Right to work: проверка сотрудников при приеме на работу 

В наши дни, особенно в свете грядущих изменений и постоянной неопределенности с «Брекзитом», работодателям важно помнить о проведении собственных иммиграционных проверок и HR-процедур, если в бизнесе задействованы рабочие-мигранты.

В соответствии с разделом 15 Закона об иммиграции, убежище и гражданстве от 2006 года работодателя можно привлечь к гражданской ответственности, если он нанимает сотрудника без официального разрешения работать в Великобритании. Обязанность каждого работодателя – предотвратить осуществление нелегальной рабочей деятельности сотрудниками, которые должны проходить иммиграционный контроль.

Если работодатель нарушает это требование, его могут оштрафовать на сумму до £20 тыс. за каждого нелегального работника, а в некоторых случаях дело может дойти и до суда. Чтобы избежать такого печального исхода событий, работодатель должен проверить документы будущих сотрудников и убедиться, что им разрешено работать в Великобритании. Такую проверку необходимо повторить, если у работника есть временное разрешение на пребывание в Великобритании и срок его действия заканчивается. Проведение этих проверок в установленном порядке обеспечит надежную защиту от штрафов или судебных исков.

Что делать, если соискатель или работник не может предоставить необходимые документы?

Ситуация становится более сложной и неоднозначной, если ваш сотрудник или потенциальный работник не может показать вам свои документы, так как их, например, отправили в судебные органы в целях апелляции или административного пересмотра или в Home office по визовым вопросам. В этом случае вам лучше проконсультироваться с иммиграционным адвокатом – находится ли ваш сотрудник в стране легально, в соответствии с Разделом 3C Закона об иммиграции 1971 года (Section 3C Leave).

Цель Раздела 3C Leave – не допустить, чтобы заявитель получил статус нелегального мигранта c истекшей визой, если он подал визовую заявку на продление своего пребывания в Великобритании в установленный срок. В соответствии с разделом 3C Leave лицо, в отношении которого применяются положения данного раздела, имеет те же права, что и по своей основной визе. Это означает, что если изначально у него было право на работу в Великобритании, то это право сохраняется на время продления визы или при других обстоятельствах, оговоренных в законе.

Когда применяется Раздел 3C?

Раздел 3C применяется, если:

(a) Заявитель ожидает вынесения решения по своей заявке: например, когда лицо с ограниченным разрешением на въезд или пребывание в Великобритании (limited leave to enter or remain) обращается к государственному секретарю с просьбой об изменении (продлении) вида на жительство, и:

заявление подано до истечения срока окончания текущей визы и виза истекает до момента принятия решения по продлению/изменению;

решение по заявлению на продление/изменение не было принято и не было отозвано.

(b) Заявитель находится в процессе апелляции в случае, если:

апелляция подана внутри страны (без учета возможности подать апелляцию вне временных рамок при наличии разрешения);

апелляция находится на рассмотрении (имеется в виду, что она была подана и окончательное решение еще не было принято).

(c) Заявитель находится в процессе административного пересмотра в случае, если:

он/она запросил (-а) об административном пересмотре; или же

решение по административному пересмотру еще не было принято.

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