тяжелые красные шторы, украшенные гербом Пекфортонов. На территории есть небольшой, но первоклассный спа-центр с тремя процедурными кабинетами, сауной, карибским душем и двумя джакузи во дворе. Среди развлечений – стрельба из лука, спуск на канате по стенам замка, лазерная стрельба по глиняным мишенем и даже поездки на Land Rover по бездорожью.

ГДЕ: Stone House Ln, Tarporley CW6 9TN

ЦЕНА: от £205 за двухместный номер

Подготовила Вероника Гориа-Саво