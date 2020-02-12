Знакомые бренды с британскими именами

Наверняка многие из вас обращали внимание, что вроде бы на прилавках в Британии – привычные упаковки, но названия совсем другие. Заходишь в магазин, и знакомые всем Lay’s превращаются здесь в Walkers, шоколадка Dove вдруг становится Galaxy, а по дорогам ездят не Opel, а какие-то Vauxhall. Как так получилось? Давайте разбираться.

Walkers или Lays?

Картофельные чипсы Walkers появились в 1948 году в английском городке Лестере и стремительно завоевали любовь британцев. Хрустящие ломтики картофеля с разными вкусами прекрасно подходили как для быстрого перекуса, так и для легкой закуски в барах.

Walkers стали очень популярны в Соединенном Королевстве и на территории Ирландии. А где-то за океаном, на другом континенте, десятью годами раньше в 1938 году Херман Лей купил в американском штате Атланта предприятие по производству картофельных чипсов. Первоначально он продавал товар из багажника машины, пока продукцию в буквальном смысле не распробовали на вкус. Лей развивал бизнес и по-американски вложил деньги в телевизионную рекламу.

Чипсы стали невероятно популярны сначала в Америке, а потом и в Европе. Lay’s в 1965 году объединились с другим американским гигантом – Pepsi, и стали строить план по захвату мира. И тут столкнулись с Соединенным Королевством, где британцы не разделили международную любовь: у них же были Walkers.

Захват мира все-таки состоялся в 1989 году, и Pepsico приобрела завод Walkers. Но американцы побоялись, что консервативные англичане не купятся на новый бренд, и оставили прежнее название. Нашли компромисс: название английское, а оформление американское – красная лента вокруг желтого солнца. И Lay’s довольны, и британцы счастливы. Помимо названия, есть различия во вкусах: в Англии популярны чипсы с солью и уксусом, вустерширским соусом, томатным кетчупом, а также экзотические ароматы тикка масала и чатни. Walkers до сих пор лидеры по производству чипсов в Великобритании и активно поддерживают местную футбольную команду «Лестер Сити».

Opel или Vauxhall?

Похожая ситуация сложилась и на дорогах. Автомобили Opel и Vauxhall были некогда самостоятельными брендами с отличной репутацией: Opel – в Германии, Vauxhall – в Великобритании. В 1970-х годах крупнейший производитель автомобилей в мире компания General Motors начала объединять производственные линии Opel и Vauxhall. Это было сделано в основном в пользу автомобилей Opel, хотя некоторые модели все еще использовали двигатели, разработанные и изготовленные британской маркой. Так как Vauxhall был любим британцами и считался хорошим автомобилем для среднего класса, название менять не стали: опять же побоялись британского консерватизма.

Сложилась ситуация, когда дилерские центры Великобритании и Ирландии продавали продукцию Opel и Vauxhall бок о бок. Народ, конечно, стал путаться, и к 1988 году автомобили под маркой Opel покинули остров и больше не продавались в Великобритании. Хотя большинство двигателей Vauxhall и сейчас производятся на заводах Opel в других европейских странах, а автомобили, сделанные в Великобритании, имеют маркировку Opel в других странах. Вот такой симбиоз.

Galaxy или Dove?

Шоколадное удовольствие, батончик Dove в культовой коричневой упаковке в Великобритании известен исключительно как Galaxy. Опять же история с поглощением брендов. И опять же без Америки не обошлось. Когда компания Mars, выпускающая батончик Dove, приобрела марку Galaxy в 1986 году и предложила переименовать шоколад, англичане изумились и возмутились: «Как Dove? Только не это».

Все дело в том, что в Великобритании уже был бренд Dove до этого. Догадались? Конечно, это мыло. Мягкое, шелковистое, нежное – все описания подходят под тот же шоколад Dove, рекламируемый по ТВ. Но в умах англичан не укладывалось – как знаменитая марка мыла теперь будет и названием их любимого шоколада? Как всегда, выход нашелся. Чтобы не травмировать нежную психику англичан и не покушаться на святое, решено было оставить название Galaxy, но создать единую для бренда упаковку. И англичане сыты, и традиции целы.

Axe или Lynx?

В 1983 году компания Unilever представила во Франции марку мужского дезодоранта Axe, который обещал всем мужчинам выглядеть соблазнительно и сексуально, так что ни одна девушка не сможет устоять и пройти мимо. Аромат действительно понравился сильной половине и стал быстро популярным в Европе. В 1985 году компания пришла на британский рынок, чтобы познакомить джентльменов с новым ароматом. И опять встал вопрос о названии. Вариант Axe («топор») показался джентльменам слишком грубым и агрессивным в деле соблазна. Посовещавшись, решили назвать Lynx («рысь»). Это хорошо укладывалось в концепцию товара: мужчина – охотник, но не агрессивный, а хитрый и чертовски привлекательный. Этакий мой ласковый и нежный зверь, милый и пушистый, но опасайся стать его добычей. В Unilever возражать не стали и оставили британцам их название.

В очередной раз убеждаемся, что Британия горой стоит за свои традиции. Небольшой зеленый остров с гордостью готов противостоять всему миру, если приходится отстаивать свои вкусы и предпочтения. И пусть, как говорится, весь мир подождет, пока англичанин, пахнущий Lynx, похрустывая Walkers и заедая Galaxy, едет в Vauxhall, в то время как весь мир называет это по-другому. А может, это у них все не так?

Подготовила Оксана Кеш