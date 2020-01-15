Все могут короли, или Особенности этикета 

Нам кажется, что если имеешь хоть каплю королевской крови, можешь позволить себе все: дорогие лимузины, роскошные дворцы, шикарные наряды. Никто не задумывается, что прячется за занавесом королевского дворца, что на одно «хочу» – десять «нельзя». От чего приходится отказываться и к чему привыкать, чтобы носить звание «член королевской семьи»?

Личная жизнь напоказ

Как там в песенке Аллы Пугачевой – «жениться по любви не может ни один король»?

Браки по расчету – это уже в прошлом. Королевские особы давно руководствуются зовом сердца и… советом монарха. Согласно Закону о королевских браках 1772 года королевские потомки должны получить одобрение монарха, прежде чем делать предложение руки и сердца.

То есть даже в самый романтический момент, когда хочется произнести «Согласна ли ты…?», сначала надо подумать: «А что скажет бабушка?» Королева одобрила все союзы детей и внуков. Последним был принц Гарри.

Кстати, многие заметили, что после свадьбы молодые перестали держаться за ручку, обнимать друг друга, пошли слухи, что что-то неладное творится между ними. Вовсе нет. Королевский этикет не позволяет супругам проявлять нежность на публике. Ни в щечку поцеловать, ни приобнять – за пределами дворца они члены королевской семьи.

Сколько у королевы подписчиков?

Значит ли, что дома монархи могут расслабиться? Увы и ах. В то время, как добрая половина человечества «зависает» в соцсетях, постит свои фото в «Инстаграме», королевским особам запрещено иметь свой аккаунт. Даже Меган Маркл пришлось удалить свою страницу в трех соцсетях, когда она обручилась с принцем Гарри. Есть официальный аккаунт королевской семьи @theroyalfamily, который публикует новости королевского семейства. Но его ведут специалисты пресс-службы Ее Величества.

Трудно поверить, но даже играть в «Монополию» запрещено. Королевские особы, как и обычные люди, очень эмоциональны, а «Монополия» очень азартна, и провоцировать скандалы и раздоры незачем, даже если это всего лишь игра.

Испытания по-королевски

Чтобы распознать королевскую особу, горошина, как в сказке, не нужна. Предложите даме присесть и принесите кружечку чая – вот это испытание! По правилам королевского этикета, нельзя сидеть со скрещенными ногами и закидывать ногу на ногу. Коленки сомкнуты, ножки наискосок, максимум можно скрестить лодыжки. Принесли чай – кружечку держим за ручку большим и указательным пальцем, никаких оттопыренных мизинцев! Неторопливо попиваем чай небольшими глотками, причем стараемся пить с одного и того же места, чтобы не запачкать кружку губной помадой. Справились с заданием? Не торопитесь радоваться. Теперь попробуйте спуститься по лестнице, не опуская голову, руки вдоль тела и взгляд точно вперед. Тут нужно в прямом смысле не ударить лицом в грязь. А кто думал, что королевам легко живется?

Королевская мода

Если мы смотрим на королевских особ как на икон стиля, то они смотрят на нас и, возможно, даже немного завидуют. Да-да, потому что не все их величества могут носить. Никаких провокационных нарядов – скромность украшает королев. Никаких глубоких вырезов и декольте. Известно, что принцесса Диана, выходя из машины, вынуждена была держать сумочку у груди, чтобы избежать любопытных взглядов. Юбка должна быть определенной длины – никакого легкомыслия. Как-то когда Кейт Миддлтон находилась на плацдарме военно-воздушных войск, ее юбка практически повторила пируэты знаменитого белого платья Мэрилин Монро. Папарацци не преминули заснять стройные ножки герцогини. Что касается королевы, чтобы избежать такой неожиданности, в подол ее юбки вшивают специальные утяжелители. На всякий случай.

Что точно запрещено королевским протоколом с недавних пор – это носить натуральный мех. Поэтому шубы соболиные и шапки песцовые в королевском гардеробе отсутствуют.

А еще джинсы. Нет, они не запрещены совсем. Их можно носить. Но по праздникам. Когда у королевской семьи выходной от приемов, встреч, визитов и обедов. Когда можно просто на прогулку в парк или выгулять собак. Отдыхать нужно даже королевам.

Королевские креветки в черном списке

Что касается королевского застолья, особых ограничений здесь нет. За исключением моллюсков. Они исключены из меню совсем, так как могут вызвать аллергические реакции или даже привести к пищевому отравлению. Также под запретом чеснок. Тут объяснения излишни. Поэтому этот ингредиент недопустим в любых блюдах во время обедов, которые королева посещает и на которые приглашает.

Иногда во время путешествий королевская семья берет с собой свой алкоголь. Опять же, на всякий случай. Чтобы не отравиться.

Что возит с собой королева

Королевское путешествие – это целое событие. И здесь тоже есть нюансы. Во-первых, согласно опять же королевскому протоколу прямые наследники не должны лететь в одном самолете. Хотя сейчас полеты стали намного безопаснее, чем раньше, и часто можно видеть герцогов Кембриджских, путешествующих на одном самолете, все равно, нет-нет, да и вспоминают об этом пункте безопасности.

Если мы везем в отпуск яркие наряды, то королевская семья, помимо выходных платьев, обязательно везет черный костюм. Для особого случая. И это вовсе не маленькое черное платье. Если член семьи умрет на родине, они вернутся в Англию, уже одетые надлежащим образом, поскольку их обязательно сфотографируют при выходе из самолета. Королева Елизавета извлекла этот урок из собственного опыта. В 1952 году она, тогдашняя принцесса, и ее муж, будущий герцог Эдинбургский, были в Кении, когда узнали о смерти ее отца. Когда они вернулись в Британию без соответствующей одежды, будущая королева была вынуждена оставаться в самолете, пока ей не доставили подобающий черный наряд.

Еще без чего не обходится путешествие – это без королевской крови. В прямом смысле. Королева и ее сын принц Чарльз всегда возят с собой личные пакетики крови в страны, где возможна проблема с донорством. И в этом случае сопровождает поездку королевский врач: королева не доверит свою кровь кому попало.

Это на первый взгляд короли и королевы кажутся небожителями, от которых далеки проблемы простых смертных. Может, они и хотели бы быть проще и ближе к народу, но под постоянным прицелом фотокамер приходится держать голову так, чтобы корона не упала. Может, зря мы завидуем их жизни, ведь нам не грозят все эти ограничения. Можно закинув ногу на ногу сидеть в джинсах и меховой жилетке, есть моллюсков и пить чай, оттопырив мизинец. А потом сделать селфи и ловить в «Инстаграме» лайки. Только все равно их жизнь – это сказка, за которой хочется наблюдать. Лучше издалека.

Подготовила Оксана Кеш