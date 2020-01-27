Как «Брекзит» изменит поездки в Европу

Если британское правительство не достигнет договоренности с Европой до конца 2020 года, британцам придется готовиться к поездкам на континент более тщательно, чем просто покупать билет на «Евростар». «Англия» рассказывает о самых важных новых моментах.

Паспорт

Начнем с главного. Если вы, гражданин Великобритании, отправляетесь в Европу после 31 декабря 2020 года, убедитесь, что ваш паспорт будет действителен на протяжении еще шести месяцев. Однако если вы получили ваш нынешний паспорт до окончания срока действия предыдущего паспорта, к датам стоит присмотреться внимательней. До сентября 2018 года британское МВД добавляло неиспользованное время на старом паспорте к сроку действия нового паспорта (до девяти месяцев), и, таким образом, срок годности некоторых британских паспортов может достигать десяти лет и девяти месяцев. Однако в Европе паспорта из-за переделов ЕС считают действительными только на десять лет, а дополнительные месяцы не учитываются. Поэтому если ваш паспорт уже прожил девять с половиной лет, то для поездок в Европу его обязательно придется менять, даже если срок действия документа истекает через год. Единственным исключением станет Ирландия: новые правила не коснутся поездок туда.

Проверить, годится ли ваш паспорт для поездок по Европе, можно здесь:

https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport

Виза

По данным на сайте британского правительства, даже в случае выхода Великобритании из ЕС без достигнутого соглашения безвизовый режим между Великобританией и Европой сохранится для коротких поездок длительностью до 90 дней на протяжении любого периода в 180 дней.

Однако, возможно, во время пограничного контроля вам придется предъявить обратный билет и показать, что у вас достаточно денег для пребывания в стране.

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)

Несмотря на безвизовый режим с ЕС, с 2021 года британцы, как и граждане всех остальных стран, не входящих в ЕС, будут обязаны проходить онлайн-регистрацию ETIAS перед поездкой в Европу. Эта система будет похожа на американскую Electronic System for Travel Authorization (ESTA), будет стоить семь евро, а срок ее действия составит три года. Большинство заявок будут одобряться автоматически или в течение нескольких минут, но в некоторых случаях одобрения (или отказа) по ETIAS придется ждать до четырех недель. Великобритания планирует ввести похожую систему как для ЕС, так и для всех остальных стран.

European Health Insurance Card (EHIC)

Если британское правительство сможет добиться договоренности с Европой, то страховка EHIC будет действительна до конца 2020-го, когда должен закончиться переходный период. Однако если Великобритания «вылетает» из ЕС без подписанного соглашения, европейская страховка перестанет покрывать британцев. Гражданам Великобритании, планирующим отпуск в ЕС, стоит внимательно изучить свои туристические страховки и проверить, покрывают ли они экстренное медицинское обслуживание.

Роуминг

За последние полтора года британцы уже успели забыть о таком неприятном явлении, как роуминг в Европе, но с выходом из ЕС закон, отменяющий роуминг на территории стран ЕС, перестанет действовать на британских телефонных операторов. 3, EE, O2 и Vodafone заявили, что пока они не планируют менять свою ценовую политику по роумингу в Европе, но долгосрочных гарантий операторы не дают. Правительство планирует ввести закон, ограничивающий телефонные счета за роуминг до 45 фунтов в месяц.

Водительские права

Британские водительские права продолжат действовать в Европе и после «Брекзита», но если вы планируете переезжать в ЕС и водить там машину, то британские права придется обменять на европейские. Для коротких поездок по Европе британским водителям придется покупать международные водительские разрешения, которые сейчас продаются в некоторых почтовых отделениях и стоят £5,50. Правительство обещает сделать эти разрешения более доступными, но отмечает, что в Европе действуют два типа водительских разрешений и, например, для поездок во Францию и Испанию необходимы два разных водительских разрешения. Без разрешения вас могут не пустить в страну или оштрафовать. Эти разрешения могут понадобиться и для аренды автомобиля в Европе.

Если вы выезжаете в Европу на своем транспортном средстве, вам будет необходимо наклеить на машину ярлычок GB и приобрести международный страховой сертификат green card.

Проверить, какой тип водительского разрешения будет вам нужен, можно здесь: https://www.gov.uk/guidance/driving-in-the-eu-after-brexit-international-driving-permits

Магазины дьюти-фри и таможенные правила

После «Брекзита» магазины беспошлинной торговли в аэропортах не будут облагать налогом алкоголь и сигареты, если вы летите из Великобритании в Европу или наоборот. Однако о беспошлинном ввозе большого количества сигарет и алкоголя для личного пользования придется забыть. Если в составе ЕС вы могли без лишних вопросов ввезти в Великобританию до 800 сигарет, то после Брекзита из ЕС в Великобританию и наоборот можно будет ввозить не более 200 сигарет.

Домашние животные

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без заключения договоренностей, то все ветеринарные паспорта, выданные на территории Великобритании, перестанут действовать в ЕС. Даже если «Брекзит» будет более организованным и стороны достигнут соглашения, стоит связаться с вашим ветеринаром как минимум за четыре месяца до отпуска и узнать последние новости о путешествиях с домашними животными. Ветеринары будут проверять животных на наличие микрочипа и вакцинации от бешенства, а без предварительной вакцинации процесс получения разрешения может растянуться на четыре месяца. Срок действия европейских разрешений, скорее всего, будет ограничен до четырех месяцев.

Полеты и отпуск

Европейские и британские власти обещают сделать все возможное, чтобы избежать транспортного хаоса после «Брекзита», однако риск задержек и отмененных рейсов все-таки существует. Компенсации за задержки и отмены рейсов продолжат действовать как в Европе, так и в Великобритании, однако авиакомпании не будут возмещать потери за гостиницы и другие издержки, не связанные с перелетом. Ассоциация британских туристических агентств (Association of British Travel Agents, ABTA) советует заказывать туристические туры, стоимость которых будет полностью возмещаться при отмене.