﻿﻿﻿﻿﻿

Парижская неделя моды глазами четырех дизайнеров

Парижская неделя моды глазами четырех дизайнеров

Что нам предлагают носить весной-летом этого года модные дома?

 «Принцесса-воин» от Ziad Nakad

Новая коллекция «весна-лето 2020» от Ziad Nakad посвящена образу «современная принцесса-воин». Празднование отваги, мягкости, решимости, изобретательности и сострадания одновременно выражается в смешении тканей: это электрический и эклектичный тюль, шелк и тафта в сочетании с органзой и шифоном. Современные принцессы-воины остаются женственными, это дополняется нежными деталями: кристаллы, бусины, перья… В коллекции – все оттенки синего, зеленого, желтого, персикового и золотого. Гимн чувственности, плавный, как море, и яркий, как солнце.

Фото: Ziad Nakad 

«Сенсорные моря» от Iris van Herpen

Ирис ван Херпен черпает вдохновение из сенсорных процессов, происходящих в человеческом теле, он отражает их через волокнистые структуры флоры и фауны океана. Коллекция состоит из 21 наряда, каждый из которых создает иллюзию струящихся лабиринтов: платья словно разливаются по полу подолом, растворяя пигменты синего и сиреневого цвета в те самые сенсорные моря. Мягкие оттенки зеленого и синего дополняют ярко-красные, словно коралловые рифы.

Фото: Iris van Herpen

Цветочные сады от Dior

Когда высокая мода спускается с небес на землю и дарит нам наряды, которые можно носить не только на красную дорожку… Такова коллекция Ready-to-Wear «весна-лето 2020» от Dior. На создание этой коллекции Maria Grazia Chiuri, креативного директора дома Dior, вдохновили красивые сады сестры Кристиана Диора, Кэтрин, которые были усажены разными цветами. И коллекция получилась очень женственной: свободной, независимой, в гармонии с природой и круговоротом сезонов.

Фото: Christian Dior

Экспрессия от Vivienne Westwood

Вивьен Вествуд – одна из самых неординарных дизайнеров современности. Ее коллекции стали символом английской моды, бунтарской, провокационной и всегда готовой к экспериментам, как, впрочем, и сама Вивьен.

В коллекции «весна-лето 2020» эксцентричная Vivienne Westwood предлагает как вполне типичные для ее коллекций многослойные платья с силуэтами, подчеркивающими талию, так и вызывающие элементы: метровая рыба или огромное гнездо вместо головного убора, мужские юбки и почти домашние тапочки к нарядам от кутюр.

Фото: Vivienne Westwood

IMG_20150402_153737

Елена Стрелецкая elena@angliya.com @angliya_beauty

profile-sample2
Школьная форма в Англии станет дешевле и доступнее
06-02-2020
profile-sample2
Фестиваль орхидей возвращается в сады Kew Gardens
06-02-2020
profile-sample2
Парижская неделя моды глазами четырех дизайнеров
06-02-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.