London Eye – 20 лет

20 лет назад, в канун наступления третьего тысячелетия, в Лондоне появилась новая достопримечательность – колесо обозрения London Eye. И вот уже два десятилетия это один из символов столицы Великобритании, хотя первоначально проект был рассчитан всего на пять лет. История аттракциона заслуживает того, чтобы остановиться на ней поподробнее.

Феррисово колесо

Привычное русское название «колесо обозрения» переводится на английский именно так – the Ferris wheel. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго американский инженер и мостостроитель Джордж Феррис-младший соорудил первый подобный аттракцион. Это было грандиозное сооружение, воплотившее смелые и новаторские идеи талантливого инженера. Ось колеса составляла 80 м, а одновременно в кабинах колеса Ферриса помещалось 2160 человек.

Колесо обозрения имело грандиозный успех у посетителей, оно принесло огромную прибыль ($730 тыс.) тем, кто вложил деньги в его строительство. Общее количество людей, покатавшихся на аттракционе, достигло 1,5 млн.

Лондонская премьера

Лондон стал вторым в мире городом, где возвели подобный аттракцион. В 1894 г. колесо обозрения высотой 94 м появилось на территории будущего выставочного центра Earls Court. Оно не было копией колеса Ферриса и имело ряд технических новшеств.

Случались курьезы. Однажды из-за поломки механизма пассажирам пришлось просидеть 15 часов в холодных кабинках. Подобное происшествие могло отпугнуть желающих покататься в будущем. Тогда инженер Уолтер Бассет выдал каждому потерпевшему £5 компенсации. На следующий день к колесу выстроилась огромная очередь – люди надеялись, что при новой поломке они заработают деньги.

Первое лодонское колесо обозрения проработало более двух десятков лет. Постепенно ажиотаж вокруг него утих, и в 1907 году сооружение было разобрано.

Киноколесо

В Вене колесо обозрения установили в 1897-м, и оно работает до сих пор. Это не только достопримечательность австрийской столицы, но и «герой» голливудских фильмов. Здесь снимались эпизоды фильма «Третий человек» с Орсоном Уэллсом, совершал свои подвиги Джеймс Бонд («Искры из глаз» с Тимоти Далтоном). В 2016 году Европейская киноакадемия включила венское колесо обозрения в список «Сокровищ европейской кинокультуры».

В середине ХХ века колеса обозрения стали очень популярны в СССР. У эстрадной звезды 60-70-х годов Муслима Магомаева появился хит «Чертово колесо». «А ты помнишь, как давно, по весне, мы на чертовом кружились колесе…», – подпевали артисту люди в маленьких городках и селах, и всем было очень интересно узнать, а что же это такое?

Колеса обозрения появлялись в областных центрах и столицах республик. По высоте они были куда меньше зарубежных, но катание было захватывающим и в какой-то мере небезопасным. Кабинки были открыты всем ветрам и не защищали от непогоды, низкую дверцу запирал хлипкий засов. Дух захватывало от такого аттракциона – чем не чертово колесо! Это название закрепилось и используется до сих пор.

Миллениум

В 1993 году газета The Sunday Times и The Architecture Foundation решили организовать архитектурный конкурс на символ будущего тысячелетия. Конкурсантов было много, среди них – проект супружеской пары архитекторов, Дэвида Маркса и Джулии Барфилд. Они хотели дать людям уникальную возможность любоваться Лондоном и его окрестностями с высоты птичьего полета.

Смотровые площадки для туристов существовали в Нью-Йорке, Париже и других городах мира и пользовались необыкновенной популярностью. Почему бы не сделать это в Лондоне, соорудив в центре мегаполиса колесо обозрения? При хорошей погоде радиус обзора достигал бы 40 км.

Увы, но жюри конкурса не оценило замысла архитекторов. Финансирования проект не получил и мог бы остаться лишь на бумаге, если бы не обращение архитекторов к Роберту Эйлингу, который воглавлял авиакомпанию British Airways. Он заинтересовался проектом и вложил в его осуществление необходимые средства. Позже к нему присоединились и другие инвесторы. Стоимость проекта в итоге составила £70 млн.

Всем миром

Место для «глаза» выбрали на южном берегу Темзы, вблизи Вестминстерского моста. Рядом находятся сквер Jubilee Gardens, штаб-квартира компании Royal Dutch Shell, здание старой ратуши County Hall и вокзалы Ватерлоо и Чаринг-кросс. Первоначально участок взяли в пятилетнюю аренду у его владельцев – культурного центра Southbank Centre.

Грандиозный проект потребовал усилий многих людей из разных стран. Стальные элементы конструкции изготовлялись в Нидерландах, а тросы – в Италии. Запчасти и детали для 32 кабин делали в Германии и Чехии, а сами кабины – на заводе Poma во Франции. Всего использовано более 1700 т металла и 3000 т бетона.

Детали конструкции переправляли вверх по Темзе на баржах и собирали в горизонтальном положении на специальных платформах. Когда колесо было готово, его при помощи домкратов, а затем крана, установили в вертикальном положении. На это ушло немало времени, на протяжении которого за работой наблюдали тысячи лондонцев, а сотни журналистов освещали ход монтажа и установки конструкции.

И вот 31 декабря 1999 года колесо торжественно открыли в присутствии премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Для широкой публики аттракцион заработал в марте 2000 г.

Почему 32?

В Лондоне 32 боро (районов) – столько же кабин насчитывает «Лондонский глаз», каждая символизирует один из них. Однако нумерация кабин идет от одного до 33, почему? Дело в том, что кабинки №13 вы не найдете. Как известно, у чертовой дюжины – дурная слава, и проектировщики решили не рисковать. В каждой кабинке комфортно могут расположиться до 25 человек.

Уникальность кабин заключается в том, что они, незаметно для самих пассажиров, вращаются по мере движения колеса. Таким образом, когда кабина достигает максимальной высоты, с нее открывается великолепная панорама на центр города и окрестности.

Опять 25!

Первоначально колесо обозрения было экспериментальным сооружением, которое должны были демонтировать через пять лет. Однако уже первый год работы показал небывалую популярность аттракциона среди лондонцев и туристов – на нем покатались 3,5 млн человек. «Лондонский глаз» прочно занял свое место в списке мест для посещения в столице.

В июле 2002 г. окружной совет Ламбета одобрил просьбу владельцев аттракциона сделать его постоянным, а в феврале 2006 г. был подписан договор с Southbank Centre об аренде участка на 25 лет. По условиям контракта, Фонд культурного центра получал около £500 тыс. в год.

В 2006 году «Лондонский глаз» дополнила светодиодная подсветка, что сделало конструкцию еще более привлекательной. К значимым событиям или просто большим праздникам аттракцион меняет гамму и рисунок расцветки. Например, во время свадьбы принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон колесо расцвело красными, белыми и голубыми огнями, а в день легализации однополых браков засветилось нежным розовым цветом.

В 2008 году колесо приняло своего 30-миллионого посетителя. Есть среди них и рекордсмены: например, модель Кейт Мосс пользовалась колесом 25 раз, а актриса Джессика Альба – 31. При желании здесь можно провести деловую встречу или отметить праздник.

«Лондонский глаз» приобрел большую популярность у молодых людей. Согласитесь, приятно услышать слова о любви, находясь буквально между звездами в небе и сияющими огнями города где-то далеко внизу. Здесь обручились уже более 5 тыс. пар влюбленных.

Хотя в центре Лондона появились новые смотровые площадки, они превышают знаменитое колесо обозрения по высоте (как, например, небоскреб The Shard), но не по популярности. Что ж, поздравим создателей London Eye с юбилеем их детища!

Подготовил Дмитрий Лысенко