Парижская неделя моды глазами четырех дизайнеров

Что нам предлагают носить весной-летом этого года модные дома?

«Принцесса-воин» от Ziad Nakad

Новая коллекция «весна-лето 2020» от Ziad Nakad посвящена образу «современная принцесса-воин». Празднование отваги, мягкости, решимости, изобретательности и сострадания одновременно выражается в смешении тканей: это электрический и эклектичный тюль, шелк и тафта в сочетании с органзой и шифоном. Современные принцессы-воины остаются женственными, это дополняется нежными деталями: кристаллы, бусины, перья… В коллекции – все оттенки синего, зеленого, желтого, персикового и золотого. Гимн чувственности, плавный, как море, и яркий, как солнце.

Фото: Ziad Nakad

«Сенсорные моря» от Iris van Herpen

Ирис ван Херпен черпает вдохновение из сенсорных процессов, происходящих в человеческом теле, он отражает их через волокнистые структуры флоры и фауны океана. Коллекция состоит из 21 наряда, каждый из которых создает иллюзию струящихся лабиринтов: платья словно разливаются по полу подолом, растворяя пигменты синего и сиреневого цвета в те самые сенсорные моря. Мягкие оттенки зеленого и синего дополняют ярко-красные, словно коралловые рифы.

Фото: Iris van Herpen

Цветочные сады от Dior

Когда высокая мода спускается с небес на землю и дарит нам наряды, которые можно носить не только на красную дорожку… Такова коллекция Ready-to-Wear «весна-лето 2020» от Dior. На создание этой коллекции Maria Grazia Chiuri, креативного директора дома Dior, вдохновили красивые сады сестры Кристиана Диора, Кэтрин, которые были усажены разными цветами. И коллекция получилась очень женственной: свободной, независимой, в гармонии с природой и круговоротом сезонов.

Фото: Christian Dior

Экспрессия от Vivienne Westwood

Вивьен Вествуд – одна из самых неординарных дизайнеров современности. Ее коллекции стали символом английской моды, бунтарской, провокационной и всегда готовой к экспериментам, как, впрочем, и сама Вивьен.

В коллекции «весна-лето 2020» эксцентричная Vivienne Westwood предлагает как вполне типичные для ее коллекций многослойные платья с силуэтами, подчеркивающими талию, так и вызывающие элементы: метровая рыба или огромное гнездо вместо головного убора, мужские юбки и почти домашние тапочки к нарядам от кутюр.

Фото: Vivienne Westwood