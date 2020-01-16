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Косметика: из России с любовью

Косметика: из России с любовью
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Елена Стрелецкая elena@angliya.com @angliya_beauty

За последние годы российская косметика шагнула вперед, по­явилось больше натуральных и органических марок, ценник на которые намного приятнее, чем на многие из­вестные евро­пейские. Поэто­му из каждой поездки домой я обязательно привожу полчемодана новинок и не забываю про любимые бестселлеры, которые купить в Велико­бри­тании непросто. Рас­сказать обо всех средствах сразу не­возможно, поэтому ниже – краткий обзор того, что наиболее часто привозят из по­ездки в Россию. Такие средства можно купить и в ка­честве подарка «из России с лю­бовью».

Скрабы для тела от Organic Shop

В ноябре 2010 года открылся первый магазин Organic Shop и вышла одноименная первая серия натуральной косметики. Марка выпус­кает несколько линий продук­тов по уходу за волосами, ко­жей лица и тела, однако бест­селлерами счита­ются именно скрабы для тела. Преимуще­ства косметики Organic Shop: природные компоненты, простые эффективные формулы, удобная упаковка, средства не содержат парабенов, SLS, си­ликонов, синтетических отдушек и красителей, но содержат сертифицированные органические экстракты и масла. В мае 2014 года шампуни, кремы для рук и кремы для ног ТМ Organic Shop получили сертификат немецкой организации BDIH.

Почти все скрабы содержат сахар, который хорошо полирует кожу, а в сочетании с маслами и травяными или фруктовыми экстрактами до­полнительно ее питают и ув­лажняют. «Вкус­ные» названия говорят сами за себя: ма­лино­вые слив­ки, про­ванский ле­монграсс, ке­нийский манго, бразильский кофе, сицилийский апельсин, атлантические водоросли, бельгийский шо­колад. Не за­будьте захватить и эфирные масла марки.

Шампуни и кремы от Natura Siberica

Единственная на сегодняшний день российская косметическая марка, создавшая собственные органические фермы, на которых под присмотром выращиваются качественные экологически чистые травы и растения, составляющие основу производства средств Natura Siberica. В средствах марки используются растения, собранные в естественных условиях своего произрастания. Такой метод сбора трав называют Wild Harvesting, что в переводе с английского означает «Сбор дикорастущих растений». Это то же «собирательство» трав, корней, плодов, которым наши предки занимались тысячелетиями.

Популярность марки неоспорима: она быстро завоевывает не только российский, но и зарубежный рынок, так, несколько лет назад состоялась презентация кос­метики в Лондоне, марка представлена в некоторых нишевых магазинах, есть свой сайт. Но нес­мот­ря на то, что некоторые про­дукты можно купить в Ве­ли­кобритании или даже заказать через интернет, в России цены на Natura Siberica более приятные (иногда в два раза ниже). Знамениты шампуни, особенно хороша облепиховая серия, средства для ухода за малышами (особенно пенка для мытья), густое сибирское масло для тела, черное се­вер­ное мыло-детокс на осно­ве ак­тивиро­ван­ного угля для глу­бокого очище­ния в комп­лекте со спон­жем, мно­го­чис­ленные сы­воротки и кремы для лица (обратите внимание на антивозрастную серию с черной икрой).

Дегтярное мыло

Не новое, но традиционно русское средство, которое по­пулярно среди зарубежных туристов благодаря отзывам бьюти-блогеров. Мыло с со­дер­жанием 10% бе­резового дегтя, увы, не отличается приятным ароматом, но оно неплохо помогает ус­мирить высыпания на лице и может стать нас­тоящим спасением от пигментных пятен. Состав дегтярного мыла достаточно богат, в нем содержатся органические кислоты, фитонциды, а также феном, различные смолы и ксилол. Главные полезные свойства мыла: оказывает эффективный эффект пилинга, помогает быстро и мягко устранить старые чешуйки кожи; приводит в норму работу сальных желез кожи, помогает справиться с лишней жирностью; обеспечивает приток крови к коже, что дополнительно питает кожные покровы витаминами, замедляя выпадение волос; быстро устраняет воспаления, помогает сузить поры; значительно ускоряет процессы регенерации кожи; ускоряет заживление ран, а также снимает раздражение и зуд; используется как профилактическое средство от дерматологических проблем с кожей, а также помогает при аллергической реакции и псориазе.

Не забудьте нанести увлажняющий крем на кожу лица и тела после процедуры, потому как такое мы­ло может сильно сушить кожу.

Средства для тела от «Бабушки Агафьи»

Марка выпускает очень сносные маски для волос и масла в ампулах, которые стоят совсем недорого. Однако настоящие хиты – это камчатская горячая маска для тела и тающее масло для тела с мо­лочными орехами – продукты, достойные высшей похвалы! В состав маски входят: лечебная камчатская грязь, экстракты дальневосточных трав и каолин (белая глина). Ароматное тающее масло для тела со свежим кедровым маслом, ко­торое отлично пи­тает и вос­станавливает кожу, и мо­лоч­ными протеинами, ко­торые снимают ощущение сухости и стянутости кожи, повышают  ее упругость и эластичность.

Кедровое масло

Кедровое масло – это продукт, который традиционно привозят из России. Кедровое масло считается самым полезным маслом из растительных, оно обладает высоким содержанием витаминов и микроэлементов, имеет отличный вкус и легко усваивается в организме. Его используют в пищевых и косметических целях. Оно способно лечить множество заболеваний, связанных с пищеварительным трактом, повышает иммунитет и укрепляет нервную систему.

Оно во много раз превосходит кокосовое масло по своим полезным свойствам, богато витаминами А, Е, D и F, кальцием, йодом, цинком, железом и даже серебром!

Сочетание витаминов и микроэлементов устраняют сухость и шелушение кожи, способствуют обновлению клеток, восстанавливают упругость и эластичность кожи. Также кедровое масло способно разглаживать мелкие морщинки и улучшить цвет лица. Такое масло полезно для ко­жи, его можно добавлять к крему на ночь, в маску или использовать для массажа лица.

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