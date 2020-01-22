Бьюти-новинки: на что потратить январскую зарплату

Подходит к концу длинный первый месяц года, совсем скоро – первая в 2020-м зарплата. Самое время познакомиться с новинками индустрии красоты, которые наверняка вас впечатлят.

Крибли, крабли, бумс! Сейчас вы нанесете вот это средство, и ваши морщины исчезнут. Просто пропадут с кожи. Не верите? А оно существует! Мгновенный «стиратель» морщин от знаменитого в индустрии красоты бренда OPATRA, которые выпускают отличные гаджеты для салонного и домашнего использования, а также различные мощные продукты – кремы, сыворотки, маски. Я не раз видела их на крупных выставках в Лондоне.

Что же это за чудо? Instant Wrinkle Eliminator – это сыворотка, которая работает, устраняя, или, более корректно сказать, полностью скрывая морщины в области глаз. Причем любые морщины: тонкие, глубокие, а также отечность и темные круги под глазами. Проснулись гадким утенком, нанесли волшебное средство – и стали прекрасной лебедью. Работает это средство примерно так. Это – чудеса маскировки. Всего за 60 секунд революционная формула позволяет создать невидимый глазу гибкий слой, покрывающий все трещинки, неровности и неприятности. Для того, чтобы поддерживать эффект, его придется использовать снова и снова, так что это, конечно, не заменит поход к косметологу или поиск решения проблемы с отечностью, например, но подарит вам возможность выглядеть на все сто. Мне кажется, это идеальное средство, которое можно наносить в особо неудачные дни, перед важным мероприятием или фотосъемкой.

Итак, Instant Wrinkle Eliminator: мгновенно уменьшает морщины, отечность и мешки под глазами, устраняет темные круги и скрывает поры, подтягивает кожу и омолаживает ее, при этом подходит для любого типа кожи.

Конечно, средство помогает не только получить мгновенный результат, но и ухаживать за кожей, глубоко увлажняя ее. В составе: гидролизованный коллаген, масло ши и успокаивающие ингредиенты – алоэ вера и экстракт огурца.

Одной упаковки-шприца на 20 мл хватит на 160 применений. Поэтому пусть вас не шокирует цена в £349, ведь это всего два фунта за применение!

Где купить: opatra . com

£120, или £324 за три сеанса и £576 – за шесть

В конце января, когда мы пережили и самый депрессивный понедельник года и наконец дождались первой в 2020-м зарплаты, как никогда полезно расслабиться. И этого состояния легко достигнуть благодаря процедуре Transformative Signature Facial.

Выполняется она на косметической линии Susanne Kaufmann, названной в честь ее создательницы, которая верит в силу природы, в важность качества и целостного развития бренда. Красота и здоровье без компромиссов – вот их девиз. Марка создает натуральную экопродукцию, которая при этом использует последние технологии и научные исследования. Сюзанна Кауфманн – эксперт по красоте, обладающая знаниями, основанными на многолетнем опыте управления знаменитым СПА-отелем в Безау (город в лесистой местности Австрии).

Transformative Facial Treatment длится 80 минут, каждый этап процедуры начинается и завершается специальным ритуалом, который помогают максимально расслабиться.

Начинается все с очищения лица, шеи и декольте с двумя текстурами: молочком и гелем, насыщенными натуральными ингредиентами (например, ромашка и масло шиповника), которые глубоко очищают и дезинфицируют кожу. Затем на кожу наносится энзимный пилинг (папайя и яблоко), сверху него – скраб с витамином А и шалфеем, который мягко массируется в кожу и помогает удалить ороговевшие клетки кожи, позволяя ей снова дышать. Следующий этап – умывание и тонизирование кожи и массаж с использованием трех различных техник: от легкого – для расслабления лицевых мышц и стимуляции циркуляции крови, до лимфатического массажа, который помогает избавиться от токсинов, в дополнение – массаж шеи и плечевого комплекса. В зависимости от вашего типа кожи подбирается маска, которая работает, пока вы наслаждаетесь массажем рук.

В завершение процедуры слоями наносятся продукты разных текстур, идеально сочетающиеся между собой: кремы, гели, флюиды, сыворотки и увлажняющий спрей. Для того, чтобы «запечатать» этот коктейль полезных ингредиентов в кожу, используют обсидиановый ролик, который к тому же помогает снять воспаления и способствует усвоению кожей витаминов C и D.

Результат – максимальное расслабление (можно успеть вздремнуть), мощный уход, который, кстати, подойдет даже самой чувствительной коже и будет уместен во время беременности или кормления. Закончить прекрасный ритуал можно в кафе Linnaean, предлагающем огромный выбор органических напитков и блюд.

Где забронировать: linnaean.co.uk

£15

Отличный базовый набор для маникюра – последняя новинка от Leighton Denny. Его можно использовать «на бегу» или как основной набор, потому что здесь есть все, что нужно, но при этом нет ничего лишнего: укоротить, создать форму, отодвинуть кутикулу, отполировать. И все это – в красивом миниатюрном клатче, который не займет много места в сумке. Отдельный плюс – приятная цена, которая не ударит по бюджету, так что вы сможете присмотреть еще и парочку новых оттенков лака для ногтей на новый сезон.

Где купить: leightondennyexpertnails.com или M&S

£79,99 за 100 капсул (на 25 дней)

Если вы поддались всеобщему хайпу давать себе обещания на новый год, и одним из них было «вернуться в форму» или наконец начать заниматься спортом, эта новинка – для вас. Компания Ingenious выпустила новую пищевую добавку Active. Уникальная формула специально разработана для улучшения спортивных результатов, увеличения выносливости и сокращения времени восстановления после тренировки. Помимо запатентованных ингредиентов, в составе – коллаген высокого качества, гиалуроновая кислота и астаксантин, которые необходимы для поддержания здоровья кожи, волос, ногтей и суставов.

«Ingenious Active – это уникальная добавка, разработанная для мужчин и женщин, которые стремятся достичь пика физической подготовки», – говорит Дэвид Хайланд, соучредитель Ingenious.

Показатели у добавки действительно феноменальные: увеличение выносливости у спортсменов на 20%; улучшение состояния суставов на 63%; улучшение эластичности сухожилий на 46%; сокращение воспаления после упражнений высокой интенсивности на 35%; увеличение усвоения и биодоступности белков, жирных кислот, витаминов и фитонутриентов – более чем на 50%. Ingenious Active также хорош и для кожи: улучшает упругость на 51%; эластичность – на 25%; сокращение морщин – на 50%; борется со свободными радикалами, защищает от УФ-лучей, увеличивает синтез коллагена, а также повышает иммунитет за счет улучшения кишечных бактерий.

Где купить: feelingenious.com