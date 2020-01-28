Кругосветное путешествие по Лондону

Лондон – город безграничных возможностей. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: сходить в музей, на выставку, в парк, на шопинг, в кино, в ресторан и даже… отправиться в кругосветное путешествие! Мы расскажем, как это сделать, не выезжая за пределы столицы

Япония

Сад «Киото» в Кенсингтоне

Начать вояж стоит с Японии, а именно с Холланд-парка, где расположен сад «Киото». Это место идеально подходит для тех, кто устал от суеты мегаполиса и желает насладиться тишиной и покоем.

Сад разбили в честь фестиваля японской культуры, который проводился в Лондоне в 1992 году. Здесь есть и сэкитэй (сад из камней), и традиционные для восточной культуры растения, такие как тис, самшит и клены-пальматумы, высаженные около водопадов.

В этом саду можно пробежать по мосту яцухаси, который в японской культуре ассоциируется с непростым жизненным путем. Говорят, что, пройдясь по нему, вы избавитесь от негативной энергетики и очистите свою карму.

Здесь можно встретить настоящего павлина, который разгуливает по дорожкам, и покормить карпов кои, что водятся в пруду. Обязательно обратите внимание на ритуальный японский бассейн цукубаи. Считается, что, омывшись в нем, вы очистите свое сердце и душу.

КОГДА: ежедневно с 7:30 утра

ГДЕ: Ilchester Pl, Kensington, London W8 6LU, United Kingdom

БИЛЕТЫ: вход свободный

Индия

Мандир BAPS Shri Swaminarayan в Низдене

В лондонском районе Низден (Neasden) можно неожиданно для себя натолкнуться на белоснежный индуистский храм, он же мандир, или “дом Бога”. Храм был построен в 1993 году и некоторое время считался крупнейшим мандиром за пределами Индии и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это первое индуистское святилище в Европе, построенное с помощью традиционных материалов. Для создания этого шедевра в Лондон привезли 8 тыс. тонн итальянского мрамора и болгарского известняка – при строительстве не использовались железо и сталь. Храм полностью построен из камня, его высота составляет более 20 м.

Сегодня здесь не только молятся миллионы индуистов, но и проводятся религиозные праздники с участием главных лиц страны. К примеру, в 2013 году сюда приезжал сам Дэвид Кэмерон, чтобы вместе с верующими отметить индуистский Новый год.

КОГДА: ежедневно с 9 утра до 6 вечера

ГДЕ: 105-119 Brentfield Road, NW10 8LD

БИЛЕТЫ: вход свободный

Египет

Хайгейтское кладбище

Одна из главных достопримечательностей Египта – город Луксор. В нем расположены гробницы древних фараонов и погребальные храмы. Англичане, которые в викторианскую эпоху были помешаны на Древнем Египте, решили воссоздать его дух у себя на родине, и уже в 1839 году в Лондоне появилось Хайгейтское кладбище, ставшее местом захоронения многих известных личностей. Здесь даже есть Египетский проспект, на котором расположены склепы богатейших людей той эпохи.

Если в вашей жизни не хватает мистики и острых ощущений, самое время посетить это место, сочетающее в себе викторианскую экстравагантность и таинственность. Готические усыпальницы кладбища давно уже стали источником вдохновения для режиссеров фильмов ужасов, которые любят устроить здесь съемочную площадку. Любителям литературы это место тоже придется по вкусу, потому что именно здесь происходило действие романа «Дракула».

По слухам, в 70-х гг. прошлого века на кладбище обитал хайгейтский Вампир, который и принес этому месту широкую известность. Главная его «достопримечательность» – могила немецкого философа Карла Маркса, к которой сегодня приходят десятки поклонников философа. Здесь захоронены не только политические мыслители, но и деятели искусства, такие как художник Люсьен Фрейд, романистка Джордж Элиот и Чарльз Диккенс.

Без русского следа тоже не обошлось – в 2006 году на Хайгейтском кладбище похоронили Александра Литвиненко.

КОГДА: ежедневно с 10 утра до 4-х вечера

ГДЕ: Swain’s Lane, Highgate, N6 6PJ

БИЛЕТЫ: £4 – посещение восточной части кладбища. Попасть на западную часть можно только присоединившись к экскурсионному туру стоимостью £12

Франция

Замок и сад Strawberry Hill в Туикенеме

Чтобы увидеть настоящий готический замок, совсем не обязательно ехать на родину этого стиля – во Францию. Достаточно просто заглянуть в замок Strawberry Hill. Его построил в середине XVIII века британский писатель Хорас Уолпол, который решил создать на берегу Темзы готический шедевр. Сооружение с зубчатыми стенами, сложными сводчатыми потолками и средневековыми гробницами сразу привлекло внимания местных жителей. Хозяин часто проводил экскурсии по своей резиденции, хвастаясь коллекцией удивительных исторических предметов, такими как перчатки Якова I и волос Эдуарда IV. Вскоре вслед за соседями в замок потянулись послы, аристократы и даже члены королевской семьи. К 1842 году коллекция Уолпола почти полностью была утеряна, а ее остатки были подарены Йельскому университету. В 2010 году замок отреставрировали, и он, как прежде, ждет своих посетителей.

КОГДА: с понедельника по среду с 11 утра до 3-х часов дня, а также по воскресеньям и в банковские выходные с 11 утра до 4-х вечера

ГДЕ: Strawberry Hill House, 268 Waldegrave Road, Twickenham, TW1 4ST

БИЛЕТЫ: от £6,25

Сирия

Дом-музей Лейтона в Кенсингтоне

Познакомиться с культурой Сирии можно заглянув в арабский зал в Доме-музее художника Фредерика Лейтона. После визита в Дамаск в 1873 году он решил воссоздать достопримечательности старинного города прямо у себя дома. Снаружи жилище Лейтона выглядит как обычный особняк, но внутри скрывается целый дворец искусств. На каждом этаже можно увидеть картины самого художника, а также его современников, живших в викторианскую эпоху. Однажды даже сама королева Виктория наведалась в гости к художнику, чтобы взглянуть на его сокровища. Сегодня дом-музей Фредерика Лейтона очень популярен среди туристов. Хранители музея также продолжают традицию, которую заложил художник, – устраивают концерты классической музыки, на которые может попасть любой желающий.

КОГДА: ежедневно с 10 до 17:30 (вторник —выходной)

ГДЕ: 12 Holland Park Road, W14 8LZ

БИЛЕТЫ: от £7

Италия

Колоннада в Хэмпстед-хит

Итальянская пергола – открытая колоннада, увитая виноградом – появилась в Лондоне в 1904 году по инициативе мыльного магната лорда Лаверхульма, который однажды решил, что его особняк срочно нуждается в специальной террасе для вечеринок. Небедный и увлеченный садоводством мужчина смог позволить себе заплатить за проект самого популярного в те времена ландшафтного архитектора Томаса Моусона. Сегодня здесь можно полюбоваться панорамным видом Лондона, а также прогуляться по прекрасному саду, который так любят туристы за таинственную атмосферу. Несмотря на то, что после смерти владельца в 1955 году сама постройка слегка обветшала, а нынешние власти не желают ее ремонтировать, романтическая пергола все равно остается одним из самых любимых в Лондоне мест для прогулок и фотосессий.

КОГДА: с 8:30 утра

ГДЕ: The Pergola, Inverforth Close, Hampstead, NW3 7EX

БИЛЕТЫ: бесплатно

США

Островок Eel Pie

Когда-то остров «Открытие Диснея» во Флориде привлекал толпы туристов. Знаменитый мультипликатор открыл здесь зоопарк, где содержались экзотические животные. В 1999-м он закрылся, и сегодня про него мало кто вспоминает. У лондонского острова Eel Pie похожая история. Свое название он получил благодаря пирогу с угрем, который готовили здесь по уникальному рецепту – пирог был любимым блюдом короля Генриха VIII. В 17-м веке здесь появилась площадка для игры в кегли, в 19-м – первый в Британии клуб гребцов, а уже в 20-м веке остров стал центром проведения джазовых фестивалей и рок-концертов лучших групп того времени.

Сегодня это место считается одним из самых тихих в Лондоне. Здесь живет всего 120 человек, и редко проводятся масштабные мероприятия. Лишь дважды в год местные художники открывают двери своих мастерских для всех желающих.

КОГДА: круглосуточно

ГДЕ: Twickenham, UK

БИЛЕТЫ: бесплатно

Подготовила Мария Кулик