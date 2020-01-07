﻿﻿﻿﻿﻿

Right to work: проверка сотрудников при приеме на работу 

Right to work: проверка сотрудников при приеме на работу 
Фото: 123rf.com

В наши дни, особенно в свете грядущих изменений и постоянной неопределенности с «Брекзитом», работодателям важно помнить о проведении собственных иммиграционных проверок и HR-процедур, если в бизнесе задействованы рабочие-мигранты.

В соответствии с разделом 15 Закона об иммиграции, убежище и гражданстве от 2006 года работодателя можно привлечь к гражданской ответственности, если он нанимает сотрудника без официального разрешения работать в Великобритании. Обязанность каждого работодателя – предотвратить осуществление нелегальной рабочей деятельности сотрудниками, которые должны проходить иммиграционный контроль.

Если работодатель нарушает это требование, его могут оштрафовать на сумму до £20 тыс. за каждого нелегального работника, а в некоторых случаях дело может дойти и до суда. Чтобы избежать такого печального исхода событий, работодатель должен проверить документы будущих сотрудников и убедиться, что им разрешено работать в Великобритании. Такую проверку необходимо повторить, если у работника есть временное разрешение на пребывание в Великобритании и срок его действия заканчивается. Проведение этих проверок в установленном порядке обеспечит надежную защиту от штрафов или судебных исков.

Что делать, если соискатель или работник не может предоставить необходимые документы?

Ситуация становится более сложной и неоднозначной, если ваш сотрудник или потенциальный работник не может показать вам свои документы, так как их, например, отправили в судебные органы в целях апелляции или административного пересмотра или в Home office по визовым вопросам. В этом случае вам лучше проконсультироваться с иммиграционным адвокатом – находится ли ваш сотрудник в стране легально, в соответствии с Разделом 3C Закона об иммиграции 1971 года (Section 3C Leave).

Цель Раздела 3C Leave – не допустить, чтобы заявитель получил статус нелегального мигранта c истекшей визой, если он подал визовую заявку на продление своего пребывания в Великобритании в установленный срок. В соответствии с разделом 3C Leave лицо, в отношении которого применяются положения данного раздела, имеет те же права, что и по своей основной визе. Это означает, что если изначально у него было право на работу в Великобритании, то это право сохраняется на время продления визы или при других обстоятельствах, оговоренных в законе.

 

Когда применяется Раздел 3C?

Раздел 3C применяется, если:

(a) Заявитель ожидает вынесения решения по своей заявке: например, когда лицо с ограниченным разрешением на въезд или пребывание в Великобритании (limited leave to enter or remain) обращается к государственному секретарю с просьбой об изменении (продлении) вида на жительство, и:

  • заявление подано до истечения срока окончания текущей визы и виза истекает до момента принятия решения по продлению/изменению; 
  • решение по заявлению на продление/изменение не было принято и не было отозвано.

(b) Заявитель находится в процессе апелляции в случае, если:

  • апелляция подана внутри страны (без учета возможности подать апелляцию вне временных рамок при наличии разрешения);
  • апелляция находится на рассмотрении (имеется в виду, что она была подана и окончательное решение еще не было принято).

(c) Заявитель находится в процессе административного пересмотра в случае, если:

  • он/она запросил (-а) об административном пересмотре; или же
  • решение по административному пересмотру еще не было принято.

Юристы компании LF Legal Ltd всегда готовы помочь разобраться в вопросах иммиграции и трудоустройства как работодателям, так и сотрудникам.

LF Legal Ltd

Solicitors Regulation Authority №639148
Queens House, 180 Totten­ham Court Road, London W1T 7PD
Тел.: 0203 146 3549
info@lflegal.co.uk

 

profile-sample2
Right to work: проверка сотрудников при приеме на работу 
07-01-2020
profile-sample2
В Британии открылся сезон советских и российских мюзиклов «Мелодия!»
07-01-2020
profile-sample2
Спектакль «Америка России подарила пароход»
07-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.