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Февральские школьные каникулы в столице

Февральские школьные каникулы в столице
фото123rf.com

Парк Пермского периода

Horniman Museum

В феврале музей Хорнимана открывает новую выставку, посвященную изучению Пермского периода. «Пермские монстры: жизнь до динозавров» перенесет вас на 252 миллионов лет назад, когда по Земле бродили невероятные существа. Эта экспозиция включает в себя окаменелые останки и полноразмерные подвижные модели представителей фауны той эпохи. В их числе – саблезубые тигры, акулы, огромные насекомые и напоминающие динозавров рептилии. Во время каникул здесь также пройдут тематические мероприятия для детей.

КОГДА: с 15 февраля по 1 ноября
ГДЕ: Horniman Museum, Forest Hill, London, SE23 3PQ
БИЛЕТЫ: взрослым – £8, детям – £4,50, семьям – £18, вход в музей бесплатный

Армейские татуировки с историей

www.nam.ac.uk

Новая выставка в Музее национальной армии под названием Tribute Ink расскажет об историях, засекреченных в солдатских татуировках. С помощью рисунков на коже солдаты могли рассказать о важном и дорогом для их сердца: группах, к которым они принадлежали, событиях, которые они пережили, и друзьях, с которыми они служили. 

У вас будет уникальная возможность обо всем этом узнать, да еще и попробовать рассказать свою историю с помощью временной татуировки. В музее проводятся бесплатные мастер-классы, на которых дети могут создавать свои нательные рисунки, подбирая для них необходимые символы и метафорические сюжеты. 

КОГДА: с 17 по 22 февраля, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
ГДЕ: National Army Museum, Royal Hospital Rd, Chelsea, London, SW3 4HT
БИЛЕТЫ: бесплатно

«Школа рока»

lwtheatres.co.uk

Не упустите последний шанс увидеть мюзикл «Школа рока». Это история о нереализовавшемся псевдорокере Дьюи Финне и его случайной встрече с классом музыкально одаренных молодых людей из престижной школы, где он выдал себя за учителя. Вы станете свидетелями превращения обычных школьников  в полноценную рок-группу. Мюзикл основан на одноименном фильме 2003 года и его мелодиях и доставит массу удовольствия тем, кто не прочь от души посмеяться. Критики отмечают также талантливый актерский состав. Однозначно идеальное шоу для всей семьи! 

КОГДА: до 1 марта 
ГДЕ: Gillian Lynne Theatre, 166 Drury Lane, Covent Garden, WC2B 5SU
БИЛЕТЫ: от £18,45 до £159,29

 

Почтальоны-детективы

www.postalmuseum.org

Приглашаем отточить свои детективные навыки в Музее почты. Все будет как в жизни: от базовой подготовки детективов и создания полицейского удостоверения до освоения сложной техники создания шпионских писем! Как раз во время каникул откроется грандиозная выставка The Great Train Robbery: Crime & The Post (она продлится с 15 февраля по 19 апреля), которая расскажет о расследовании одного из самых дерзких преступлений 20-го века, а также другие почтовые истории с криминальным подтекстом. Кроме выставки, детей будут ждать квесты. 

www.postalmuseum.org

КОГДА: с 17 по 23 февраля
ГДЕ: The Postal Museum, 15-20 Phoenix Place London WC1X 0DA
БИЛЕТЫ: все мероприятия входят в стоимость билета в музей. Взрослым (от 25 лет) – от £16, подросткам (от 16 лет) и взрослым (до 24 лет) – от £11, детям (от трех до 15 лет) – от £9. 

 

Праздник cодружества наций

www.westminster-abbey.org

Этот праздник 21 февраля – отличный повод познакомить детей с историей разных народов и встретиться с людьми из самых далеких уголков планеты. У вас есть уникальная возможность открыть для себя что-то новое и научиться, к примеру, танцевать катзак – один из основных индийских танцев, освоить навыки игры на барабанах из Ганы и согреться в тепле карибской сказки. Мероприятие рассчитано на гостей от пяти лет и пройдет в Вестминстерском аббатстве.

КОГДА: 21 февраля, с 10:00 до 15:00. 
ГДЕ: Westminster Abbey, SW1P 3PA
БИЛЕТЫ: взрослым – £11, детям – бесплатно

 

 

Игра как терапия

wellcomecollection.org

Еще одна интересная выставка уже в самом разгаре в музее Wellcome Collection. Она подойдет детям старшего возраста. Play Well исследует игру как преобразующий инструмент, прослеживая историю игрушек, игр и художественных работ с середины 1800-х годов до наших дней. Выставка также ориентирована на взрослых: они смогут рассмотреть игру как часть их прошлого и как терапию. Здесь вы узнаете о важности игр в развитии и образовании детей, увидите знакомые вам игрушки и предметы, которые дети используют для игр, а также услышите о том, как сделать игру безопасной во всех смыслах. 

КОГДА: до 8 марта 
ГДЕ: 183 Euston Road, London NW1 2BE 
БИЛЕТЫ: бесплатно

 

Книжные бунтари в Британской библиотеке

www.bl.uk

В Британской библиотеке проходит занимательное мероприятие для всей семьи, рассказывающее о не самых однозначных персонажах детских книг. Не секрет, что дети просто обожают идущих против правил героев, поэтому на бесплатной выставке Marvellous and Michievous: Literature’s Young Rebels им расскажут о самых популярных бунтарях детской литературы разных лет. Детей ждет плотный интерактив, от создания собственных героев до переодевания в уже хорошо знакомого и любимого персонажа. 

КОГДА: до 1 марта 
ГДЕ: British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB
БИЛЕТЫ: бесплатно

 

Подготовила Вероника Гориа-Саво

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