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Моя прелесть: как в Британии охотятся за кладами

Моя прелесть: как в Британии охотятся за кладами
Фото предоставлено героем статьи

Соединенное Королевство — рай для кладоискателей. И если в Средневековье для поиска кладов применяли запрещенное законом колдовство, то в наше время поисковики совершенно легально используют металлоискатели.  

Одному из таких охотников за кладами Евгению Лашакевичу недавно улыбнулась удача. Найдя несколько серебряных монет, он уже собирался закончить поиски, но в последний момент извлек из земли золотое кольцо 14-го века.

Кольцо Евгения украшает популярный христианский символ сердца. Его можно увидеть также на знаменитой «Розе Лютера», печати Мартина Лютера. commons.wikimedia.org

  — Евгений, как долго вы этим занимаетесь и почему вообще начали ходить с металлоискателем?

— Хобби появилось у меня в Литве восемь лет назад. А здесь я попробовал это делать в июле прошлого года. Потихоньку начал интересоваться, какие тут правила, завел друзей, вступил в онлайн-группы, появились единомышленники. Сейчас у нас своя группа в «Мессенджере», там около 12 человек. Мы там делимся находками, советы даем друг другу: как почистить везь, как «законсервировать», если что-то совсем убитое. 

О кольце – я ездил к одному фермеру, который дал разрешение искать на его территории.  Находил на его участке монеты, всякие небольшие артефакты. О кольце сначала подумал, что это какая-то очередная безделушка. Потом откопал, водой промыл – оказалось, что колечко хорошее. Мы отправили его фотографии и описание на независимый аукцион, и они ответили, что готовы выставить это кольцо со стартовой ценой в £5-7 тыс.

— Что из этого может достаться вам, а что – фермеру, которому принадлежит земля?

— Пополам — в Англии такие законы. Если ты ездишь с клубом, то у них свои правила: если ты нашел что-то дешевле £500 или £1 000, то забираешь себе, а если дороже — делишься. А если нашел сам на частной территории фермера, который разрешил поиски, то сумма делится пополам. Сейчас кольцо проходит регистрацию, его изучают в Британском музее. Они будут решать: либо они выкупят кольцо, а потом вышлют на оценку, либо вернут. Если они выкупят, мы деньги делим пополам, а если нет, то будем решать с хозяином земли, где продадим кольцо.

— До этого вы находили серебряные монеты?

— Да, у меня куча серебряных монет. И даже был топорик бронзового века — ему 4 тыс. лет. Но он не пошел на аукцион: я раскопал его в свои первые недели, когда не знал, что нужно декларировать находки. Я его продал, а потом, когда узнал, взялся за голову: ведь его можно было отдать в музей. Вот так бывает по незнанию!

В Великобритании ведь есть закон о том, что все нужно декларировать. Например, если  нашел одну серебряную монету, ее можно просто зарегистрировать, но если нашел в одной ямке две или серебряных или другиех монет из цветных металлов и они старше 300 лет, то это уже считается кладом. 

— Как получить разрешение у фермеров?

— Ищешь фермы поблизости, спрашиваешь, договариваешься. Или едешь с клубом — тогда собираются вместе 40, 50, 70 человек, платят деньги, пишут о месте на страничках в «Фейсбуке» — так можно выяснить, происходили ли там какие-то исторические события, располагались ли церкви или какие-то другие объекты. Но в основном просто договариваемся с фермерами. Пять человек скажут «нет», один – «да».

— Есть какой-то более сговорчивый типаж или соглашаются случайные люди?

Абсолютная случайность. Бывает, еще не успеешь спросить, он уже согласен. А бывает и так – приехали к фермеру, он говорит: «Нет, у меня здесь очень много золота, поэтому я сюда никого не пускаю».

— Как вы выбираете места для поисков?

К примеру, мы едем на рыбалку и по дороге видим поле, кто-то на нем работает. Останавливаемся, спрашиваем. Иногда это просто наемный работник — он может дать контакты владельца земли, и дальше мы договариваемся с ним.

— То есть вы прочесываете местность наугад, без предварительных исследований?

  Так и есть. Там, где есть какие-то исторические места, тяжело получить разрешение. Там либо уже кто-то есть, либо разрешение могут выдать только музею. 

— Существуют ли профессиональные занятия для кладоискателей или это исключительно хобби? 

Это хобби. Полно блогеров, которые обеспечивают себя с помощью своих находок, особенно если живут в теплых краях и занимаются дайвингом — у них там раздолье. Но для меня это просто хобби, одно из многих.

— А что вы собираетесь делать с доходами от этого кольца?

Да ничего особенного. Это же не очень большие деньги.

— Может, новый металлоискатель?

— Пока мне своего хватает.

Подготовила Вера Щербина

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