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Бюджет на 2020 год

Бюджет на 2020 год
Фото: 123rf.com

11 марта министр финансов Саджид Джавид представит проект бюджета парламенту Великобритании. Документ вызывает повышенный интерес хотя бы потому, что он определяет развитие экономики страны после «Брекзита». Кроме того, в новых условиях будет отрегулировано и налогообложение, а значит законопроект коснется всех и каждого.

Познакомить граждан с новым бюджетом должны были еще в ноябре, но из-за выхода страны из ЕС это отложили до окончательного решения по «Брекзиту». Итак, что же ждет жителей Соединенного Королевства?

Расходы на оборону

Начнем с самых больших затрат. Не секрет, что Лондон занимает второе место по объему расходов на оборону среди стран НАТО.  И если сейчас из бюджета выделяется примерно £50 млрд, что составляет около 2,1% от ВВП, то в 2020-2021 гг. произойдет крупнейшее повышение военного бюджета страны за 40 лет. Если быть более точным, то планируется рост затрат на оборону на 9,6%, что добавит в оборонку еще £4,8 млрд.

Вопреки обещаниям

Поскольку Лондон – один из ключевых партнеров США по НАТО, который при этом выполняет требования альянса, то вполне естественно, что государству потребуется и больше средств на реализацию оборонных проектов. Сделать это можно одним простым способом – путем повышения налогов. Недаром в СМИ проскальзывала информация, что новый бюджет страны будет содержать и реформу налогообложения.

Главный налог, который платят граждане Соединенного Королевства, подоходный.  Пока нет конкретных цифр, но ожидается, что подоходный налог однозначно будет расти.  Хотя если обратиться к предвыборным обещаниям консерваторов, то там как раз говорилось о том, что не произойдет существенного повышения подоходного налога и НДС. Но ведь деньги откуда-то брать надо…

Несмотря на харизму Бориса Джонсона, его экономические взгляды далеки от тех, что придерживалась Маргарет Тэтчер. Поэтому можно смело ожидать и повышения налогов, и увеличения расходов, и вмешательства со стороны государства в экономику.

Эффект «Брекзита»

Нужно понимать, что экономическая ситуация в самой Великобритании с большей долей вероятности осложнится после «Брекзита». И если когда-то канцлер казначейства Соединенного Королевства Филипп Хаммонд озвучивал идею государства со слабо регулируемой экономикой и низким уровнем налогообложения, то делалось это для того, чтобы заставить Евросоюз пойти на более выгодную для Туманного Альбиона сделку по выходу из ЕС.

Сейчас же Евросоюз – самый важный торговый партнер Лондона. Внешнеторговый оборот между ними составляет £648 млрд. Причем на ЕС приходится 53% британского импорта и 45% экспорта. В результате «Брекзита» пострадает как минимум финансовый сектор, а это чревато и ослаблением национальной валюты.

Снижение товарооборота между ключевым партнером и Лондоном также приведет к сокращению финансовых операций, а это потеря до £252 млрд фунтов в течение 15 лет. Чтобы обеспечить дополнительную поддержку фунту стерлингов, придется идти на повышение бюджетных расходов. А по-другому избежать негативных последствий от «Брекзита» не получится.

Уже сейчас тори предложили увеличить земельный налог для иностранцев, приобретающих в стране жилье. Это должно добавить дополнительно £120 млн. Деньги не такие уж и большие, однако на безрыбье и рак рыба. По мнению партии, этот шаг послужит мотивацией для выхода на рынок британцев, которые впервые задумались о покупке недвижимости.

Ассорти из плюсов и минусов

В ходе предвыборной кампании Консервативная партия заявляла о намерении улучшить жизнь пенсионеров. Первый шаг уже сделан: с апреля 2020 года ожидается повышение государственной пенсии на шесть фунтов в неделю: в сумме это составит £168,80. Пока это решение не озвучено официально, но уже запланировано в бюджете.

Однако для 3 млн пенсионеров эта инициатива пройдет незамеченной, поскольку люди старше 75, не получающие Pension Credit, с 1 июня будут вынуждены платить полную цену за использование лицензии на просмотр телеканалов. А это £154,50 в год для всех устройств, поддерживающих цветовой сигнал.

Одновременно с увеличением пенсии вырастут на 1,7% Universal Credit и другие пособия. Напомним, что с 2016 года они были заморожены.  В то же время те люди, кто получает заработную плату меньше £8 632 (£9 500) в год, смогут не выплачивать национальное страхование. Но те, кто не будет выплачивать это страхование нужное количество лет, могут просто-напросто не получить полную пенсию от государства.

Как обещали тори, они примут меры и в области здравоохранения. Для определенных групп людей парковки в больницах, наконец, станут бесплатными. К этим категориям граждан относятся водители с ограниченными возможностями; родители проходящих лечение детей, которые остаются с ними на ночь; пациенты, которым по медицинским показаниям предписано регулярно посещать госпиталь; и сами медработники.

Также минимальный размер оплаты труда для людей старше 25 лет вырастет до £8,67 фунта в час. Конечно, для жителей Лондона эта прибавка все равно что капля в море, но вот для регионов это более актуально.

Нельзя не сказать и о повышении порога заработка выпускников до 26 575 фунтов год – именно с него начинаются выплаты по студенческим кредитам.

Наконец, в среднем на 2,7% подорожает проезд на поездах.  Те англичане, которым приходится ездить на работу на поездах каждый день, в 2020 году выложат на £50-100 больше по сравнению с предыдущим годом.

Не обойдется и без повышения муниципальных налогов. С апреля муниципалитеты могут увеличить налоги не более чем на 4% (2% – на соцобеспечение и 2% – на общие нужды). Таким образом, средняя семья, проживающая в доме категории D, будет отдавать на £70 в год больше, чем раньше.

Пока это все инициативы нового правительства, о которых известно. Будут ли они прописаны в полном объеме, покажет 11 марта. Уже сейчас можно сказать, что вероятность этого высока. Но не стоит расслабляться. В новых британских условиях вполне возможно, что добавятся и новые статьи расходов, и новые способы взимания средств с граждан для оплаты этих самых затрат…

Подготовила Валерия Шацкая

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