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Пинхас Полонский: «Чтобы свет знаний передавался, его яркость нужно уменьшить»

Пинхас Полонский: «Чтобы свет знаний передавался, его яркость нужно уменьшить»

Лекция Пинхаса Полонского «Идеи каббалы в повседневной жизни» состоится в Лондоне 2 февраля, в день закрытия фестиваля Arbuzz J-Fest. Исследователь и популяризатор иудаизма обещает рассказать о том, как принципы древнего мистического учения помогают находить решения житейских проблем.

– Можно ли пример для скептиков? Как каббала может быть полезна обычной домохозяйке, к примеру?

– Вот первый пример: каббала говорит, что в начале сотворения мира Б-г уменьшил свой бесконечный свет, чтобы создать пустое пространство, в котором человек сможет существовать свободно, без божественного давления. Потому что по-настоящему дать что-то другому означает дать ему самому продвинуться — предлагать не готовые ответы, а возможности. А чтобы появилась возможность, нужно дать недостаточно. И это очень важно, например, в общении с детьми: для того, чтобы дать им по-настоящему много, нужно создать ситуации, в которых они сами продвигаются вперед без наших готовых ответов. Давая все сразу, ты закрываешь возможность самостоятельного продвижения.

Когда Б-г дает человеку божественный свет, то он уменьшает его яркость, чтобы человек мог воспринять этот свет и не сгорел в нем. Это важно понимать каждому учителю: нельзя пытаться передать ученику все знания скопом. Чтобы свет знаний передавался, его яркость обязательно нужно уменьшить.

Кроме того, для жизни важен не только свет — нужна и темнота, сокрытие света. Когда кто-то не хочет, кажется, понимать очевидных вещей, которые вы пытаетесь ему вдолбить — возможно, он поступает правильно, потому что часто из-за попыток «впихнуть невпихуемое» сосуд трескается. И на лекции мы обсудим, что такое сосуды, почему они лопаются и как их потом починить.

– Наверняка часть аудитории спросит: «Стоит ли мне идти на лекцию, если я не имею никакого отношения к иудаизму? Она будет непонятна без каких-то базовых знаний». Что бы вы ответили таким слушателям? 

– В иудаизме есть много важного для всего человечества: например, «еврейская Библия», которую читают и изучают сотни людей по всему миру, хотя они не имеют никакого отношения к этой религии. Каббала — тоже универсальная часть иудаизма. Конечно, в каждой области есть базовые знания и терминология, но есть и общее знание, которое можно обсуждать с начинающими. Моя книга «Идея каббалы», которую я представлю на этой лекции, как раз предназначена для такого изучения и обсуждения.

– Вопрос из области популярной культуры: многие знаменитости, включая Мадонну и Меланию Трамп, публично заявляли, что интересуются каббалой, и носили на запястье красную нить. Вы расскажете о том варианте толкования каббалы, который привлек знаменитостей? И если да, то в чем секрет красной нити? 

– Интерес широкой публики к каббале — как раз показатель того, что это универсальная часть иудаизма и широкое изучение. Я думаю, это правильный и положительный процесс. А красная ленточка – это ближневосточный оберег, который в середине 19-го века стали носить те, кто совершил паломничество в Иерусалим. Некоторые группы изучающих каббалу людей подхватили его и сделали своим символом. Однако мой подход совершенно другой, и я сам красную ленточку не ношу.

– Вы продвигаете идею сотрудничества и взаимного обогащения разных религий. Как вам это видится в современном мире, где традиционализм становится все популярнее?

– Сотрудничество религий – это исследование общего фундамента, и для тех религий, у которых фундамент большой, это сотрудничество продуктивно. Лично я занимаюсь только сотрудничеством иудаизма и христианства. Поле деятельности огромно – это «еврейская Библия», то есть Танах (Пятикнижие), которая называется в христианстве «Ветхий Завет» и на которой основаны все наши западные представления о человеке, его месте в мире, моральных принципах, понимание божественного откровения и многом другом. 

В частности, комментарий к Пятикнижию «Библейская динамика», который я издаю десять лет и сейчас заканчиваю писать на русском языке, переводят на другие языки.Часто это переводчики-христиане, которые переводят комментарий, веря, что это обогатит их религию. Такое изучение общего наследства — и есть подлинное сотрудничество.

Подготовила Вера Щербина

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