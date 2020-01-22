Визовая категория Tier 1 Investor: что нового?

Еще в ноябре 2014 года правительство внедрило изменение в маршрут визы инвестора (Tier 1 Investor). Тогда минимальный порог инвестиций повысился с £1 млн до £2 млн.
Продление визы
Это уведомление имеет значение для тех владельцев визы Tier 1 Investor, которые полагаются на старые инвестиционные требования в £1 млн и еще не подали заявку на продление визы. Любой владелец визы инвестора, который идет по этому визовому маршруту, полагается на инвестиции в этом размере и желает по-прежнему проживать в Великобритании, должен будет подать заявление на продление визы до 6 апреля 2020 года.
Итак, вы получили визу в соответствии с иммиграционными требованиями, действовавшими до 13 декабря 2012 года, и вложили средства в офшорную компанию или они находились в офшорном хранении. Но вы не сможете полагаться на эти инвестиции, если подадите вашу визовую заявку после 6 апреля 2020 года.
Если вы владелец визы Tier 1 Investor, которая относится к старой визовой категории, и пропустили указанный выше крайний срок, вам придется увеличить свои инвестиции до £2 млн.
Чтобы убедиться, что вы не нарушаете это требование и ваш статус защищен или чтобы удостовериться, что оно к вам не относится, мы рекомендуем вам срочно связаться с нашей командой иммиграционных специалистов.
Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ)
Владельцам визы Tier 1 Investor, которые намереваются подать заявление на получение постоянного вида на жительство, полагаясь на инвестиции в размере £1 млн, необходимо сделать это до 6 апреля 2022 года.
Если вы пропустили вышеуказанную дату, вам придется увеличить инвестиции еще на £1 млн – по крайней мере до £2 млн.
Заявители по визе Tier 1 Investor должны достичь соответствующего квалификационного периода, в течение которого они выполнили и достигли минимального инвестиционного порога. Соответствующий период начнется с даты, когда они увеличат свои инвестиции с 1 млн фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов.
Квалификационный период для постоянного вида на жительство также начинается с даты увеличения суммы инвестиций. Предыдущее время, проведенное на таком визовом маршруте с меньшей суммой инвестиций, не учитывается как квалификационный период для ПМЖ.
Таким образом, тем, кто изначально въехал в Великобританию по старому визовому маршруту в £1 млн, необходимо подать заявку на ПМЖ или подать на другую визовую категорию в Великобритании до 6 апреля 2022 года.
Изменения в иммиграционных правилах, которые ввели в марте 2019 года, не коснутся тех, кто уже получил Tier 1 Investor с требованием к минимальному размеру £1 млн и уже проживает в стране.
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