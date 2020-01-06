Денежные переводы с Opal Transfer: просто, быстро и эффективно

До сих пор отправляете деньги домой через британский банк по невыгодному курсу, переплачивая за перевод? Тогда эта статья – для вас.

Заблуждение: денежные переводы занимают слишком много времени.

Факт: мы живем во время, когда интернет-магазины могут доставить тысячи необходимых продуктов всего за час, однако перевод денег онлайн во многих компаниях действительно до сих пор занимает несколько рабочих дней. Но Opal Transfer – лидирующая компания на рынке денежных переводов из Великобритании в Европу и страны СНГ, понимает, что отставать от прогресса нельзя. Именно поэтому в Opal Transfer нашли способ отправки денег в Россию и на Украину почти моментально.

Заблуждение: переводить деньги не напрямую через банк опасно. Я не доверяю таким компаниям.

Факт: Opal Transfer безопасно переводит деньги более 14 лет. На счету компании – свыше 200 тысяч довольных клиентов. www.opaltransfer.com – это безопасный сайт, компания регулируется органом FCA в Великобритании. Мы также зарегистрированы в ICO по защите данных – это означает, что все ваши данные сохраняются анонимно и подлежат шифровке. Проверить все лицензии можно на сайте компании в разделе «Разрешения и лицензии».

Заблуждение: перевести деньги – это целая миссия, мне чужды все онлайн-системы, я никогда в этом не разберусь самостоятельно.

Факт: вы можете сделать перевод самостоятельно на сайте www.opaltransfer.com, через мобильное приложение или позвонив в колл-центр, где наши операторы с удовольствием помогут с каждым шагом процесса.

Заблуждение: деньги можно перевести только на счет получателя.

Факт: действительно, до недавнего времени деньги в Россию и Украину отправляли только на имя получателя, который принимал перевод в банковском отделении. Opal Transfer предлагает услугу по переводу денег как на банковский счет, так и непосредственно на карточку получателя, и – по очень выгодному курсу.

Заблуждение: сделать перевод срочно, в тот же день, невозможно.

Факт: новая система, по которой клиенты Opal Transfer могут перевести деньги на карточку получателя, – самая оперативная. Совершаются такие денежные переводы быстро: если вы успеваете отправить деньги и оплатить перевод по британскому времени до 17:00 с понедельника по пятницу или до 14:00 в субботу, деньги появятся на карточке получателя в тот же день!

Заблуждение: перевод денег на карточку – сложное и затратное мероприятие.

Факт: стоимость такого перевода – минимальная, а курс – один из лучших на рынке услуг денежных переводов.

Россия. Отправителю необходимо предоставить лишь длинный номер, указанный на карточке, на которую нужно сделать перевод, и получателю не придется стоять в очереди – он сможет снять необходимую сумму в банкомате или воспользоваться карточкой для оплаты услуг. Таким способом единовременно можно перевести до 100 000 рублей, и эта услуга обойдется отправителю всего лишь в 1% от суммы перевода. Переводы в Россию осуществляются только на рублевые карты.

Украина. Opal Transfer предлагает своим клиентам уникальный сервис – перевод денег на карты всех украинских банков. Комиссия за перевод в гривнах, независимо от его суммы, составляет всего лишь 50 пенсов. Новая услуга – переводы в долларах и евро (услуга доступна только для держателей карт PrivatBank) – 1% независимо от суммы.

Заблуждение: получить карточку PrivatBank в Украине непросто.

Факт: на самом деле на оформление такой карты уходит всего 15 минут! Более того, Вы можете перевести деньги на имя получателя, не имеющего до сих пор такой карты, указав лишь его имя, фамилию и номер телефона. Получатель затем должен будет прийти в PrivatBank с паспортом и номером ИНН (индивидуальный налоговый номер) для получения карты. Услуга совершенно бесплатна.

PrivatBank предлагает по такой схеме два типа карт: универсальную (Universal Card) и для оплат (Card for Payouts). Узнать актуальные условия по обоим типам карт и получить консультацию можно у операторов компании Opal Transfer.

Заблуждение: для денежных переводов в Россию нужно предоставлять слишком много информации.

Факт: на самом деле от вас потребуется минимум информации, а, например, документ, удостоверяющий личность, нужно предоставить лишь один раз – при регистрации Вас как клиента (повторно – только после истечения срока документа).

При переводе денег на счет нужно предоставить несколько данных получателя.

Существует несколько вариантов:

— от физического лица на счет другого физического лица. Для этой категории подходят переводы денег родным и друзьям. Вам понадобится следующая информация: полное имя, фамилия и отчество получателя, наименование банка и код БИК, а также номер счета;

— от физического лица на счет юридического лица. Таким образом вы, например, можете оплатить счет за коммунальные услуги или покрыть расходы на доставку цветов маме в день рождения. Вам понадобятся: название компании, наименование банка, код БИК, номер счета, цель перевода, ИНН и КПП;

— от юридического лица на счет другого юридического лица. Opal Transfer предлагает услуги по обслуживанию бизнес-клиентов. Вам помогут эффективно организовать оплату разовых или регулярных счетов, таким образом избавив вас от головной боли. Для такого рода переводов вам понадобятся вышеуказанная информация и номер счета к оплате.

Для того, чтобы деньги поступили на счет получателя в тот же день, необходимо совершить перечисление до 15:00 по британскому времени. Стоимость такого перевода, вне зависимости от суммы перечисления, составит три фунта.

Ответ на любые вопросы вы сможете найти на сайте www.opaltransfer.com на родном языке, с вами также с удовольствием поговорят операторы колл-центра: 020 7976 5445.

*Некоторые российские банки, например, «Сбербанк», могут обрабатывать переводы дольше