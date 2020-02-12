Homo Mutabilis Ильи Колмановского – вопросы, которые мы ждали

9 февраля русский Лондон увидел премьеру мультимедийного научного шоу с Ильей Колмановским в главной и единственной роли.

Репутация у Ильи безупречна – зрители этого моноспектакля в беседах перед началом обсуждали, что не пропускают ни одной лекции спикера в Лондоне, а его цикл видео «Карманный ученый» на Youtube – это чуть ли не единственный контент на русском языке, который смотрят их дети. Кстати, многие и привели с собой детей – в анонсе спектакля был заявлен возраст 12+. Поэтому я не удивилась, когда увидела быстро заполнившийся до отказа зал. А когда рядом со мной сели трое бодрых подростков, я сразу подумала: «А вот и живой индикатор. Интересно, сколько раз они посмотрят на экран телефона или прошелестят упаковкой чипсов».

Спойлер: ни одного. Конечно, здесь играет роль воспитанность лондонского подростка, пришедшего на интеллектуальное мероприятие, но главная причина все же в том, что происходило на сцене. С первой секунды весь зал замер, и ни один человек ни разу не посмотрел на экран телефона и ничем не прошелестел.

Выбранный продюсерами Bird&Carrot формат интерактивного шоу располагает к полному фокусу и обострению как эмоций, так и мысли. Ученый в белом врачебном халате, стоящий в прозрачном кубе в полной темноте, начал с вопроса, обращенного в зал. Зрители отнеслись к этому вполне ответственно, проголосовав за то, что, по их мнению, является этическим медицинским поведением. Вопросы становились все сложнее и филиграннее, напряжение мысли нарастало. И с этим напряжением мысли мы провели следующие 60 минут. Я не припомню такого фокуса и в свои лучшие студенческие годы.

Колмановский создал насыщенную фактами, людьми, открытиями, политическими притязаниями, разоблачениями, тюремными заключениями и многим другим хронологию событий в области модификации ДНК. Мы получили мощный коктейль из биологии, жизни научного сообщества, политического контекста и футуристических прогнозов – и все это на фоне тонко исполненного визуального и звукового сопровождения, которые создавали атмосферу вполне кинематографичного саспенса. Невозможно было местами не вспомнить о «Черном зеркале», но в этом, полагаю, частично и была задумка.

Когда ровно через час после начала Илья сказал заключительную фразу и покинул свой прозрачный куб, зрители некоторое время находились в нерешительности, будучи неуверенными, это действительно все или еще будет время для традиционных Q&A. Но это было все, потому что в этом шоу есть вопросы, но нет ответов, который каждый из зрителей должен найти внутри себя. Даже мои соседские подростки ушли ошеломленными и гораздо более молчаливыми, чем в начале.

На мой взгляд, это именно тот тип контента, который нужен сегодня нам всем – сложные вопросы, основанное на фактах изложение и атмосфера, располагающая к вниманию и погружению. У Ильи Колмановского с Bird&Carrot это получилось.

Наталья Кузнецова