Спроси юриста Law Firm Limited

Я гражданин Казахстана. Обучаюсь на первом курсе британского университета. Мне пришло письмо из Home Office, что меня отчислили из-за плохой посещаемости, и сообщили, что моя виза будет аннулирована. Сейчас я на каникулах в Казахстане. Могу ли я вернуться в Англию?
Так как ваш университет более не является вашим спонсором и он уведомил об этом Home Office, то ваша виза уже недействительна. На границе вас не пропустят. Если вы хотите продолжить обучение, то вам необходимо заново поступить в университет, получить CAS и оформить новую студенческую визу.
Год назад я получил рабочую визу Tier 2 (General) на три года. Но через месяц у меня будет десять лет нахождения в Великобритании по различным категориям. Хочу попробовать подать на ILR на основании десяти лет проживания в Соединенном Королевстве, но сомневаюсь в успехе, так как было много отсутствий. Если мне откажут, что будет с моей рабочей визой?
Если единственная причина отказа – количество дней отсутствия и не было никаких нарушений (например, обмана при получении Tier 2), то рабочая виза будет продолжать действовать. Вы ее сможете продлить еще на два года и затем либо подавать на основании пяти лет по рабочей визе, либо снова на основании десяти лет, если компенсируете избыточные отсутствия.
Я гражданин России, нахожусь в Великобритании уже четыре года по категории Tier 2 (General). Недавно получил гражданство одной из европейских стран. Я хотел бы разорвать контракт с нынешним работодателем и продолжать работать в Британии как гражданин ЕЕА. Будут ли засчитываться четыре года, проведенные мной по рабочей визе, в срок, необходимый для натурализации?
Для подачи на натурализацию – да, будут, так как одно из условий для успешной натурализации – пять лет легального пребывания в Великобритании. Но сначала вам нужно получить постоянный вид на жительство, и для этих целей вам лучше поработать еще год на нынешнего работодателя в соответствии с условиями визы Tier 2. Если вы разорвете нынешний контракт и устроитесь на новую работу как гражданин ЕЕА, то вам придется отработать еще пять лет до получения постоянного вида на жительство.
По всем вопросам иммиграционного и юридического характера вы можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы обладаем 18-летним опытом в области иммиграционного права и бизнес-консалтинга. Будем рады видеть вас в качестве наших новых клиентов и помочь разобраться во всех волнующих вопросах.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *