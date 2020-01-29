Две Ирландии могут воссоединиться

Этой весной состоится 23-я годовщина подписания знаменитого Соглашения Страстной пятницы, легализовавшего перемирие между двумя основными общинами Северной Ирландии

С войной покончили мы счеты?

На церемонию подписания этого документа съехались политические знаменитости из Европы, Северной Америки и соседних стран. Такой интерес не был случайным. Ведь речь шла о перемирии, которое фактически прекратило, казалось, бесконечную гражданскую войну, которая за 30 лет унесла тысячи жизней и породила ненависть между католической и протестантской (юнионистской) общинами Ольстера.

Напомню, что раздел Ирландии на две отдельные территории произошел в 1921 году. В какой-то степени именно из-за этого очень долгого и жестокого вооруженного противостояния жители Северной Ирландии оставались врагами и из столицы провинции – Белфаста – часто доходили печальные новости о все новых убийствах и терактах…

Мне приходилось бывать в Белфасте в те военные годы, посещать места, где отношения между католиками и протестантами оставались весьма напряженными. Видел, как подразделения британской армии вынуждены были патрулировать улицы столицы и пригородов, по которым шли домой из школ подростки.

Признаюсь, это было тягостное зрелище. Дети шли гурьбой по проезжей части улицы, а стоявшие по обе стороны взрослые из враждующей общины выкрикивали в их адрес всякие непристойности. Ребята шли молча. Опустив головы и не поднимая глаз. Делая вид, что их не смущает возмутительное поведение взрослых. А те явно наслаждались происходящим…

Тяжело было смотреть и на британских военных, которые внимательно следили за тем, как разворачиваются события на этой «ярмарке позора». Их лица, казалось, не выражали никаких эмоций. Но все участники этого омерзительного шоу прекрасно понимали, что здесь делает армия и при каких обстоятельствах она может включиться в «игру».

Стоявшая рядом молодая журналистка из Новой Зеландии вдруг спросила, обращаясь к нам, своим коллегам: «Неужели мы в Британии?».

«Верится с трудом, – послышался ответ пожилого комментатора одной из популярных и известных в мире авторитетных парижских газет. – То, что мы тут наблюдаем, – позор Соединенного Королевства».

Коллеги молчали. Они явно не горели желанием ввязываться в беседу на такую малоприятную тему…

Позор великой страны

Больше всего меня поразило то, что наиболее активными в выкрикивании оскорбительных гадостей были взрослые женщины. Они восторженно визжали и заходились хохотом, когда очередная грубая «шутка» вызывала у детей страх и слезы, но «зрителям» особенно нравилась. В такие моменты мальчики повзрослее обнимали детей помладше и что-то шептали им на уши. Девочки не могли сдержать слез…

Конечно, взрослые люди, участвовавшие в этом омерзительном шоу, не принадлежали к интеллектуальной элите Ольстера. Они вряд ли читали что-то, кроме газет, или мокли в многочасовых очередях, чтобы попасть на художественную выставку кого-нибудь из великих художников. Им явно не до этого.

Их главная забава – поддеть кого-нибудь из «неприятельской общины», довести ребенка до слез. Вот это подвиг! Это настоящая удача!

Чей паспорт лучше?

Через некоторое время после той моей поездки в Ольстер в печати появились результаты опроса населения, из которого следовало, что большинство жителей провинции хотят сохранить подчиненность Лондону.

Если мне не изменяет память, это было в 2005-2006 гг. Тогда разрыв между голосами протестантов и католиков был 3-5% в пользу протестантов, которые хотели остаться в Великобритании и быть гражданами Соединенного Королевства.

Корреспондент BBC, проработавший в Северной Ирландии многие годы и знавший этот регион как свои пять пальцев, объяснял мне, что результаты голосования могут измениться в обратную сторону только в том случае, если католики в Ольстере догонят в количественном отношении и даже перегонят протестантов.

Мы с ним сидели в популярном белфастском пабе и пили знаменитое черное ирландское пиво «Гиннес». Это было в начале двухтысячных, но, к моему удивлению, в пабе не было видно никаких признаков вражды между посетителями. Я поделился с моим собеседником этим наблюдением, на что услышал: «Не забывай, что мы находимся в самом сердце Белфаста, куда после работы нередко заходят сотрудники крупных иностранных компаний, госучреждений, бизнесмены, работники банков … Это нормально. В этой среде никаких распрей нет». «Думаешь, демографический фактор сработает не скоро?», – спросил я. «Трудно сказать», – кисло улыбнулся бибисишник. «Все может быть. Не забывай, это – Ирландия». По его интонации было заметно, что сам он не очень верит в близкую перспективу добрых перемен. У меня, человека постороннего и не владеющего объемом информации, доступным опытному коллеге, почему-то было более радужное настроение.

«Что ж, – быстро отреагировал мой новый приятель, иногда новички бывают удачливее «старичков». Поживем, увидим. В Ирландии еще не такое бывало».

Пэррис просто так не пишет

В минувшую субботу разворачиваю утром The Times, и от неожиданности чуть не опрокидываю на себя чашку с горячим кофе. Знаменитый и очень популярный лондонский колумнист и писатель Мэтью Пэррис, известный отличной осведомленностью о жизни британских партийных кругов и остроумными высказываниями, выступает со статьей «Объединенная Ирландия теперь выгодна всем»!

Если бы это сказал кто-нибудь из молодых журналистов, я бы не придал серьезного значения. Но Пэррис! Многолетний депутат парламента от партии тори, в прошлом сотрудник секретариата Маргарет Тэтчер!

Оказывается, опрос, проведенный в Ольстере всего несколько месяцев назад по заказу популярного веб-сайта «Дом консерваторов», который принадлежит одному из бывших руководителей партии тори лорду Ашкрофту, впервые в истории принес победу католикам (51% – 49%).

Получается, что в случае проведения референдума те, кто симпатизирует католикам, теоретически уже могут одолеть своих заклятых «друзей». Если такое произойдет, и победа будет относительно убедительной (скажем, 52%- 48%), то перед Ольстером встанет перспектива еще одного плебисцита – об объединении с Ирландской республикой.

Вероятность второго подряд голосования увеличивается еще и благодаря тому самому Соглашению Страстной пятницы от 1997 года, в котором записано, что Лондон и Ольстер не должны будут препятствовать воссоединению этого региона с Ирландской республикой, если большинство населения Северной Ирландии проголосует за объединение с южанами.

Что касается самой Республики, то с ней тоже все более или менее понятно. С политической точки зрения объединение – это историческая победа того дублинского руководства, при котором оно будет подписано. Еще бы, осуществляется заветная мечта народа, который давным-давно шире представлен за границей, чем в пределах своей родины! Для премьера Ирландской республики Лео Варадкара (его родители родом из Индии) – это не что иное, как путь в бессмертие.

А кто будет платить?

Политика политикой, но есть еще вопросы финансового и экономического развития Ольстера. Вопросы совсем непростые. И кто бы ни владел севером острова, им придется находить средства на создание экономики, способной к быстрому прогрессу. А средства нужны немалые.

Но одно дело, когда за займами обращается такая славная страна, как Великобритания, пользующаяся славой одной из богатейших на планете. И совсем другое, когда о помощи просит Ирландская республика, чье трудное финансовое положение не секрет для любого грамотного банкира.

Тут лондонским и дублинским боссам придется вспомнить еще про одного важного подписанта Соглашения Страстной пятницы – США. И если новой Ирландии удастся заручиться поддержкой Дяди Сэма, то трудолюбивые ирландцы обязательно выберутся из траншей, в которых пока прячутся. Им не помешают ни дождливая погода, ни глинистая земля, не вполне подходящая для сельхозработ.

Упорные и упрямые ирландцы обязательно добьются своего!