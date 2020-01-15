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«Потерянная планета» художника Натальи Капчук

«Потерянная планета» художника Натальи Капчук
Фото:предоставлены официальным пресс-офисом художника Натальи Капчук – FprBuro

Наталья Капчук – художник, арт-амбассадор Общества искусств, моды и спорта при парламенте Великобритании, представит в Лондоне серию работ The Lost Planet. Мы пообщались с Натальей об экологических проблемах и авторской программе Kapchuk Art Diary.

– Наталья, в начале года вы представите новый художественный проект, благодаря которому зритель должен почувствовать сопричастность к проблемам окружающей среды и экологии на планете. Расскажите о нем.

– Весь 2019 год я работала над созданием серии The Lost Planet,  которая состоит из 20 объектов, включая основную инсталляцию. Они показывают красоту нашего мира: многообразие рельефа и флоры на различных континентах, причудливые узоры морской глади, великолепные горы, могучие вулканы, огромные ледники и другие неповторимые места планеты. Некоторые из них сейчас в реальности выглядят не так, как я представляю их в своих арт-объектах, – такими они были много лет назад. 

В центре работы The Last Breath – леса Амазонии, которые покрывают значительную часть Южной Америки. Они выполнены из мха, который не только по внешнему виду, в масштабе, но и по свойствам – как известно, мох «дышит» – напоминает эти тропические леса. Их считают «легкими планеты». Но  с конца XX века площадь тропических лесов Амазонии сократилась на тысячи квадратных километров. И это ужасает!

В арт-объекте Ocean’s DNA я показываю важность сохранения коралловых рифов – базы океанических и морских экосистем. При глобальном потеплении температура воды повышается, что становится огромной угрозой для их существования и ведет к нарушению морской фауны и флоры.

Работа выполнена с помощью специальной техники наслоения, используются натуральные материалы: песок, ферментированный мох, камни, смола – и искусственные: акриловые краски, полимеры.

В Russian Wildfires я выложила территорию страны кусочками коры сибирских пород деревьев. Так я хотела напомнить о трагедии лета 2019 года, когда два месяца горели сибирские леса – важнейшая часть экосистемы планеты.

Через серию работ The Lost Planet я хочу донести до каждого зрителя ценность того, что нам подарила природа. Я надеюсь, что мой зритель задумается на эту тему и сделает выводы, начнет сам предпринимать активные действия. Узнать больше о проекте можно будет на моей персональной выставке, которая пройдет в этом году в Лондоне. 

– В работе Russian Wildfires вы «декорировали» Россию корой деревьев. Какой бы материал вы использовали, если бы изображали Великобританию?

– В произведении я бы отразила две темы. Первая – визуальный рассказ о Великом смоге – катаклизме, произошедшем в Лондоне в декабре 1952 года. В итоге в 1956 году был принят закон «О чистом воздухе», который запретил использование угля в качестве топлива. Он имел колоссальное значение для защиты окружающей среды и охраны здоровья британцев. Конечно, проблема загрязнения воздуха в XX веке была решена еще и благодаря техническому прогрессу.

Из материалов я бы точно взяла металл молибден, на мой взгляд, он соответствует по цвету угольному смогу, а также железо и уголь. По цветовой гамме вижу этот сюжет в черно-белых тонах и серых оттенках.

Вторая тема экологическое будущее Великобритании. Это – отсутствие пластика или его крайне минимальное потребление со вторичным использованием, полная переработка мусора, уменьшение негативного влияния глобального потепления, чистый воздух и вода… Я бы использовала сухие розы и чертополох, камни, кристаллы и алмазную пыль, по цветам – красный, желтый, белый, зеленый, синий. Сейчас рассказываю об этом, а самой уже хочется воплотить эту идею в жизнь. 

Наталья Капчук, серия работ The Lost Planet

– Вы – филантроп, амбассадор Monaco Better World Forum (MBWF). Какой личный вклад вы вносите в защиту окружающей среды и с чего нужно начать нам, чтобы поддержать планету?

Каждый человек уже сегодня может улучшить экологическую ситуацию. Для этого нужно изменить взгляд на привычные вещи и начать рационально потреблять все, что окружает нас в быту: пластиковую тару можно заменить на перерабатываемую, следить за последствиями своих действий – например, научиться полностью тушить костры в лесу после пикника или не оставлять отходы на берегу водоемов, сортировать мусор, относить ненужную технику и батарейки в специальные места для  утилизации.

С раннего возраста детям необходимо прививать любовь к природе через специальные дисциплины в школах и колледжах, развивать в них «экосознательность» и «экорациональность» в потреблении.

Я лично поддерживаю благотворительные организации, акции и мероприятия, направленные на защиту исчезающих видов животных, очистку вод мирового океана от микропластика, сохранение тропических лесов Амазонии и многие другие.

Я отказалась от пластика и нерационального использования воды, тепла. Я сортирую мусор. А когда есть возможность, чаще всего летом, в компании единомышленников организовываю акцию по сбору мусора в водах Средиземного моря. Какую-то часть из «найденного» я использовала для создания произведений в своем новом проекте, чтобы зритель удивился тому, что можно обнаружить в водах, и увидел масштаб беды.

– Наталья, вы посещаете значимые в арт-мире события и делитесь ими со зрителем в авторской программе Kapchuk Art Diary на Youtube. Что подтолкнуло вас к созданию этого проекта?

– Я создала этот проект специально для тех, кто интересуется современным искусством. Не у каждого есть возможность лично посетить ту или иную арт-ярмарку, биеннале, фестиваль, выставку, а моя программа дает возможность увидеть работы своими глазами, услышать комментарии экспертов, следить за тенденциями в contemporary art. Это удобный формат для современного человека – открыл канал, посмотрел обзор, и вот ты уже знаешь, что выставляли на Frieze London или Art Basel в Майами-Бич и в каких галереях.

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