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Болезни печени: диагностика и лечение

Болезни печени: диагностика и лечение
Фото:123rf.com

От чего страдает печень, казалось бы, здорового человека, ведущего правильный образ жизни и следующего правилам здорового питания?

Что мы делаем не так?

Давайте обратим внимание на этикетки продуктов. Высокое содержание красящих веществ, нитратов, а также других химических добавок, придающих привлекательный цвет и вкус и позволяющих продуктам долго сохраняться, не всегда имеют такой же положительный эффект на наше здоровье. Попадая в организм человека в больших количествах, они превращаются в канцерогены.

Канцерогены — это вещества, соединения и смеси, которые при вдыхании, проглатывании или впитывании через кожу могут вызвать появление злокачественной опухоли или увеличить частоту их возникновения. К тому же, употребление трансжиров, большого количества сахара, часто скрытого в продуктах, в том числе фруктозы, перегружает печень и повышает риск ожирения.

А что же происходит с печенью и с организмом в целом, если мы регулярно перегружаем их алкоголем? В результате переработки спиртного организм образует токсичные вещества, которые постепенно отравляют наш организм. От этого страдает не только печень, но и нервная, сердечно-сосудистая системы и другие внутренние органы, такие как поджелудочная железа, почки.

Как исправить ситуацию?

Как же сделать так, чтобы наша печень прослужила нам долгие годы? Ведь печень не болит – в ней нет нервных окончаний, которые посылают в мозг сигналы о помощи. В результате человек долгое время может не подозревать, что здоровье его печени нарушено.

Поскольку болезни печени почти всегда обратимы, очень важно вовремя заметить неприятные изменения в организме: горечь во рту, чувство постоянной усталости, кожный зуд, который возникает вследствие концентрации желчных кислот в крови. Но стоит помнить, что зуд также может быть признаком панкреатита (заболевание поджелудочной железы).

Важность диагностики

Чтобы с уверенностью понимать, в каком состоянии находится ваша печень, а также другие внутренние органы, для начала необходимо провести лабораторные исследования, биохимический и общий анализы крови, исключить вирусные заболевания печени.

И только после этого рекомендуется приниматься за чистку печени, восстановление печеночных клеток, чистку организма от токсинов или алкогольную детоксикацию. В London Medical Line вам помогут пройти очистку организма и регенерации печеночных клеток при помощи капельниц с индивидуально подобранными медицинскими препаратами. Результат и эффективность процедур можно отслеживать по регулярным анализам крови, предлагаемым во время очистки организма.

Относитесь уважительно к своему организму, и он обязательно отблагодарит вас отличным здоровьем!

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