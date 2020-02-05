Нетайные агенты: кто отвечает за продажу недвижимости в Великобритании

В каждой стране свои устоявшиеся правила покупки недвижимости. В Великобритании поиск жилья начинается обычно с rightmove.co.uk и zoopla.co.uk. Эти сайты удобны в использовании: там есть практически все, что представлено на рынке, можно задать географические (регион, город, индекс) и качественные (вид недвижимости, цена, количество спален и т.п.) параметры поиска. В профайле выставленного на продажу дома или квартиры приводятся данные агентства, с которым можно связаться и договориться о просмотре недвижимости. В отличие от других стран, в Британии агента по недвижимости нанимает и, соответственно, ему платит продавец. Покупатели агентствам ничем не обязаны.

Агент всегда старается выставить в интернет информацию о продаже как можно быстрее. Для этого он делает предварительную оценку жилья, фотографирует, составляет план, описание и размещает все это онлайн и в прессе. В большинстве случаев агенты также сопровождают потенциального покупателя при осмотре недвижимости, их главная задача – помочь продавцу не только продать свою недвижимость, но и получить максимально возможную цену.

Только правда

Описание недвижимости должно быть правдивым, и агент обязан честно отвечать на все вопросы потенциального покупателя, не скрывая информации об известных ему недостатках, а также об уровне интереса других потенциальных покупателей. За все это он несет юридическую ответственность в соответствии с законом о неверном описании собственности (Property Misde­scrip­tion Act 1991).

Также агентство недвижимости должно проверить наличие у продавца EPC – Energy Performing Certificate или помочь его получить. Этот сертификат показывает, какое количество электроэнергии используется для комфортной жизни в этом помещении и содержит рекомендации, как этот расход можно сократить.

Комиссия

Работа агента оплачивается за счет комиссии от продажи недвижимости, поэтому он финансово заинтересован в том, чтобы сделка состоялась. В среднем комиссия составляет 1,5-3% от общей суммы, но сейчас появились ин­тернет-агентства, которые вы­полняют такие же функции, что и «классические» агентства недвижимости, но берут относительно небольшую фиксированную ставку.

Важное звено

Почти всегда агент является главным звеном между заинтересованными лицами. Он передает продавцу ценовое предложение (offer), проверяет наличие у потенциального покупателя предварительного банковского согласия на выдачу ипотечного кредита (Agreement in Principle). Помогает сторонам обменяться информацией о нотариусах, которые будут участвовать в сделке.

Агент также старается помочь сторонам добиться соглашения в случае каких-то споров и недоразумений. Ведь на протяжении почти всего процесса оформления купли-продажи ни продавец, ни покупатель не несут ответственности за разрыв сделки или изменение условий. В любой момент каждый из них может передумать, и никто никому не компенсирует потраченные время и деньги. По статистике, около 30% всех сделок по купле-продаже недвижимости до финала не доходят. Успех предприятия зависит от того, как быстро и качественно будут работать агент, юристы и консультант по ипотечному кредитованию (mortgage advisor).

Если кто-то передумал

Нужно понимать, что каждая из сторон в любой момент во время оформления сделки может попытаться внести изменения в ее условия.

Иногда такое поведение сторон вполне обоснованно. Например, в ходе обследова­ния дома обнаружились ка­кие-то скрытые дефекты или за время оформления существенно изменилась си­туация на рынке и выросла цена на недвижимость, также пока происходит оформление докумен­тов, а это порядка трех ме­сяцев, агент обязан сообщать продавцу о предложениях других потенциальных покупателей, и если одно из них окажется более привлекательным, то сделка отменяется.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зуль­тату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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