Этическое веганство и права работника

Хорошая новость для веганов и вегатарианцев: недавнее решение судьи Робина Постля в Нориджском трибунале по трудоустройству повысило авторитет веганства и призывает работодателей более внимательно относиться к такой жизненной позиции своих сотрудников.

3 января 2020 года судья признал правоту Джорди Касамитяна, бывшего сотрудника Лиги против жестоких видов спорта, в том, что его «этическое веганство» является «философским убеждением» и подпадает под защиту Закона о равенстве 2010 года.

Этическое веганство считается «философским убеждением», разделяя которое, человек стремится исключить из своей жизни по мере возможности любые формы эксплуатации животных. Например, г-н Касамитяна объяснил свое желание ходить пешком, а не ездить на автобусе, тем, что он хочет избежать случайных столкновений с насекомыми или птицами.

Хотя это дело рассмотрел суд первой инстанции и его решение не накладывает никаких обязательств на другие судебные учреждения, случай, безусловно, интересный.

Что такое «философское убеждение » ?

Закон о равенстве 2010 года обеспечивает защиту от дискриминации и притеснений, связанных с некоторыми «подлежащими защите характеристиками», подробно описанными в разделе 4. Это возраст; инвалидность; смена пола; брак и гражданское партнерство; беременность и материнство; раса; религия или вера; пол; сексуальная ориентация.

Раздел 10 (2) Закона определяет «убеждение» как «любую религиозную или философскую веру, а отсылка к вопросам веры подразумевает и позицию отсутствия веры».

В то время как религиозные убеждения, как правило, легче определить, понятие «философских убеждений» много раз опробовалось в судах. В деле R (Уильямсон и Орс) против государственного секретаря по вопросам образования и занятости (2005 г.) Палата лордов установила, что философское убеждение должно отвечать определенным объективным минимальным критериям, которые должны быть защищены в соответствии со статьей 9 Европейской конвенции о правах человека и основных принципах свободы. Убеждение должно выходить за рамки обычной точки зрения; оно должно быть последовательным, то есть логичным; критерии для определения того, были ли выполнены эти требования, не должны быть слишком строгими.

Позднее Трудовой апелляционный суд по делу компании Грейнджер и Орс против Николсона (2010) также учел понятие «философского убеждения». Трибунал рассмотрел убежденность работника в том, что человечество движется к катастрофическому изменению климата, в качестве «философского убеждения» и был обязан смягчить свое решение на этой основе.

«Критерий Грейнджера», используемый для определения того, подлежит ли убеждение защите как «философское убеждение» в соответствии с Законом о равенстве 2010 года, требует, чтобы философское убеждение:

а) было подлинным;

б) было убеждением, а не мнением или точкой зрения, основанными на актуальной доступной информации;

в) оказывало достаточно весомое и существенное влияние на жизнь и поведение человека;

г) достигало определенного уровня неопровержимости, значимости, целостности и важности; и

д) было достойным уважения в демократическом обществе и совместимым с человеческим достоинством или не вступало в конфликт с базовыми правами других людей.

Как философские убеждения могут повлиять на вас?

Работодатели и работники должны помнить, что «религиозные или философские убеждения» могут включать в себя широкий спектр убеждений и являются подлежащими защите характеристиками, которые необходимо уважать на рабочем месте. Работодатели должны воспринимать их беспристрастно и быть готовыми предложить работникам альтернативу. Ведь любая форма преследования или дискриминации по таким убеждениям будет воспринята судом по трудовым спорам cо всей серьезностью.

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