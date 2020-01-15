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Ladies First: лучшие шоу для женской компании

Ladies First: лучшие шоу для женской компании
Фото:andjulietthemusical.co.uk

Не знаете, чем занять январские вечера? Предлагаем подборку мюзиклов, драматических спектаклей и танцевальных шоу, на которые можно сходить в женской компании, чтобы вместе радоваться, переживать, восторгаться прекрасными мужчинами и гордиться замечательными героинями.

& Juliet 

Что, если Джульетта вдруг решила не кончать жизнь самоубийством после смерти Ромео, а уехать в Париж и начать новую жизнь? Что, если Энн Хэтэуэй попросила Уилла Шекспира подправить кое-что в знаменитой пьесе, потому что She wants it that way?

У самой известной пьесы появится сиквел! Жена сказала – Шекспир сделал: изрядно переписанная пьеса «Ромео и Джульетта» получает продолжение – «…и Джульетта», где все будет так, как хочет женщина!

Герои мюзикла – Джульетта, ее родители, Кормилица,  Уилл, его жена и не только – исполняют песни Бритни Спирс, «Бэкстрит Бойз», Кэти Перри и многих других звезд, для которых сочинял знаменитый композитор Макс Мартин. А играют эти роли признанные (и будущие) звезды британского музыкального театра. Отличный вечер с любимыми песнями гарантирован!

КОГДА: до октября (с возможностью продления)

ГДЕ: The Shaftesbury Theatre, 210 Shaftesbury Ave, London WC2H 8DP

БИЛЕТЫ: от £20 (утром в кассе в день спектакля)

 

9 to 5 

Несмотря на то, что действие мюзикла по песням Долли Партон происходит несколько десятков лет назад, героини там вполне по-современному хотят строить карьеру и мечтают о том, чтобы мужчины разглядели за ангельской внешностью еще и недюжинный ум. Одну из героинь, красотку по имени Дорали, сама Долли Партон даже исполнила в одноименном фильме. Равная оплата труда, гибкий график работы, садики для детей – борьба за все это может быть не только почетной, но и смешной. Юмор в спектакле незамысловатый, но идеи шоу пропагандирует здравые, пусть и не всегда в традициях современного феминизма. 

Получившаяся история о том, как три девушки «победили» противного босса и доказали, что не лыком шиты, легко поднимет настроение.

9to5themusical.co.uk

КОГДА: до 23 мая

ГДЕ: Savoy Theatre, Savoy Ct, London WC2R 0ET

БИЛЕТЫ: от £25 (в приложении TodayTix либо в кассе утром в день спектакля)

 

Cyrano de Bergerac 

Этот спектакль включен в подборку как раз для того, чтобы повосторгаться прекрасным мужчиной. Джеймс Макэвой нечасто появляется на лондонской сцене, и увидеть его в знаменитой пьесе Ростана дорогого стоит. Тем более что красавчику-актеру не стали прицеплять накладной нос. Знаменитый режиссер Джейми Ллойд изрядно осовременил спектакль, так что воспринимать текст куда легче, чем исторический оригинал. Да и в рэп-баттлах Макэвой оказался на удивление органичен. Словом, критики порой сравнивают этот спектакль с «Гамильтоном» не просто так – и это тоже история, которую нельзя пропустить!

atgtickets.com

КОГДА: до 29 февраля

ГДЕ: Playhouse Theatre, Northumberland Ave, Charing Cross, London WC2N 5DE

БИЛЕТЫ: от £15 (утром в кассе в день спектакля)

 

Waitress 

История официантки Дженны, которая боится уйти от партнера-абьюзера, отца ее будущего ребенка, в кратком пересказе может показаться не самой веселой. Но даже о ее неприятностях со сцены рассказывают с юмором, да и Дженна не совсем уж «потеряшка» – по крайней мере, в этом уверен красавчик-врач, ведущий ее беременность. А еще Дженна готовит потрясающие пироги, умеет найти подход к любому посетителю их маленького дайнера, да и подружки-официантки у нее – огонь! В общем, это история про трогательную женскую дружбу и про то, как видеть хорошее и искать в себе силы даже в самые непростые моменты.

Кстати, с 25 января в роли Дженны на несколько недель появится сама Сара Барейлес, написавшая песни для спектакля. 

waitressthemusical.co.uk

КОГДА: до 4 июля 

ГДЕ: Adelphi Theatre, Strand, London WC2R 0NS

БИЛЕТЫ: от £25 (в приложении TodayTix либо в кассе утром в день спектакля)

 

SIX the Musical 

Мюзикл Six многие называют «британским Гамильтоном», и это неслучайно. Как и американский «старший брат», он рассказывает об исторических событиях в современном стиле. На этот раз в центре внимания оказались шесть жен короля Генриха VIII. Слышали знаменитую считалку Divorced-beheaded-died-divorced-beheaded-survived? Так вот ее героини решили рассказать свою версию взаимоотношений с монархом. Притом каждая делает это в стиле знаменитых поп-певиц: от Адель и Сиа до Бритни Спирс и Рианны. Угадывать, кого из поп-див авторы использовали для queenspiration, отдельное удовольствие!

sixthemusical.com

КОГДА: до 5 июля 

ГДЕ: Arts Theatre, 6-7 Great Newport St, Covent Garden, London WC2H 7JB

БИЛЕТЫ: от £25 (в приложении TodayTix утром в день спектакля)

 

Amelie

Знаменитый фильм 2001 года перенесли на сцену несколько лет назад в форме мюзикла. На Бродвее он, правда, провалился, но по Британии проехался достаточно успешно. Небольшой лондонский театр The Other Palace стал одной из остановок тура, а роль официантки в кафе на Монмартре исполняет красавица Одри Бриссон. Каст мюзикла одновременно выступает и в роли оркестра, играя на инструментах. 

В спектакле появляются посетители и сотрудники кафе, где работает Амели, рыбка Флаффи и даже поющий на похоронах принцессы Дианы Элтон Джон. Также в наличии – акценты различной степени французскости, трогательные и смешные моменты и, конечно же, садовые гномы.

lwtheatres.co.uk

КОГДА: до 1 февраля

ГДЕ: The Other Palace, 12 Palace St, Westminster, London SW1E 5JA

БИЛЕТЫ: от £39 (в приложении TodayTix либо на сайте театра)

 

My Brilliant Friend

«Неаполитанский квартет» Эллены Ферранте – один из самых популярных книжных циклов последних лет (10 млн копий в 40 странах мира) – получил свое сценическое воплощение на сцене Национального театра. Четыре книги удалось вместить не в один, а в два спектакля, поэтому на просмотр придется потратить целый день. Название «Моя гениальная подруга» просто кричит: идти нужно с подругами. Правда, героинь спектакля лучшими подругами назвать сложновато: Лену и Лила соперничают с самого детства: в школе – за хорошие оценки, позже – за мужское внимание. Итальянские страсти кипят и между главными героинями, и между их родными, ведь Неаполь 50-х не самое тихое и спокойное место. Хроника жизни или история токсичной дружбы? Стоит сходить с лучшей подругой и потом подробно обсудить постановку вместе!

nationaltheatre.org.uk

КОГДА: до 22 февраля

ГДЕ: National Theatre, Upper Ground, Lambeth, London SE1 9PX

БИЛЕТЫ: от £15 (на сайте театра)

 

Three Sisters 

Чехова в Лондоне ставят часто. Но режиссер Инуа Элламс подошел к воплощению классики в новом ключе и перенес место и время действия из России в… Нигерию 1960-х. Выбранная как место действия страна, разрываемая конфликтами и гражданской войной и переживающая последствия эпохи колониализма, добавляет новых смыслов одной из самых известных пьес Чехова.

Разумеется, режиссер меняет текст, добавляя в строки Чехова отсылки к африканским племенам и деталям их жизни. Так, знаменитое «В Москву, в Москву!» превращается во «в Лагос!» При этом идеи Чехова сохранены, просто вы смотрите на хорошо знакомые вещи под новым углом. Такими вы «Трех сестер» точно еще не видели!

nationaltheatre.org.uk

КОГДА: до 19 февраля

ГДЕ: National Theatre, Upper Ground, Lambeth, London SE1 9PX

БИЛЕТЫ: от £15 (на сайте театра)

 

Magic Mike Live! 

А это уже вариант для совсем горячего вечера! Если вам понравился фильм с Ченнингом Татумом, то сценическую версию шоу точно пропускать не рекомендуется. Уютный зал Hippodrome Casino специально переоборудовали под дорогостоящее шоу, которое приехало к нам прямиком из Вегаса.

Ченнинг Татум сам поставил сценическую версию таким образом, чтобы девушки, наслаждаясь просмотром, чувствовали себя максимально безопасно, вдохновленно и воодушевленно. Вы никогда не знали, насколько секси может смотреться чечетка в исполнении команды танцоров, кубиков у которых больше, чем в трех детских садиках сразу.

Если вы волнуетесь на тему приличий, то с этим все в порядке. В стриптиз шоу не превращается, оставаясь кабаре-шоу, пряным, но не излишне откровенным. Никакой наготы вы не увидите.

magicmikelondon.co.uk

КОГДА: до 26 апреля

ГДЕ: The Hippodrome Casino London, Cranbourn St, Leicester Square, London WC2H 7JH

БИЛЕТЫ: от £25 (в приложении TodayTix)

 

Подготовила Анастасия Глаголева

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