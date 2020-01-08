Английский Краснодар акварелиста Эндрю Лукаса

Эндрю Лукас рисует акварелью с ранних лет: сначала это были пейзажи родного Солсбери, затем других городов Великобритании и мира. Но самый неожиданный успех ожидал художника на родине его жены Марины – в Краснодаре. Воздушные акварельные виды города настолько понравились краснодарцам, что удостоились отдельной выставки в присутствии мэра города. Мы расспросили Эндрю об этом опыте.

— Как случилось, что у вас, английского художника, открылась выставка в Краснодаре?

— Я рисовал Краснодар много лет, но только недавно к этим работам возник настоящий интерес. Впервые я оказался в Краснодаре весной 1999 года, и это было моим первым посещением России, родины моей жены Марины. Я немедленно влюбился в эту страну и следующие двадцать лет ежегодно путешествовал по России — в основном по югу страны и черноморскому побережью. Я несколько раз бывал в Москве и хотел бы увидеть Санкт-Петербург. И, конечно, я мечтаю увидеть восточную часть страны, которая, кажется, совершенно непохожа на остальные. Россия так разнообразна.

Выставка «случилась» благодаря социальным сетям. Я часто размещаю там свои работы. Кто-то из Краснодара заметил их, разместил у себя, там их заметили краснодарские журналисты, и дальше все нарастало, как катящийся с горы снежный ком: журналисты взяли у меня комментарий, который оказался на обложке местной газеты, и в конце концов я получил приглашение от администрации открыть выставку и решил не упускать такую возможность. Выставка открылась в августе 2019 года и продолжалась две недели. Меня тронули прием, атмосфера и доброе отношение зрителей.

Мне кажется, что Россия и Англия схожи в том, что они осмысляют себя через искусство. В то же время атмосфера выставки очень отличалась от моих ожиданий: интерес россиян намного превысил интерес к моим работам в родной Англии. Хотя я понимаю, почему так могло произойти: не слишком много англичан открывали собственную выставку в Краснодаре — возможно, я вообще первый, — и наверняка это тоже привлекло любопытную публику. В Англии у меня довольно часто приходят выставки в местных галереях — например, в Торки, где я живу, — но это умеренный интерес.

Я думаю, жителям России интересно увидеть свою страну глазами иностранца.

— Вы родом из Солсбери. Возможно, этот вопрос покажется неуместным, но вызывало ли упоминание вашей родины какие-нибудь политически ассоциации?

— Абсолютно никакой связи с событиями в Солсбери. Для меня это было глотком свежего воздуха: видеть обсуждения выставки в социальных сетях и газетах и понимать, что оно абсолютно свободно от вопросов текущего политического напряжения между нашими странами. Я шел на выставку, готовый ко всему, но политика никогда не всплывала в разговоре.

— Ваши акварели выполнены в классическом стиле. Какие художники служат вдохновением для вас?

— Конечно, я вдохновляюсь старыми мастерами. Я люблю старую Англию, я люблю Констебля, Тернера, итальянских мастеров, люблю классическую манеру использования акварели, со многими смывками, которые дают желаемую глубину изображения. Я самоучка — я изучал художественное мастерство в старших классах в грамматической школе, но никогда не изучал искусство на университетском уровне. Я начал писать акварель подростком. Еще я всегда очень интересовался архитектурой и всегда получал удовольствие от точного изображения архитектурных форм. Я пробовал перейти на масло, акрил, гуашь и другие материалы, но они показались мне слишком тяжелыми и мешали точности в передаче деталей, которую я хотел достичь.

Но, главное, я надеюсь, что в моих работах зритель видит честность моего подхода, могут ощутить связь с ними. Хотя некоторые считают, что это комплимент: когда их картину сравнивают с фотографией – я считаю, что в работе важнее увидеть чувства к изображаемому объекту. Неважно, где он расположен: в России, Англии или Италии.

Интересно, что многие мои зрители в Англии — люди, которые никогда не были в Краснодаре или любом другом из российских городов — не осознавали, что Россия выглядит вот так, такие пейзажи резко попадают в документальные фильмы». Так же, как в документальном фильме редко приходится увидеть настоящую жизнь английской деревни. И когда люди видят, как много сходства в жизни, окружении современников в разных странах, они говорят мне: да, мы хотели бы посетить Россию, теперь мы понимаем немного больше об этой красивой стране. И это то, на что надеется каждый художник – немного раздвинуть границы ожиданий.

Беседовала Вера Щербина