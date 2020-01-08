﻿﻿﻿﻿﻿

Английский Краснодар акварелиста Эндрю Лукаса

Английский Краснодар акварелиста Эндрю Лукаса

Эндрю Лукас рисует акварелью с ранних лет: сначала это были пейзажи родного Солсбери, затем других городов Великобритании и мира. Но самый неожиданный успех ожидал художника на родине его жены Марины – в Краснодаре. Воздушные акварельные виды города настолько понравились краснодарцам, что удостоились отдельной выставки в присутствии мэра города. Мы расспросили Эндрю об этом опыте.

— Как случилось, что у вас, английского художника, открылась выставка в Краснодаре?

— Я рисовал Краснодар много лет, но только недавно к этим работам возник настоящий интерес. Впервые я оказался в Краснодаре весной 1999 года, и это было моим первым посещением России, родины моей жены Марины. Я немедленно влюбился в эту страну и следующие двадцать лет ежегодно путешествовал по России — в основном по югу страны и черноморскому побережью. Я несколько раз бывал в Москве и хотел бы увидеть Санкт-Петербург. И, конечно, я мечтаю увидеть восточную часть страны, которая, кажется, совершенно непохожа на остальные. Россия так разнообразна. 

Выставка «случилась» благодаря социальным сетям. Я часто размещаю там свои работы. Кто-то из Краснодара заметил их, разместил у себя, там их заметили краснодарские журналисты, и дальше все нарастало, как катящийся с горы снежный ком: журналисты взяли у меня комментарий, который оказался на обложке местной газеты, и в конце концов я получил приглашение от администрации открыть выставку и решил не упускать такую возможность. Выставка открылась в августе 2019 года и продолжалась две недели. Меня тронули прием, атмосфера и доброе отношение зрителей.

«Зимний вид Краснодара»

Мне кажется, что Россия и Англия схожи в том, что они осмысляют себя через искусство. В то же время атмосфера выставки очень отличалась от моих ожиданий: интерес россиян намного превысил интерес к моим работам в родной Англии. Хотя я понимаю, почему так могло произойти: не слишком много англичан открывали собственную выставку в Краснодаре — возможно, я вообще первый, — и наверняка это тоже привлекло любопытную публику. В Англии у меня довольно часто приходят выставки в местных галереях — например, в Торки, где я живу, — но это умеренный интерес.  

Я думаю, жителям России интересно увидеть свою страну глазами иностранца.

— Вы родом из Солсбери. Возможно, этот вопрос покажется неуместным, но вызывало ли упоминание вашей родины какие-нибудь политически ассоциации? 

— Абсолютно никакой связи с событиями в Солсбери. Для меня это было глотком свежего воздуха: видеть обсуждения выставки в социальных сетях и газетах и понимать, что оно абсолютно свободно от вопросов текущего политического напряжения между нашими странами. Я шел на выставку, готовый ко всему, но политика никогда не всплывала в разговоре. 

«Собор Святого Павла в Лондоне»

— Ваши акварели выполнены в классическом стиле. Какие художники служат вдохновением для вас?

— Конечно, я вдохновляюсь старыми мастерами. Я люблю старую Англию, я люблю Констебля, Тернера, итальянских мастеров, люблю классическую манеру использования акварели, со многими смывками, которые дают желаемую глубину изображения. Я самоучка — я изучал художественное мастерство в старших классах в грамматической школе, но никогда не изучал искусство на университетском уровне. Я начал писать акварель подростком. Еще я всегда очень интересовался архитектурой и всегда получал удовольствие от точного изображения архитектурных форм. Я пробовал перейти на масло, акрил, гуашь и другие материалы, но они показались мне слишком тяжелыми и мешали точности в передаче деталей, которую я хотел достичь. 

«На углу»

Но, главное, я надеюсь, что в моих работах зритель видит честность моего подхода, могут ощутить связь с ними. Хотя некоторые считают, что это комплимент: когда их картину сравнивают с фотографией – я считаю, что в работе важнее увидеть чувства к изображаемому объекту. Неважно, где он расположен: в России, Англии или Италии. 

Интересно, что многие мои зрители в Англии — люди, которые никогда не были в Краснодаре или любом другом из российских городов — не осознавали, что Россия выглядит вот так, такие пейзажи резко попадают в документальные фильмы». Так же, как в документальном фильме редко приходится увидеть настоящую жизнь английской деревни. И когда люди видят, как много сходства в жизни, окружении современников в разных странах, они говорят мне: да, мы хотели бы посетить Россию, теперь мы понимаем немного больше об этой красивой стране. И это то, на что надеется каждый художник – немного раздвинуть границы ожиданий. 

Беседовала Вера Щербина

profile-sample2
Восемь мест, которые стоит посетить в Великобритании в 2020 году
08-01-2020
profile-sample2
Фантастические животные из мира Гарри Поттера появятся в Музее естественной истории
08-01-2020
profile-sample2
Поедем за снежком!
08-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.