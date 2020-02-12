Коктейли здоровья – витамины внутривенно

Чувствуете усталость, страдаете от хронической утомляемости? Испытываете частые перепады настроения и эмоциональный дисбаланс? Ваша иммунная система потеряла устойчивость к сезонной простуде и гриппу? Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов или просто хотите продлить свою молодость, лучше выглядеть и лучше себя чувствовать, мы будем рады вам в этом помочь.

Наши «Коктейли здоровья» были специально разработаны группой высококвалифицированных медицинских работников. Они не только улучшат состояние вашей кожи и волос, но и повысят ваш иммунитет, значительно улучшат самочувствие, придадут сил и энергии и помогут предотвратить многие болезни.

Наше меню

Коктейль «Иммуннобустер» – это коктейль из витаминов и минералов, который помогает стимулировать иммунную систему. Это идеальный вариант, если вы чувствуете себя особенно уязвимыми после простуды или гриппа или находитесь в контакте с людьми, которые болеют, или ваша иммунная система ослаблена.

Коктейль «Энергетический» – вы испытываете недостаток энергии или просто чувствуете себя подавленным? Этот коктейль – для вас! Он мгновенно придаст сил и энергии. Регулярные введения этого коктейля помогут поддерживать энергию на должном уровне, увеличивая выносливость организма.

Коктейль «Девятисил» – для тех, кто нуждается в дополнительной стимуляции, чтобы всегда быть на пике здоровья. Хотите подготовиться к тяжелой неделе с напряженным графиком и чередой важных встреч? Тогда Коктейль «Девятисил» – это именно то, что вам нужно!

Коктейль «АнтиСтресс» – незаменим после тяжелой рабочей недели, если вы находитесь в состоянии стресса, или чувство тревоги не покидает вас. Вы ощутите расслабляющее и успокаивающее действие этого коктейля после первого же сеанса.

«Диет-коктейль» – хотите сбросить несколько килограммов при помощи диеты и физических упражнений? Этот коктейль поможет ускорить процесс обмена веществ (метаболизм) и насытит клетки необходимыми витаминами и минералами. Ускорение метаболизма означает сжигание калорий быстрее, что делает упражнения более эффективными и позволяет вам похудеть. «Диет-коктейль» прекрасно подходит для поддержания низкокалорийного рациона. «Коктейли здоровья» – это эффективное решение для широкого спектра медицинских задач при помощи уникального сочeтания витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

«Коктейли здоровья» вводятся внутривенно, квалифицированная медсестра будет находиться рядом с вами в течение всего сеанса.

Почему мы предлагаем витамины, минералы или аминокислоты в виде внутривенных вливаний, если можно принимать их в виде таблеток, капсул, микстур или порошков? При внутривенном введении витамины и другие питательные вещества, обходя желудочно-кишечный тракт, попадают прямо в кровяное русло, а затем – в ткани организма, насыщая их, – ткани, нуждающиеся в этих питательных веществах, получают их в высоких дозах и без потерь.

Кроме того, заболевания органов пищеварения могут препятствовать нормальному всасыванию минералов и витаминов. Введение витаминов внутривенно позволяет обойти сложную фильтрующую систему, поставляя неизмененный витамин или группу витаминов в нужной пропорции непосредственно в кровоток.

Наши «Коктейли здоровья» – это уникальнoе сочетаниe витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые были разработаны для того, чтобы исправить дисбаланс, повысить уровень энергии и помочь организму избавиться от стресса.

Во время процедуры вы также можете насладиться сеансом рефлексологии от дипломированного специалиста. И все это – в комфорте вашего собственного дома.

Подарите себе час релаксации и исцеления – вы этого заслуживаете!

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