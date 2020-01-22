Бюджет на 2020 год

11 марта министр финансов Саджид Джавид представит проект бюджета парламенту Великобритании. Документ вызывает повышенный интерес хотя бы потому, что он определяет развитие экономики страны после «Брекзита». Кроме того, в новых условиях будет отрегулировано и налогообложение, а значит законопроект коснется всех и каждого.

Познакомить граждан с новым бюджетом должны были еще в ноябре, но из-за выхода страны из ЕС это отложили до окончательного решения по «Брекзиту». Итак, что же ждет жителей Соединенного Королевства?

Расходы на оборону

Начнем с самых больших затрат. Не секрет, что Лондон занимает второе место по объему расходов на оборону среди стран НАТО. И если сейчас из бюджета выделяется примерно £50 млрд, что составляет около 2,1% от ВВП, то в 2020-2021 гг. произойдет крупнейшее повышение военного бюджета страны за 40 лет. Если быть более точным, то планируется рост затрат на оборону на 9,6%, что добавит в оборонку еще £4,8 млрд.

Вопреки обещаниям

Поскольку Лондон – один из ключевых партнеров США по НАТО, который при этом выполняет требования альянса, то вполне естественно, что государству потребуется и больше средств на реализацию оборонных проектов. Сделать это можно одним простым способом – путем повышения налогов. Недаром в СМИ проскальзывала информация, что новый бюджет страны будет содержать и реформу налогообложения.

Главный налог, который платят граждане Соединенного Королевства, подоходный. Пока нет конкретных цифр, но ожидается, что подоходный налог однозначно будет расти. Хотя если обратиться к предвыборным обещаниям консерваторов, то там как раз говорилось о том, что не произойдет существенного повышения подоходного налога и НДС. Но ведь деньги откуда-то брать надо…

Несмотря на харизму Бориса Джонсона, его экономические взгляды далеки от тех, что придерживалась Маргарет Тэтчер. Поэтому можно смело ожидать и повышения налогов, и увеличения расходов, и вмешательства со стороны государства в экономику.

Эффект «Брекзита»

Нужно понимать, что экономическая ситуация в самой Великобритании с большей долей вероятности осложнится после «Брекзита». И если когда-то канцлер казначейства Соединенного Королевства Филипп Хаммонд озвучивал идею государства со слабо регулируемой экономикой и низким уровнем налогообложения, то делалось это для того, чтобы заставить Евросоюз пойти на более выгодную для Туманного Альбиона сделку по выходу из ЕС.

Сейчас же Евросоюз – самый важный торговый партнер Лондона. Внешнеторговый оборот между ними составляет £648 млрд. Причем на ЕС приходится 53% британского импорта и 45% экспорта. В результате «Брекзита» пострадает как минимум финансовый сектор, а это чревато и ослаблением национальной валюты.

Снижение товарооборота между ключевым партнером и Лондоном также приведет к сокращению финансовых операций, а это потеря до £252 млрд фунтов в течение 15 лет. Чтобы обеспечить дополнительную поддержку фунту стерлингов, придется идти на повышение бюджетных расходов. А по-другому избежать негативных последствий от «Брекзита» не получится.

Уже сейчас тори предложили увеличить земельный налог для иностранцев, приобретающих в стране жилье. Это должно добавить дополнительно £120 млн. Деньги не такие уж и большие, однако на безрыбье и рак рыба. По мнению партии, этот шаг послужит мотивацией для выхода на рынок британцев, которые впервые задумались о покупке недвижимости.

Ассорти из плюсов и минусов

В ходе предвыборной кампании Консервативная партия заявляла о намерении улучшить жизнь пенсионеров. Первый шаг уже сделан: с апреля 2020 года ожидается повышение государственной пенсии на шесть фунтов в неделю: в сумме это составит £168,80. Пока это решение не озвучено официально, но уже запланировано в бюджете.

Однако для 3 млн пенсионеров эта инициатива пройдет незамеченной, поскольку люди старше 75, не получающие Pension Credit, с 1 июня будут вынуждены платить полную цену за использование лицензии на просмотр телеканалов. А это £154,50 в год для всех устройств, поддерживающих цветовой сигнал.

Одновременно с увеличением пенсии вырастут на 1,7% Universal Credit и другие пособия. Напомним, что с 2016 года они были заморожены. В то же время те люди, кто получает заработную плату меньше £8 632 (£9 500) в год, смогут не выплачивать национальное страхование. Но те, кто не будет выплачивать это страхование нужное количество лет, могут просто-напросто не получить полную пенсию от государства.

Как обещали тори, они примут меры и в области здравоохранения. Для определенных групп людей парковки в больницах, наконец, станут бесплатными. К этим категориям граждан относятся водители с ограниченными возможностями; родители проходящих лечение детей, которые остаются с ними на ночь; пациенты, которым по медицинским показаниям предписано регулярно посещать госпиталь; и сами медработники.

Также минимальный размер оплаты труда для людей старше 25 лет вырастет до £8,67 фунта в час. Конечно, для жителей Лондона эта прибавка все равно что капля в море, но вот для регионов это более актуально.

Нельзя не сказать и о повышении порога заработка выпускников до 26 575 фунтов год – именно с него начинаются выплаты по студенческим кредитам.

Наконец, в среднем на 2,7% подорожает проезд на поездах. Те англичане, которым приходится ездить на работу на поездах каждый день, в 2020 году выложат на £50-100 больше по сравнению с предыдущим годом.

Не обойдется и без повышения муниципальных налогов. С апреля муниципалитеты могут увеличить налоги не более чем на 4% (2% – на соцобеспечение и 2% – на общие нужды). Таким образом, средняя семья, проживающая в доме категории D, будет отдавать на £70 в год больше, чем раньше.

Пока это все инициативы нового правительства, о которых известно. Будут ли они прописаны в полном объеме, покажет 11 марта. Уже сейчас можно сказать, что вероятность этого высока. Но не стоит расслабляться. В новых британских условиях вполне возможно, что добавятся и новые статьи расходов, и новые способы взимания средств с граждан для оплаты этих самых затрат…

Подготовила Валерия Шацкая