Косметика: из России с любовью

За последние годы российская косметика шагнула вперед, появилось больше натуральных и органических марок, ценник на которые намного приятнее, чем на многие известные европейские. Поэтому из каждой поездки домой я обязательно привожу полчемодана новинок и не забываю про любимые бестселлеры, которые купить в Великобритании непросто. Рассказать обо всех средствах сразу невозможно, поэтому ниже – краткий обзор того, что наиболее часто привозят из поездки в Россию. Такие средства можно купить и в качестве подарка «из России с любовью».
Скрабы для тела от Organic Shop
В ноябре 2010 года открылся первый магазин Organic Shop и вышла одноименная первая серия натуральной косметики. Марка выпускает несколько линий продуктов по уходу за волосами, кожей лица и тела, однако бестселлерами считаются именно скрабы для тела. Преимущества косметики Organic Shop: природные компоненты, простые эффективные формулы, удобная упаковка, средства не содержат парабенов, SLS, силиконов, синтетических отдушек и красителей, но содержат сертифицированные органические экстракты и масла. В мае 2014 года шампуни, кремы для рук и кремы для ног ТМ Organic Shop получили сертификат немецкой организации BDIH.
Почти все скрабы содержат сахар, который хорошо полирует кожу, а в сочетании с маслами и травяными или фруктовыми экстрактами дополнительно ее питают и увлажняют. «Вкусные» названия говорят сами за себя: малиновые сливки, прованский лемонграсс, кенийский манго, бразильский кофе, сицилийский апельсин, атлантические водоросли, бельгийский шоколад. Не забудьте захватить и эфирные масла марки.
Шампуни и кремы от Natura Siberica
Единственная на сегодняшний день российская косметическая марка, создавшая собственные органические фермы, на которых под присмотром выращиваются качественные экологически чистые травы и растения, составляющие основу производства средств Natura Siberica. В средствах марки используются растения, собранные в естественных условиях своего произрастания. Такой метод сбора трав называют Wild Harvesting, что в переводе с английского означает «Сбор дикорастущих растений». Это то же «собирательство» трав, корней, плодов, которым наши предки занимались тысячелетиями.
Популярность марки неоспорима: она быстро завоевывает не только российский, но и зарубежный рынок, так, несколько лет назад состоялась презентация косметики в Лондоне, марка представлена в некоторых нишевых магазинах, есть свой сайт. Но несмотря на то, что некоторые продукты можно купить в Великобритании или даже заказать через интернет, в России цены на Natura Siberica более приятные (иногда в два раза ниже). Знамениты шампуни, особенно хороша облепиховая серия, средства для ухода за малышами (особенно пенка для мытья), густое сибирское масло для тела, черное северное мыло-детокс на основе активированного угля для глубокого очищения в комплекте со спонжем, многочисленные сыворотки и кремы для лица (обратите внимание на антивозрастную серию с черной икрой).
Дегтярное мыло
Не новое, но традиционно русское средство, которое популярно среди зарубежных туристов благодаря отзывам бьюти-блогеров. Мыло с содержанием 10% березового дегтя, увы, не отличается приятным ароматом, но оно неплохо помогает усмирить высыпания на лице и может стать настоящим спасением от пигментных пятен. Состав дегтярного мыла достаточно богат, в нем содержатся органические кислоты, фитонциды, а также феном, различные смолы и ксилол. Главные полезные свойства мыла: оказывает эффективный эффект пилинга, помогает быстро и мягко устранить старые чешуйки кожи; приводит в норму работу сальных желез кожи, помогает справиться с лишней жирностью; обеспечивает приток крови к коже, что дополнительно питает кожные покровы витаминами, замедляя выпадение волос; быстро устраняет воспаления, помогает сузить поры; значительно ускоряет процессы регенерации кожи; ускоряет заживление ран, а также снимает раздражение и зуд; используется как профилактическое средство от дерматологических проблем с кожей, а также помогает при аллергической реакции и псориазе.
Не забудьте нанести увлажняющий крем на кожу лица и тела после процедуры, потому как такое мыло может сильно сушить кожу.
Средства для тела от «Бабушки Агафьи»
Марка выпускает очень сносные маски для волос и масла в ампулах, которые стоят совсем недорого. Однако настоящие хиты – это камчатская горячая маска для тела и тающее масло для тела с молочными орехами – продукты, достойные высшей похвалы! В состав маски входят: лечебная камчатская грязь, экстракты дальневосточных трав и каолин (белая глина). Ароматное тающее масло для тела со свежим кедровым маслом, которое отлично питает и восстанавливает кожу, и молочными протеинами, которые снимают ощущение сухости и стянутости кожи, повышают ее упругость и эластичность.
Кедровое масло
Кедровое масло – это продукт, который традиционно привозят из России. Кедровое масло считается самым полезным маслом из растительных, оно обладает высоким содержанием витаминов и микроэлементов, имеет отличный вкус и легко усваивается в организме. Его используют в пищевых и косметических целях. Оно способно лечить множество заболеваний, связанных с пищеварительным трактом, повышает иммунитет и укрепляет нервную систему.
Оно во много раз превосходит кокосовое масло по своим полезным свойствам, богато витаминами А, Е, D и F, кальцием, йодом, цинком, железом и даже серебром!
Сочетание витаминов и микроэлементов устраняют сухость и шелушение кожи, способствуют обновлению клеток, восстанавливают упругость и эластичность кожи. Также кедровое масло способно разглаживать мелкие морщинки и улучшить цвет лица. Такое масло полезно для кожи, его можно добавлять к крему на ночь, в маску или использовать для массажа лица.
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