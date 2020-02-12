Февральские школьные каникулы в столице

В феврале музей Хорнимана открывает новую выставку, посвященную изучению Пермского периода. «Пермские монстры: жизнь до динозавров» перенесет вас на 252 миллионов лет назад, когда по Земле бродили невероятные существа. Эта экспозиция включает в себя окаменелые останки и полноразмерные подвижные модели представителей фауны той эпохи. В их числе – саблезубые тигры, акулы, огромные насекомые и напоминающие динозавров рептилии. Во время каникул здесь также пройдут тематические мероприятия для детей.

КОГДА: с 15 февраля по 1 ноября

ГДЕ: Horniman Museum, Forest Hill, London, SE23 3PQ

БИЛЕТЫ: взрослым – £8, детям – £4,50, семьям – £18, вход в музей бесплатный

Новая выставка в Музее национальной армии под названием Tribute Ink расскажет об историях, засекреченных в солдатских татуировках. С помощью рисунков на коже солдаты могли рассказать о важном и дорогом для их сердца: группах, к которым они принадлежали, событиях, которые они пережили, и друзьях, с которыми они служили.

У вас будет уникальная возможность обо всем этом узнать, да еще и попробовать рассказать свою историю с помощью временной татуировки. В музее проводятся бесплатные мастер-классы, на которых дети могут создавать свои нательные рисунки, подбирая для них необходимые символы и метафорические сюжеты.

КОГДА: с 17 по 22 февраля, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00

ГДЕ: National Army Museum, Royal Hospital Rd, Chelsea, London, SW3 4HT

БИЛЕТЫ: бесплатно

Не упустите последний шанс увидеть мюзикл «Школа рока». Это история о нереализовавшемся псевдорокере Дьюи Финне и его случайной встрече с классом музыкально одаренных молодых людей из престижной школы, где он выдал себя за учителя. Вы станете свидетелями превращения обычных школьников в полноценную рок-группу. Мюзикл основан на одноименном фильме 2003 года и его мелодиях и доставит массу удовольствия тем, кто не прочь от души посмеяться. Критики отмечают также талантливый актерский состав. Однозначно идеальное шоу для всей семьи!

КОГДА: до 1 марта

ГДЕ: Gillian Lynne Theatre, 166 Drury Lane, Covent Garden, WC2B 5SU

БИЛЕТЫ: от £18,45 до £159,29

Приглашаем отточить свои детективные навыки в Музее почты. Все будет как в жизни: от базовой подготовки детективов и создания полицейского удостоверения до освоения сложной техники создания шпионских писем! Как раз во время каникул откроется грандиозная выставка The Great Train Robbery: Crime & The Post (она продлится с 15 февраля по 19 апреля), которая расскажет о расследовании одного из самых дерзких преступлений 20-го века, а также другие почтовые истории с криминальным подтекстом. Кроме выставки, детей будут ждать квесты.

КОГДА: с 17 по 23 февраля

ГДЕ: The Postal Museum, 15-20 Phoenix Place London WC1X 0DA

БИЛЕТЫ: все мероприятия входят в стоимость билета в музей. Взрослым (от 25 лет) – от £16, подросткам (от 16 лет) и взрослым (до 24 лет) – от £11, детям (от трех до 15 лет) – от £9.

Этот праздник 21 февраля – отличный повод познакомить детей с историей разных народов и встретиться с людьми из самых далеких уголков планеты. У вас есть уникальная возможность открыть для себя что-то новое и научиться, к примеру, танцевать катзак – один из основных индийских танцев, освоить навыки игры на барабанах из Ганы и согреться в тепле карибской сказки. Мероприятие рассчитано на гостей от пяти лет и пройдет в Вестминстерском аббатстве.

КОГДА: 21 февраля, с 10:00 до 15:00.

ГДЕ: Westminster Abbey, SW1P 3PA

БИЛЕТЫ: взрослым – £11, детям – бесплатно

Еще одна интересная выставка уже в самом разгаре в музее Wellcome Collection. Она подойдет детям старшего возраста. Play Well исследует игру как преобразующий инструмент, прослеживая историю игрушек, игр и художественных работ с середины 1800-х годов до наших дней. Выставка также ориентирована на взрослых: они смогут рассмотреть игру как часть их прошлого и как терапию. Здесь вы узнаете о важности игр в развитии и образовании детей, увидите знакомые вам игрушки и предметы, которые дети используют для игр, а также услышите о том, как сделать игру безопасной во всех смыслах.

КОГДА: до 8 марта

ГДЕ: 183 Euston Road, London NW1 2BE

БИЛЕТЫ: бесплатно

В Британской библиотеке проходит занимательное мероприятие для всей семьи, рассказывающее о не самых однозначных персонажах детских книг. Не секрет, что дети просто обожают идущих против правил героев, поэтому на бесплатной выставке Marvellous and Michievous: Literature’s Young Rebels им расскажут о самых популярных бунтарях детской литературы разных лет. Детей ждет плотный интерактив, от создания собственных героев до переодевания в уже хорошо знакомого и любимого персонажа.

КОГДА: до 1 марта

ГДЕ: British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB

БИЛЕТЫ: бесплатно

Подготовила Вероника Гориа-Саво