Восемь мест, которые стоит посетить в Великобритании в 2020 году

Великобритания занимает первые позиции в списках лучших стран для посещения благодаря своим музеям, выставкам, паркам отдыха и природным богатствам. Отдохнуть и найти себе развлечение по душе можно в любое время года, с января по декабрь. Убедитесь в этом сами.

City Pool and Turkish Baths, Newcastle upon Tyne

Знаменитые турецкие бани Ньюкасла откроются в январе этого года после масштабной реставрации. Из-за сокращения городского бюджета в 2013 году муниципалитет принял решение закрыть здание, однако спустя четыре года оно было внесено в список объектов культурного наследия, и благотворительная организация Fusion Lifestyle взялась за ремонт.

Команда восстановила арки и ниши, очистила кафельную плитку, положенную в 1920-х, от слоев краски, вернув помещению первоначальный облик. Наряду с 25-метровым бассейном и турецкими банями сейчас в здании размещаются СПА-салон, фитнес-студия и кафе.

Rye Harbour Discovery Centre, East Sussex

В этом году заповедник Rye Harbour отметит свое 50-летие. На его территории можно встретить 4,2 тыс. видов животных и растений, 200 из которых отнесены к редким или исчезающим. Площадь заповедника — 450 гектаров, а флора весьма разнообразна: от лесов и лугов до солончаков.

Работники заповедника подготовили большую обзорную экскурсию вместе с сотрудниками Sussex Wildlife Trust. Посетители не только смогут полюбоваться природным разнообразием, но и узнают много нового о способах охраны окружающей среды. Посетить заповедник лучше всего в начале весны, когда природа начнет пробуждаться от спячки.

Bewilderwood, Cheshire

Второй по счету парк развлечений Bewilderwood откроется неподалеку от замка Cholmondeley Castle в южном Чешире этой весной и как нельзя лучше подойдет для семейного отдыха. Дома на деревьях, лабиринты, зиплайны, веревочные мосты — все как будто сошло со страниц книг о приключениях! И это неудивительно: создателем Bewilderwood является автор детских книг Том Блофельд. В отличие от других парков развлечений, здесь нет шумных механических аттракционов и обилия электроники, поэтому насладиться природой поместья Cholmondeley и отдохнуть могут не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки.

Bodmin Jail, Cornwall

Для любителей острых ощущений в мае 2020 года на территории заброшенной тюрьмы Bodmin Jail открывается музей. С помощью интерактивного путеводителя посетители смогут отправиться в 18-й век, узнать больше об истории региона, создании тюрьмы, томившихся там преступниках, а также услышать сказки и легенды того времени, включая истории о водившемся в округе Бодминском звере. Весной в здании откроется гостиница, номера которой переделаны из бывших тюремных камер. Поэтому, если истории о прошлом вас не напугают, вы сможете остаться там на ночь!

Gulliver’s Valley, South Yorkshire

Этим летом между Шеффилдом и Роттерхэмом откроется четвертый тематический парк развлечений, построенный по мотивам книги Джонатана Свифта «Приключения Гулливера». Парк по праву будет считаться самым большим в Великобритании: на площади в сто гектаров разместятся более пятидесяти видов аттракционов, включая путешествия по миру Дикого Запада Western World, страну игрушек Toyland и динозавров Юрского периода Lost Jurassic World. Подойдет такой вид отдыха и для родителей с детьми младше пяти лет: они смогут посетить игровую площадку Lilliput Land.

Hambledon Vineyard, Hampshire

В последние годы индустрия игристых вин в Англии набирает обороты: некоторые считают, что местные вина по качеству превосходят французские. Для желающих подтвердить или опровергнуть этот факт один из старейших коммерческих виноградников — Hambledon Vineyard — приглашает в гости этой осенью. На окраине национального парка South Downs произрастают три сорта винограда: шардоне, пино нуар и пино менье. Их чаще всего используют в производстве шампанского.

Винодельня Hambledon является единственной в Великобритании винодельней гравитационного типа, где производство идет без использования насосного оборудования, что улучшает качество конечного продукта. Гостей приглашают полюбоваться растущим виноградом и попробовать вино в дегустационном зале.

Fotografiska London

Во второй половине 2020 года в Лондоне откроется самая большая постоянная фотогалерея Fotografiska. Организатором является стокгольмский центр современной фотографии Fotografiska, который сейчас считается одной из основных современных достопримечательностей шведской столицы. Там проводились выставки таких мастеров, как Энни Лейбовиц, Салли Манн, Дэвид Лашапель и Гельмут Ньютон.

Общая площадь здания составит более восьми тыс. кв.м. Помимо нескольких выставочных залов, в нем разместятся конференц-холлы, кинозалы, рестораны и бары.

Illuminated River, London

В 2016 году власти Лондона провели международный конкурс на лучшую подсветку городских мостов через Темзу, в котором приняли участие 105 участников из 20 стран мира. Лучшим признали проект художника Лео Вильяреала. Он предложил снабдить пролеты всех мостов разноцветной LED-иллюминацией.

Летом 2019 года завершились работы над мостами London Bridge, Cannon Street, Southwark и Millennium. Дата установки подсветки на мостах Tower Bridge, Grosvenor Railway, Chelsea и Albert Bridge пока неизвестна, однако работники планируют завершить подключение подсветки к концу 2020 года.